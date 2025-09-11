Sachin Tendulkar: सचिन तेंडुलकर खरंच BCCI चा अध्यक्ष होणार का? मास्टर ब्लास्टरची टीम म्हणते, तुम्ही जे ऐकलं आहे ते...

बीसीसीआय अध्यक्षपदासाठी सचिन तेंडुलकरचे नाव चर्चेत असले तरी त्याने स्वतः या शर्यतीत नसल्याचे स्पष्ट केले.‘सकाळ’ने काही दिवसांपूर्वीच सचिन अशा कोणत्याही पदासाठी उत्सुक नसल्याचे वृत्त दिले होते.बीसीसीआयची ९४वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा २८ सप्टेंबरला मुंबईत होणार असून त्यात अध्यक्ष व आयपीएल अध्यक्ष निवडले जातील..Sachin Tendulkar denies rumours of becoming BCCI President : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत मोठा क्रिकेटपटू असल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. महान फलंदाज सचिन तेंडुलकर याचे नाव या शर्यतीत आघाडीवर आहे आणि त्याची वारंवार चर्चाही सुरू आहे. पण, काही दिवासांपूर्वी सचिन तेंडुलकर अशा कोणत्याही पदासाठी उत्सुक नसल्याचे ‘सकाळ’ला खात्रीलायकरीत्या समजले होते आणि त्यावर आज शिक्कामोर्तब झाले. .भारतीय क्रिकेट मंडळाच्या अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत भाग घेण्याची कोणतीही योजना नसल्याचे सचिनने आप्तस्वकीयांना सांगितल्याचे ‘सकाळ’ला कळाले होते आणि तसे वृत्त ९ सप्टेंबरच्या वृत्तपत्रात प्रसिद्धही झाले होते. २८ सप्टेंबरला भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाची ९४वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा मुंबईत होणार आहे. याच महत्त्वपूर्ण बैठकीत मंडळाचा अध्यक्ष आणि आयपीएल अध्यक्ष नेमला जाणार आहे. .रॉजर बिन्नीनंतर परत एकदा माजी खेळाडू नेमला जावा, असे विचार कानी पडत असल्याने तो माजी खेळाडू कोण असू शकतो, यावरून बऱ्याच वावड्या पसरू लागल्या. बऱ्याच माध्यमांनी महान माजी खेळाडू नेमला जाण्याची शक्यता उगाच वर्तवली म्हणून मग सचिन तेंडुलकरचे नाव माध्यमातून गाजू-वाजू लागले. पूर्वनियोजित व्यावसायिक कामासोबत समाजकार्यात गुंतला असल्याने सचिनला बीसीसीआय अध्यक्षपदासारख्या मोठ्या पदासाठी पुरेसा वेळ देणे शक्य होणार नाही. .IND vs UAE : कुलदीप यादव नव्हे, तर 'हा' खेळाडू ठरला इम्पॅक्ट प्लेअर ऑफ दी मॅच पुरस्काराचा मानकरी; ड्रेसिंग रूममधील Video .सचिन तेंडुलकरच्या टीमकडून अधिकृत स्टेटमेंट'आमच्या लक्षात आले आहे की भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या अध्यक्षपदासाठी सचिन तेंडुलकर यांचा विचार केला जात आहे किंवा त्यांची नियुक्ती केली जात आहे याबद्दल काही वृत्ते आणि अफवा पसरत आहेत. आम्ही स्पष्टपणे सांगू इच्छितो की यात तथ्य नाही. आम्ही सर्व संबंधितांना निराधार अनुमानांना विश्वास ठेवण्यापासून दूर राहण्याचे आवाहन करतो,'असे SRT मॅनेजमेंटकडून सांगण्यात आले. .सचिन तेंडुलकर हा भारताच्या महान क्रिकेटपटूंपैकी एक आहे आणि तो भारताकडून २०० कसोटी खेळणारा एकमेव खेळाडू आहे. त्याने कसोटीत ५१ शतकं व ६८ अर्धशतकांसह १५९२१ धावा केल्या आहेत. वन डे क्रिकेटमध्ये ४६३ सामन्यांत त्याने १८४२६ धावा केल्या आहेत आणि त्यात ४९ शतकं व ९६ अर्धशतकांचा समावेश आहे. .Asia Cup 2025 मध्ये मिळाली नाही संधी, भाई निघाला दुसऱ्या संघाकडून खेळायला! भारतीय क्रिकेटपटूचा मोठा निर्णय .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.