SANJU SAMSON RECORD: जगात भारी संजू सॅमसनचा विक्रम! जोस बटलरला मागे टाकत २००+ स्ट्राइक रेटने नवा विक्रम;T20 क्रिकेटमध्ये बनला नंबर वन!

SANJU SAMSON BREAKS JOS BUTTLER'S T20I RECORD: भारतीय संघाने पहिल्या सामन्यात न्यूझीलंडवर ४ गडी राखून दणदणीत विजय मिळवला आहे. या विजयासह भारतीय संघाने पाच टी-२० सामन्यांच्या मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे. भारतीय संघाने नाणेफेक जिंकून न्यूझीलंड संघाला प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं होतं. चांगली फटकेबाजी करत न्यूझीलंड संघाने भारतीय संघासमोर २२६ धावांचं लक्ष्य ठेवलं. न्यूझीलंडकडून ग्लेन फिलिप्सने शानदार खेळी केली. त्याने नाबाद ८२ धावा केल्या, ज्यामध्ये ३ षटकार आणि ८ चौकारांचा समावेश होता.मात्र, लक्ष्याचा पाठलाग करायला आलेल्या भारतीय संघाने हे आव्हान पूर्ण केलं आणि न्यूझीलंडवर दणदणीत विजय मिळवला. या सामन्यात संजू सॅमसनच्या नावावर एका मोठ्या विक्रमाची नोंद झाली आहे..संजू सॅमसनचा काय आहे विक्रम?भारतीय संघाचा सलामीवीर आणि यष्टीरक्षक फलंदाज संजू सॅमसन याने गुरुवारी, २२ ऑक्टोबर रोजी न्यूझीलंडविरुद्ध खेळल्या गेलेल्या पहिल्या टी-२० सामन्यात २०० पेक्षा जास्त स्ट्राइक रेटने अर्धशतक झळकावलं. या अर्धशतकासह त्याने इंग्लंडचा यष्टीरक्षक फलंदाज जोस बटलरचा विक्रम मोडला आहे.संजू सॅमसन हा टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये यष्टीरक्षक फलंदाज म्हणून २०० पेक्षा जास्त स्ट्राइक रेटने सर्वाधिक वेळा ५० पेक्षा जास्त धावांची खेळी करणारा पहिला खेळाडू ठरला आहे. याआधी हा विक्रम जोस बटलरच्या नावावर होता. बटलरने यष्टीरक्षक म्हणून सहा वेळा २०० पेक्षा जास्त स्ट्राइक रेटने ५० पेक्षा जास्त धावा केल्या होत्या. मात्र, संजूने न्यूझीलंडविरुद्धच्या सामन्यात सातव्यांदा अशी कामगिरी करत हा विक्रम आपल्या नावावर केला.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये यष्टीरक्षक म्हणून २०० पेक्षा जास्त स्ट्राइक रेटने सर्वाधिक ५० हून अधिक धावांच्या खेळीसंजू सॅमसन – ७ वेळाजोस बटलर – ६ वेळाक्विंटन डी कॉक – ४ वेळाशाई होप – ३ वेळाफिल सॉल्ट – ३ वेळा.भारतीय संघाचा स्टार सलामीवीर संजू सॅमसनने अवघ्या २३ चेंडूंत आपलं अर्धशतक पूर्ण केलं. या सामन्यात त्याने महत्त्वाची भूमिका बजावली. मोठ्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना संजूने आक्रमक फलंदाजी केली. त्याने आपल्या खेळीत ८ चौकार आणि ४ षटकार मारले. संजू केवळ अर्धशतक करून थांबला नाही, तर त्याने ३३ चेंडूंत ६७ धावांची खेळी केली. या कामगिरीसाठी त्याला सामनावीराचा पुरस्कारही मिळाला..HARRY BROOK DOUBLE CENTURY: हॅरी ब्रूकचा वनडेत ऐतिहासिक धमाका! ११४ चेंडूंत द्विशतक ठोकत शुभमन गिलचा विक्रम मोडला, इंग्लंडसाठीही रचला इतिहास.भारतीय संघाने पहिल्या सामन्यात दणदणीत विजय मिळवल्यानंतर आता संघ २४ ऑक्टोबर रोजी न्यूझीलंडविरुद्ध दुसऱ्या टी-२० सामन्यासाठी मैदानात उतरणार आहे. या सामन्यात विजय मिळवून मालिकेत २-० अशी आघाडी घेण्याचा भारतीय संघाचा प्रयत्न असेल. हा सामना भारतीय वेळेनुसार दुपारी १२:३० वाजता खेळवला जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.