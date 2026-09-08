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७०,००,००,०००! सचिन तेंडुलकरने 'मुंबई-पुणे'जवळ खरेदी केला भूखंड, ३.९ एकरावर उभारणार सेकंड होम; नेमकी ही जागा कुठे?

Sachin Tendulkar ₹70 crore land deal: क्रिकेटचा देव म्हणून ओळखला जाणारा सचिन तेंडुलकर आता लोणावळ्यातील प्रॉपर्टीमुळे चर्चेत आला आहे.
Sachin Tendulkar Buys 3.86-Acre Land In Lonavala For ₹70 Crore

Sachin Tendulkar Buys 3.86-Acre Land In Lonavala For ₹70 Crore

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Sachin Tendulkar buys 3.86-acre land in Lonavala for ₹70 crore: महान फलंदाज सचिन तेंडुलकर याने मुंबई-पुणेनजीक असलेल्या लोणावळा येथे ७० कोटींची जमीन विकत घेतली आहे. हा भूखंड ३.८६ एकरचा आहे. ही खरेदी ४ सप्टेंबर रोजी नोंदणीकृत झालेल्या तीन स्वतंत्र हस्तांतरण करारांद्वारे पूर्ण झाली. या व्यवहारांमध्ये भूखंडांचे तीन तुकडे तसेच २,१०० चौरस फूट क्षेत्रफळाच्या विद्यमान बांधकामाचा समावेश आहे.

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