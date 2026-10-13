SACHIN YUVRAJ: सचिन तेंडुलकर, युवराज सिंग अन् झहीर खानला संघातून का डच्चू दिला? माजी मुख्य निवडकर्त्याने सांगितलं खरं कारण!

TEAM INDIA SELECTION CONTROVERSY: भारतीय क्रिकेटमध्ये एक काळ असा होता, जेव्हा सचिन तेंडुलकर, युवराज सिंग, गौतम गंभीर आणि जहीर खान यांसारख्या दिग्गज खेळाडूंचा संघात दबदबा होता. या खेळाडूंनी अनेक महत्त्वाच्या सामन्यांमध्ये भारताला विजय मिळवून दिला. २०११ च्या एकदिवसीय विश्वचषकातही या खेळाडूंनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. विशेषतः युवराज सिंगने अष्टपैलू कामगिरी करत मालिकावीराचा पुरस्कार जिंकला होता. मात्र, पुढच्या काही वर्षांत या दिग्गजांना संघातून बाहेर व्हावं लागलं. आता त्यामागचं कारण भारताचे माजी मुख्य निवडकर्ता संदीप पाटील यांनी स्पष्ट केलं आहे..२०१२ ते २०१६ या काळात भारतीय क्रिकेटमध्ये मोठे बदल झाले. एकीकडे अनेक अनुभवी खेळाडू संघाचा भाग होते, तर दुसरीकडे नव्या खेळाडूंना संधी देऊन भविष्यातील संघ तयार करण्याचं आव्हान निवड समितीसमोर होतं. त्या काळात संदीप पाटील निवड समितीचे अध्यक्ष होते..IND vs SL 1st Test: 'आता, सर्व तलवार चालवणार!'; रिषभ पंत लाईव्ह मॅचमध्ये रवींद्र जडेजाला असं का म्हणाला? Video Viral .दूरदर्शनवरील द ग्रेट इंडियन क्रिकेट शोमध्ये बोलताना पाटील यांनी या निर्णयांबाबत आपली भूमिका मांडली. संघाच्या भविष्यासाठी काही कठीण निर्णय घ्यावे लागले, असं त्यांनी सांगितलं. संदीप पाटील यांनी स्पष्ट केलं की, या खेळाडूंना संघातून वगळण्याचे निर्णय त्यांनी एकट्याने घेतले नव्हते. निवड समितीत पाच सदस्य होते आणि सर्व निर्णय संघाच्या हिताचा विचार करून घेतले जात होते..त्यांच्या मते, सचिन तेंडुलकर, गौतम गंभीर, युवराज सिंग आणि जहीर खान यांसारख्या मोठ्या खेळाडूंना संघाबाहेर व्हावं लागलं किंवा निवृत्ती घ्यावी लागली. हे निर्णय घेताना खेळाडूंच्या वैयक्तिक संबंधांपेक्षा भारतीय क्रिकेटचं भविष्य महत्त्वाचं होतं..निवडकर्ता म्हणून काम करताना वैयक्तिक मैत्रीचा निर्णयांवर परिणाम होता कामा नये, असंही पाटील यांनी सांगितलं. एखादा खेळाडू मित्र आहे म्हणून त्याची संघात निवड करता येत नाही. त्याऐवजी संघाची गरज आणि भारतीय क्रिकेटचं भवितव्य लक्षात घेऊन निर्णय घ्यावे लागतात, अशी त्यांची भूमिका होती..काही निर्णय घेताना मनाविरुद्ध जावं लागतं; पण देशाच्या क्रिकेटसाठी ते आवश्यक असू शकतात, असं पाटील यांनी नमूद केलं. २०११ चा विश्वचषक जिंकणाऱ्या भारतीय संघात सचिन तेंडुलकर, युवराज सिंग, गौतम गंभीर आणि जहीर खान यांसारखे अनुभवी खेळाडू होते. या खेळाडूंचं योगदान भारतीय क्रिकेटसाठी महत्त्वाचं ठरलं. .Cricket News: महाराष्ट्राच्या संघाला ३३३ धावांवर रोखले; रणजी क्रिकेट करंडक ;सेनादलच्या एक बाद ७४ धावा.मात्र, पुढील काळात संघात नव्या खेळाडूंना संधी मिळाली आणि भारतीय संघाची रचना बदलत गेली. आता अनेक वर्षांनंतर संदीप पाटील यांनी त्या काळातील निवड प्रक्रियेबाबत केलेल्या वक्तव्यामुळे पुन्हा एकदा या दिग्गज खेळाडूंच्या संघातील प्रवासाची चर्चा सुरू झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.