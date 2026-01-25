Cricket

पाकिस्तानी क्रिकेटपटूचा मुलगा निघाला 'लफडेबाज'; घरकाम करणाऱ्या महिलेवर जबरदस्ती अन् नंतर...

Pakistan cricket legend son controversy: पाकिस्तानचे माजी दिग्गज क्रिकेटपटू अब्दुल कादिर यांचा मुलगा सलमान कादिर याच्यावर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. सलमान कादिरविरोधात घरकाम करणाऱ्या एका महिलेने जबरी आणि मारहाणीची तक्रार दाखल केली असून, या प्रकरणाची पोलिसांकडून चौकशी सुरू आहे
Pakistan crime case involving cricketer’s family: पाकिस्तानचे माजी लेगस्पिनर अब्दुल कादिर (Abdul Qadir) यांचा मुलगा सुलमान कादिर ( Sulaman Qadir) याच्यावर एका घरगुती मोलकरणीने फार्महाऊसवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप केला आहे. मोलकरणीने तक्रार दाखल केल्यानंतर पोलिसांनी सुलमानला ताब्यात घेतले आहे. ती सुलमानच्या घरी काम करत होती आणि त्याने तिला जबरदस्तीने त्याच्या फार्महाऊसवर नेऊन तिच्यावर बलात्कार केला, असा आरोप घरकाम करणाऱ्या महिलेच्या एफआयआरमध्ये केला आहे

