Cricket

Sachin Tendulkar: महिलांसाठी ड्रेसिंग रूम तयार करा : सचिन तेंडुलकर

Women Cricket: महिलांचा क्रिकेट सतत वाढत आहे, त्यामुळे प्रत्येक क्लबमध्ये महिलांसाठी स्वतंत्र ड्रेसिंग रूम असावी, अशी सूचना सचिन तेंडुलकर यांनी केली. शिवाजी पार्क जिमखान्याच्या नूतनीकरणानंतर हा सोहळा पार पडला.
Sachin Tendulkar

Sachin Tendulkar

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : महिलांचे क्रिकेट वाढत आहे. अधिकाधिक महिला क्रिकेटमध्ये येत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या सोईसाठी मैदानावरील प्रत्येक क्लबमध्ये महिलांसाठी स्वतंत्र ड्रेसिंग रूम तयार करावेत, अशी सूचना मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरने केली आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
sports
women
players
Women Cricket
Infrastructure

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com