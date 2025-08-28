Dear 12th Man Army! RCB चे ८४ दिवसांनी चाहत्यांच्या हृदयाला भिडणारे भावनिक पत्र; बंगळुरू चेंगराचेंगरीनंतर प्रथमच झाले व्यक्त...

आरसीबीने आयपीएल २०२५ चे विजेतेपद जिंकून बंगळुरूत विजयी मिरवणूक काढली.मिरवणुकीदरम्यान झालेल्या चेंगराचेंगरीत ११ जणांचा मृत्यू व ५० हून अधिक जखमी झाले.घटनेनंतर आरसीबीवर टीकेची झोड उठली आणि त्यांना जबाबदार धरले गेले. .RCB emotional tribute letter to 12th Man Army : इंडियन प्रीमिअर लीग २०२५ चं विजेतेपद मिळवल्यानंतर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने घरच्या चाहत्यांसाठई बंगळुरूत विजयी मिरवणूक आयोजित केली होती. मात्र, या मिरवणुकीदरम्यान चेंगराचेंगरीची घटना घडली आणि यात ११ जणांचा मृत्यू तर ५० पेक्षा अधिक जण जखमी झाले होते. या घटनेनंतर अनेकांनी आरसीबीच्या संघाला यासाठी जबाबदार धरलं होतं. चहुबाजुंनी त्यांच्यावर टीका करण्यात येत होती. त्यानंतर आरसीबीने या घटनेतील मृतांच्या कुटंबियांना आर्थिक मदतीचीही घोषणा केली होती. आज जवळपास ८४ दिवसानंतर RCB सोशल मीडियावर व्यक्त झाले आहेत..Dear 12th Man Army, तुमच्यासाठी भावनिक पत्र... अशी सुरुवात करत त्यांनी चाहत्यांना साद घातली आहे. त्यांनी लिहिले की, प्रिय 12th Man Army, हे भावनिक पत्र तुमच्यासाठी! जवळपास तीन महिने झाले आम्ही सोशल मीडियावर काही लिहिलं नाही. ही शांतता म्हणजे अनुपस्थिती नव्हती, ती शोक व्यक्त करण्यासाठीची शांतता होती. हे व्यासपीठ पूर्वी उत्साहाने, आठवणींनी आणि तुमच्यासोबत शेअर केलेल्या क्षणांनी भरलेलं होतं… पण ४ जूनने सगळं बदललं..'माझ्या निवृत्तीने, कोणाचं आयुष्य सुधारणार आहे?'; Mohammed Shami चा संतापजनक प्रश्न; म्हणाला, मी कोणाच्या मार्गातील दगड... .ते पुढे लिहितात, त्या दिवशी आमची मनं तुटली आणि त्यानंतरची शांतता हीच त्या दुःखाला सामोरं जाण्याची, ही आमची एक पद्धत होती. या शांततेत आम्ही शोक व्यक्त केला, बरंच काही ऐकलं, शिकलो आणि हळूहळू काहीतरी असं घडवू लागलो जे केवळ एक प्रतिक्रिया नव्हे, तर खरंच अर्थपूर्ण आहे. अशाच प्रकारे RCB CARES जन्माला आलं. .Viral Video : बाप तसा बेटा..! वीरूच्या लेकाची फटकेबाजी, पदार्पणाच्या सामन्यात आर्यवीरने भारतीय गोलंदाजाला चोपले.RCB Cares कशासाठी हे सांगताना त्यांनी लिहिले की, हे व्यासपीठ म्हणजे आपल्या चाहत्यांचा सन्मान करण्यासाठी, दुःखातून सावरण्यासाठी आणि आपल्या सोबत उभं राहण्यासाठी तयार झालेलं आंदोलन आहे. चाहत्यांनी व समुदायानेच आकार दिलेला हा उपक्रम आहे. आज आम्ही या व्यासपीठावर परत आलो आहोत. पण, जल्लोष घेऊन नाही तर आपुलकी घेऊन. तुमच्यासोबत भावना वाटून घेण्यासाठी, तुमच्या सोबत उभे राहण्यासाठी आणि हातात हात घालून पुढे जाण्यासाठी आणि कर्नाटकाचा अभिमान राहण्यासाठी..रजत पाटीदारच्या नेतृत्वाखाली RCB आयपीएल जेतेपदाचा दुष्काळ संपवला. अंतिम सामन्यात पंजाब किंग्सवर रोमहर्षक विजयाची नोंद केली. त्यानंतर बंगळुरूत त्यांनी मिरवणुकीचे आयोजन केले आणि गर्दी नियंत्रणाबाहेर गेल्याने भयंकर घटना घडली..FAQs प्र.१: RCB ने सोशल मीडियावर ८४ दिवस शांत का राहिले? उ: त्यांनी सांगितलं की, ही शांतता म्हणजे अनुपस्थिती नव्हती, तर शोक व्यक्त करण्याची त्यांची पद्धत होती.प्र.२: चेंगराचेंगरीच्या घटनेत किती लोकांचा मृत्यू झाला? उ: या दुर्घटनेत ११ जणांचा मृत्यू झाला व ५० पेक्षा जास्त लोक जखमी झाले.प्र.३: RCB ने कोणता नवीन उपक्रम सुरू केला? उ: त्यांनी ‘RCB Cares’ नावाचा उपक्रम सुरू केला आहे.प्र.४: ‘RCB Cares’ चे उद्दिष्ट काय आहे? उ: चाहत्यांचा सन्मान करणे, दुःखातून सावरण्यासाठी त्यांना साथ देणे आणि समुदायाला आधार देणे.प्र.५: RCB ने आर्थिक मदत जाहीर केली का? उ: होय, मृतांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत करण्याची घोषणा त्यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.