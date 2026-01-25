पाकिस्तानी क्रिकेटपटूचा मुलगा निघाला 'लफडेबाज'; घरकाम करणाऱ्या महिलेवर जबरदस्ती अन् नंतर...

Pakistan crime case involving cricketer’s family: पाकिस्तानचे माजी लेगस्पिनर अब्दुल कादिर (Abdul Qadir) यांचा मुलगा सुलमान कादिर ( Sulaman Qadir) याच्यावर एका घरगुती मोलकरणीने फार्महाऊसवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप केला आहे. मोलकरणीने तक्रार दाखल केल्यानंतर पोलिसांनी सुलमानला ताब्यात घेतले आहे. ती सुलमानच्या घरी काम करत होती आणि त्याने तिला जबरदस्तीने त्याच्या फार्महाऊसवर नेऊन तिच्यावर बलात्कार केला, असा आरोप घरकाम करणाऱ्या महिलेच्या एफआयआरमध्ये केला आहे .एका पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितले की, तिला वैद्यकीय तपासणीसाठी पाठवण्यात आले आहे. ज्यामुळे तिच्यावर लैंगिक अत्याचार झाला आहे की नाही हे निश्चित होईल. त्यांनी असेही सांगितले की आरोपीला कायद्यानुसार चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यात आले आहे..T20 World Cup न खेळण्याची धमकी देणाऱ्या पाकिस्तानला वठणीवर आणले; जय शाह यांनी असा डाव टाकला, की पाकडे रडकुंडीला आले."मी घरगुती मोलकरीण म्हणून काम करते. मी सकाळी ९:०० ते सायंकाळी ५:०० वाजेपर्यंत काम करते. २२.०१.२०२६ रोजी घराचा मालक, सुलमान कादिर याने मला फोन करून सांगितले, 'उद्या सकाळी फार्महाऊसवर ये; मला तुला साफसफाई करायला सोबत घेऊन जावे लागेल.' २३.०१.२०२६ रोजी सकाळी १०:०० वाजता, मी ग्रीन सिटीच्या गेटसमोर उतरलो, जिथे सुलमान कादिर मला त्याच्या गाडीत बसवले आणि नेवास बर्की येथील अब्दुल कादिर क्रिकेट अकादमीजवळील त्याच्या फार्म हाऊस क्रमांक २ मध्ये घेऊन गेला,''असे पीडितेच्या निवेदनात म्हटले आहे..त्यात असेही म्हटले आहे की, ''तिथे पोहोचल्यानंतर त्याने माझा विनयभंग करण्यास सुरुवात केली. त्याने जबरदस्तीने माझे कपडे काढले आणि माझ्यावर लैंगिक अत्याचार करण्यास सुरुवात केली. आरोपीने माझ्यावर जबरदस्तीने बलात्कार केला, हा एक गंभीर अन्याय आहे. यासाठी त्याच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी.".T20 World Cup : पाकिस्तानने माघार घेतल्यास कोणता संघ त्यांची जागा घेईल? भारतासमोर बघा कोणता संघ उभा ठाकेल.सुलमान कादिर हा पाकिस्तानचा एक प्रसिद्ध क्रिकेटपटू अब्दुल कादिर यांचा मुलगा आहे. तो लाहोरमध्ये एक क्रिकेट अकादमी चालवतो, जिथे तो पाकिस्तानी क्रिकेटपटूंची पुढची पिढी तयार करतो. अलिकडच्या घटनेने त्याच्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे. ४१ वर्षीय सुलमानने २००५ ते २०१३ दरम्यान २६ प्रथम श्रेणी आणि ४० लिस्ट ए सामने खेळले. सुलमानचे वडील माजी स्टार क्रिकेटपटू होते,ज्यांनी पाकिस्तानसाठी ६७ कसोटी आणि १०४ एकदिवसीय सामने खेळले. सप्टेंबर २०१९ मध्ये त्यांचे निधन झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.