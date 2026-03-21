World Record: १५ व्या वर्षी आंतरराष्ट्रीय T20त शतक! नाबाद १११ धावांनी रचला इतिहास; अनेक विक्रम मोडले, फलंदाजने मैदान गाजवले

Fanny Utagushimaninde youngest T20I century record: पुरुषांच्या ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये सध्या वैभव सूर्यवंशी हा १४ वर्षांचा पोरगा मैदान गाजवत असताना महिला क्रिकेटमध्ये १५ वर्षीय फॅनी उटागुशीमानिंदे हीने विश्वविक्रमी कामगिरी केली आहे. रवांडाच्या या फलंदाजने महिलांच्या आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये शतक झळकावणाऱ्या सर्वात कमी वयाच्या खेळाडूचा मान पटकावला आहे. १५ वर्षांच्या फॅनीने नायजेरिया निमंत्रित ट्वेंटी-२० स्पर्धेत घाना संघाविरुद्ध हा वर्ल्ड रेकॉर्ड केला. .१५ वर्ष व २३३ दिवसांच्या फॅनीने पदार्पणाच्याच सामन्यात शतक झळकावले आणि ती महिला ट्वेंटी-२०त शतक झळकावणारी कमी वयाची फलंदाज ठरली. तिने रवांडाच्या डावातील १८व्या षटकात शतक पूर्ण केले. उगांडाच्या प्रोस्कोव्हिया अलाकोने २०१९ मध्ये माली संघाविरुद्ध १६ वर्ष व २३३ दिवसांची असताना आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०त शतक झळकावले होते. तो विक्रम आज फॅनीने तिच्या नावावर करून घेतला..फॅनीने तिच्या पदार्पणाच्या सामन्यात १११ धावांची नाबाद खळी केली आणि महिलांच्या आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०त पदार्पणातील ही सर्वोच्च वैयक्तिक धावसंख्या ठरली. यापूर्वी ऑस्ट्रेलियाच्या कॅरेन रोल्टनने २००५ मध्ये इंग्लंडविरुद्ध पदार्पणात नाबाद ९६ धावा केल्या होत्या. फॅनीच्या या विक्रमी शतकाच्या जोरावर रवांडाने २० षटकांत ३ बाद २१० धावांपर्यंत मजल मारली. त्यानंतर घानाच्या संघाला ८ बाद ८८ धावांवर रोखून १२२ धावांनी विजय मिळवला..पुरुषांच्या आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये फ्रान्सच्या गुस्ताव्ह मॅकोएन याच्या नावावर तरुण शतकवीराचा विक्रम आहे. त्याने २०२२ मध्ये स्वीत्झर्लंडविरुद्ध १८ वर्ष व २८० दिवसांचा असताना शतक पूर्ण केले होते. पुरुषांच्या ट्वेंटी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये कॅनडाचा मॅथ्यूज स्पूर्स, सर्बियाचा लेस्ली डन्बर, नामिबियाचा जेपी कोट्झे आणि कॅनडाचा रवींद्रपाल सिंग यांनी पदार्पणातच शतके झळकावली आहेत, मात्र यांपैकी कोणीही पूर्ण-सदस्य देशांचे प्रतिनिधित्व केलेले नाही..प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, फॅनी आणि गिझेल इशिम्वे यांनी सलामीला ४७ धावांची भागीदारी केली, त्यानंतर ग्रेस क्वाइकोने इशिम्वेला बाद केले. लवकरच रवांडाची अवस्था ९७/३ अशी झाली, पण त्यानंतर फॅनी आणि यष्टीरक्षक मर्व्हिल उवासे यांनी सामना जिंकून देणारी ११३ धावांची भागीदारी रचून रवांडाला २१०/३ पर्यंत पोहोचवले.