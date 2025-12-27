SA20: रोहित शर्माच्या 'भीडू' चे खणखणीत शतक; १६ चेंडूंत ८६ धावांचं वादळ, तरीही मुंबई इंडियन्सच्या संघाची थोडक्यात हार

232 vs 217! DSG Edge Past MI Cape Town in SA20: दक्षिण आफ्रिका ट्वेंटी-२० लीगची सुरुवात एकदम दणक्यात झाली. चौथ्या पर्वाच्या पहिल्याच सामन्यात चौकार-षटकारांची आतषबाजी पाहायला मिळाली. एडन मार्करमच्या डरबन सुपर जायंट्सने २३२ धावांचा डोंगर उभा करून मुंबई इंडियन्स केपटाउनला आव्हान दिले. पण, MI Cape Town च्या संघानेही लढाऊ बाणा दाखवला आणि २१७ धावांपर्यंत मजल मारली. आयपीएलमध्ये रोहित शर्मासोबत ( Rohit Sharma) Mumbai Indians साठी सलामीला येणाऱ्या रायन रिकेल्टनने हा सामना गाजवला. Ryan Rickelton ने SA20 च्या या पर्वात पहिला शतकवीर होण्याचा मान पटकावला..सुपर जायंट्सने प्रथम फलंदाजी करताना ५ बाद २३२ धावा केल्या. सलामीवीर डेव्हॉन कॉनवे आणि केन विलियम्सन या किवी जोडीने पहिल्या विकेटसाठी ९६ धावांची भागीदारी केली. केन २५ चेंडूंत ७ चौकारांच्या मदतीने ४० धावांवर बाद झाला. जॉस बटलर ( २०), हेनरिच क्लेसन ( २२) यांना मोठी खेळी करता आली नाही. कर्णधार मार्करमने १७ चेंडूंत ३५ धावांचे वादळ आणले. कॉनवे ३३ चेंडूंत ७ चौकार व २ षटकारांसह ६४ धावांवर माघारी परतला. एव्हान जोन्सनेही १४ चेंडूंत ३३ धावांचे योगदान दिले..लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या केपटाउनला इथन बॉशने सुरुवातीलाच धक्के दिले. रॅसी ब्हॅन डेर ड्युसेन ( २) व रिझा हेंड्रिग्स ( २८) स्वस्तात माघारी परतले. पण, रिकेल्टन व जेसन स्मिथ ही जोडी मैदानावर उभी राहिली. या दोघांनी तिसऱ्या विकेटसाठी ७६ धावा जोडल्या. जेसन १४ चेंडूंत ४ चौकार व ३ षटकार खेचून ४१ धावांवर माघारी परतला अन् मुंबई इंडियन्सच्या संघाची गाडी घसरली..निकोलस पूरन ( १५), ड्वेन प्रेटोरियस ( ५), जॉर्ज लिंडे ( ०) हे पटापट माघारी परतल्याने रिकेल्टनवरील दडपण वाढले. तो २०व्या षटकापर्यंत मैदानावर उभा राहिला, परंतु १५ धावांनी संघ हरला. रिकेल्टनने ६३ चेंडूंत ११३ धावांची खेळी केली. त्याच्या य़ा खेळीत ५ चौकार व ११ षटकारांचा पाऊस होता. केपटाउनला ७ बाद २१७ धावांपर्यंत मजल मारता आली. बॉशने सर्वाधिक चार विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.