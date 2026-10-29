Cricket

सचिन तेंडुलकरसोबत केलं भारतीय संघात पदार्पण; वयाच्या २८ व्या वर्षी क्रिकेटमधून घ्यावी लागली निवृत्ती

Who Is Salil Ankola: सचिन तेंडुलकरसोबत आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण करणाऱ्या सलिल अंकोला यांनी भारताकडून एक कसोटी आणि २० वनडे सामने खेळले. दुखापतीमुळे वयाच्या २८ व्या वर्षी त्यांना क्रिकेटमधून निवृत्ती घ्यावी लागली.
Who Is Salil Ankola

Who Is Salil Ankola

esakal

Varsha Balhe
Updated on

SALIL ANKOLA CRICKET CAREER: प्रत्येक क्रिकेटपटूचं स्वप्न असतं ते भारतीय संघाकडून खेळण्याचं. अनेक खेळाडूंचं हे स्वप्न पूर्ण होतं, पण काहींना दुखापतींमुळे लवकरच क्रिकेटपासून दूर व्हावं लागतं. अशीच एक गोष्ट आहे सचिन तेंडुलकरसोबत भारतीय संघात पदार्पण करणाऱ्या खेळाडूची.

या खेळाडूने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये केवळ एक कसोटी आणि २० एकदिवसीय सामने खेळले. त्यानंतर वयाच्या अवघ्या २८ व्या वर्षी त्याला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घ्यावी लागली. मात्र, देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये या खेळाडूने चांगली कामगिरी केली होती.

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