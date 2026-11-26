Mohammed Azharuddeen scores century with Sanju Samson's bat : केरळ संघाने सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीत गुरुवारी हिमाचल प्रदेशवर ६७ धावांनी विजय मिळवला. केरळचा मोहम्मद अझरुद्दीन पुन्हा एकदा वादळी खेळून चमकला.. भारताच्या ट्वेंटी-२० संघातील सलामीवीर संजू सॅमसनच्या नेतृत्वाखाली खेळणाऱ्या केरळ संघाने या सामन्यात स्पर्धा इतिहासातील त्यांची सर्वोच्च धावसंख्या नोंदवली. संजूने या सामन्यात त्याच्या सलामीची जागा मोहम्मद अझरुद्दीनसाठी सोडली. मोहम्मद अझरुद्दीन यानेही मिळालेल्या संधीचं सोनं करताना खणखणीत शतक झळकावले आणि संघाच्या विजयात सिंहाचा वाटा उचलला. शतक झळकावल्यानंतर त्याने केलेले सेलिब्रेशनही चर्चेत आले..मोहम्मद अझरुद्दीन सातत्याने धावा करतोय आणि सलामीला खेळण्याची मिळालेली संधी त्याने दोन्ही हाताने घट्ट पकडली आहे. पुद्दूचेरीविरुद्ध ४८ चेंडूंत ७८ धावा आणि आसामविरुद्ध ३७ चेंडूंत नाबाद ९३ धावांच्या खेळीनंतर अझरुद्दीनने हिमाचल प्रदेशच्या गोलंदाजांचा समाचार घेतला. RCB च्या यष्टिरक्षक-फलंदाजाने रोहन कुन्नुम्मलसह पहिल्या विकेटसाठी ८२ धावा जोडल्या. रोहन ३५ धावांवर माघारी परतल्यानंतर अझरुद्दीनची कर्णधार सॅमसनसह जोडी जमली.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.India WTC Final Qualification Scenarios: टीम इंडियाची झोप उडाली... IND vs NZ दुसरी कसोटी अनिर्णित किंवा पराभूत झाल्यास काय? WTC Final साठी कसं असेल समीकरण?.संजू २१ चेंडूंत ५ चौकार व २ षटकारांसह ४४ धावा करून माघारी परतला, त्यानंतर आलेल्या विष्णू विनोदने २२ धावा केल्या. अझरुद्दीन दुसऱ्या बाजूने जोरदार फटकेबाजी करत होता आणि त्याने ५७ चेंडूंत ८ चौकार व ६ षटकारांच्या मदतीने १०१ धावांची खेळी केली. त्यानंतर सलमान निझार ( नाबाद २६) व अब्दुल बसिथ ( नाबाद २४) यांनी संघाला ४ बाद २६८ धावांपर्यंत पोहोचवले. ही केरळची SMAT मधील सर्वोच्च धावसंख्या ठऱली..Suryakumar Yadav: सूर्यकुमारचा एका धावेवर त्रिफळा, संघाने ५ चेंडूंत गमावल्या ३ विकेट्स; तरीही जिंकले, कोणी मॅच फिरवली? .लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या हिमाचल प्रदेशची सुरुवात चांगली झाली नसली तरी त्यांच्याकडून कडवी टक्कर मिळाली. त्यांनी २० षटकांत ६ विकेट्सच्या मोबदल्यात २०१ धावांपर्यंत मजल मारली. सातव्या क्रमांकावर फलंदाजीला आलेल्या वैभव कालताने नाबाद ५७ धावा कुटल्या, तर आठव्या क्रमांकावरील आर्यमान सिंग धलिवालने ३० धावांची नाबाद खेळी केली. या दोघांव्यतिरिक्त एकांत सेन ( ३९), पुखराज मान ( २९) व मृदूल सुरोच ( २९) यांनी दमदार खेळ केला. केरळच्या वैशाक चंद्रनने दोन बळी टिपले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.