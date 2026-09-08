७०,००,००,०००! सचिन तेंडुलकरने 'मुंबई-पुणे'जवळ खरेदी केला भूखंड, ३.९ एकरावर उभारणार सेकंड होम; नेमकी ही जागा कुठे?

Sachin Tendulkar buys 3.86-acre land in Lonavala for ₹70 crore: महान फलंदाज सचिन तेंडुलकर याने मुंबई-पुणेनजीक असलेल्या लोणावळा येथे ७० कोटींची जमीन विकत घेतली आहे. हा भूखंड ३.८६ एकरचा आहे. ही खरेदी ४ सप्टेंबर रोजी नोंदणीकृत झालेल्या तीन स्वतंत्र हस्तांतरण करारांद्वारे पूर्ण झाली. या व्यवहारांमध्ये भूखंडांचे तीन तुकडे तसेच २,१०० चौरस फूट क्षेत्रफळाच्या विद्यमान बांधकामाचा समावेश आहे..हिंदुस्थान टाईम्सला मिळालेल्या कागदपत्रांनुसार सुमारे ७० कोटी रुपयांचा व्यवहार झाला आहे. सर्वात मोठा व्यवहार ३.०९ एकर जमिनीसाठी ६३.६९ कोटी रुपयांचा होता, तर इतर दोन व्यवहारांचे मूल्य अनुक्रमे ४.५६ कोटी आणि १.७५ कोटी रुपये होते. या तिन्ही प्रॉपर्टी नंदन धनंजय मेहता आणि विवस्वत धनंजय मेहता यांच्याकडून विकत घेण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी सचिनने जवळपास ४.२० कोटी रुपयांची स्टॅम्प ड्युटी आणि ९० हजारांची रजिस्ट्रेशन फी देण्यात आली आहे..IPL 2027 Trade: लोकेश राहुल कोलकाता नाइट रायडर्सकडून खेळणार? सूर्या, हार्दिकची दारं बंद? दिल्ली कॅपिटल्सचा मोठा खुलासा .मुंबईपासून १०० किमी आणि पुण्यापासून ६० किमी अंतरावर असणाऱ्या लोणावळ्यामध्ये सचिनने ही जमीन विकत घेतली आहे. महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध हिल स्टेशनपैकी एक असलेल्या लोणावळ्यात अनेक सेलिब्रेटींनी प्रॉपर्टीत गुंतवणूक केली आहे. मुंबईच्या वांद्रे येथे सचिनचा आलिशान बंगला आहे, ज्यात तो कुटुंबासोबत राहतो. २००७ साली सचिनने ही प्रॉपर्टी ३९ कोटी रुपयांना विकत घेतली होती.चौरस फुटांचे हे अपार्टमेंट विरारमधील पेनिन्सुला हाइट्सच्या तिसऱ्या मजल्यावर आहे..सचिनची पत्नी अंजली तेंडुलकर यांनी मे २०२५ मध्ये मुंबईजवळील विरारमध्ये ३२ लाख रुपयांना एक अपार्टमेंट खरेदी केले. ही मालमत्ता एका कर्मचाऱ्यासाठी खरेदी करण्यात आली होती. ३९१.IND vs AFG : अफगाणिस्तानच्या 'त्या' कृतीने पाकिस्तानला झोंबल्या मिरच्या! भारताचा नकाशा अन् जगासमोर आणले सत्य… नेमकं काय घडलं?.सचिन तेंडुलकरने त्याच्या कारकीर्दित २०० कसोटी सामन्यांत १५९२१ धावा करताना ५१ शतकं व ६८ अर्धशतकांसह अनेक विश्वविक्रम नावावर केले आहेत. त्याने ४६३ वन डे सामन्यांत ४९ शतकं व ९६ अर्धशतकं झळकावताना एकूण १८४२६ धावा केल्या आहेत. शिवाय त्याच्या नावावर २०० विकेट्सही आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.