सचिन तेंडुलकरसोबत केलं भारतीय संघात पदार्पण; वयाच्या २८ व्या वर्षी क्रिकेटमधून घ्यावी लागली निवृत्ती

SALIL ANKOLA CRICKET CAREER: प्रत्येक क्रिकेटपटूचं स्वप्न असतं ते भारतीय संघाकडून खेळण्याचं. अनेक खेळाडूंचं हे स्वप्न पूर्ण होतं, पण काहींना दुखापतींमुळे लवकरच क्रिकेटपासून दूर व्हावं लागतं. अशीच एक गोष्ट आहे सचिन तेंडुलकरसोबत भारतीय संघात पदार्पण करणाऱ्या खेळाडूची. या खेळाडूने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये केवळ एक कसोटी आणि २० एकदिवसीय सामने खेळले. त्यानंतर वयाच्या अवघ्या २८ व्या वर्षी त्याला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घ्यावी लागली. मात्र, देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये या खेळाडूने चांगली कामगिरी केली होती..क्रिकेटमध्ये प्रतिभेसोबतच शारीरिक तंदुरुस्तीही महत्त्वाची असते. एखाद्या खेळाडूचं करिअर कधी कोणत्या वळणावर येईल, हे सांगता येत नाही. सचिन तेंडुलकरसोबत भारतीय संघात पदार्पण करणारा हा खेळाडू म्हणजे सलिल अंकोला.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.३८ संघ, एक रणजी ट्रॉफी; नेमका कसा स्पर्धेचा फॉरमॅट?.सलिल अंकोला यांनी १५ नोव्हेंबर १९८९ रोजी पाकिस्तानमधील कराची येथे भारताकडून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं. विशेष म्हणजे, त्याच सामन्यात सचिन तेंडुलकर यांनीही आपल्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीची सुरुवात केली होती. सलिल अंकोला हे वेगवान गोलंदाज होते. भारतीय संघासाठी चांगली कामगिरी करण्याची त्यांच्यात क्षमता होती. मात्र, त्यांची आंतरराष्ट्रीय कारकीर्द फार काळ टिकू शकली नाही..सलिल अंकोला यांनी भारताकडून केवळ एक कसोटी सामना आणि २० एकदिवसीय सामने खेळले. पहिल्या कसोटी सामन्यानंतर त्यांना दुखापतींचा सामना करावा लागला. त्यांच्या डाव्या पायाच्या हाडाला 'ऑस्टिओइड ऑस्टिओमा' नावाची गाठ झाली होती. या आजारामुळे आणि वारंवार होणाऱ्या दुखापतींमुळे त्यांना क्रिकेट खेळणं कठीण झालं. अखेर वयाच्या २८ व्या वर्षी त्यांना आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घ्यावी लागली..क्रिकेटपासून दूर गेल्यानंतर सलिल अंकोला यांच्या वैयक्तिक आयुष्यातही अनेक अडचणी आल्या. १९९९ ते २०११ या काळात ते दारूच्या व्यसनाशी आणि गंभीर नैराश्याशी झुंजत होते. या काळात त्यांना उपचारांसाठी पुनर्वसन केंद्राची मदतही घ्यावी लागली. मात्र, कुटुंबीयांच्या पाठिंब्याने आणि उपचारांमुळे त्यांनी या कठीण काळातून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न केला..WPL AUCTION 2027: वय फक्त १५ वर्षे, WPL ऑक्शनमध्ये इतिहास! दिल्ली कॅपिटल्सने उमा काशवीला निवडलं, कोण आहे ही युवा अष्टपैलू खेळाडू?.सलिल अंकोला यांची कहाणी सांगते की, प्रतिभा असूनही दुखापतींमुळे एखाद्या खेळाडूची कारकीर्द थांबू शकते. भारतीय संघाकडून खेळण्याचं स्वप्न पूर्ण झालं, पण आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये मोठी कारकीर्द घडवण्याची संधी त्यांना मिळाली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.