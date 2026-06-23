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IND vs IRE: वैभव सूर्यवंशीला संधी नाहीच... संजू सॅमसन IN; आयर्लंडविरुद्ध पहिल्या सामन्यासाठी अशी असेल भारताची Playing XI

India vs Ireland Playing XI: आयर्लंडविरुद्धच्या पहिल्या टी-20 सामन्यात वैभव सूर्यवंशीला संधी मिळाल्यास तो सचिन तेंडुलकरचा विक्रम मोडू शकतो. मात्र, त्याच्या पदार्पणाबाबत अजूनही साशंकता कायम आहे.
India vs Ireland Playing XI

India vs Ireland Playing XI

esakal

Varsha Balhe
Updated on

India vs Ireland Playing XI: भारतीय संघ आता आगामी आयर्लंड(Ireland) दौऱ्यासाठी सज्ज झाला आहे. भारताने २०२६ चा टी-२० विश्वचषक जिंकल्यानंतर आपला पहिला आंतरराष्ट्रीय सामना शुक्रवारी म्हणजेच २६ जून रोजी बेलफास्ट येथील सिव्हिल सर्व्हिस क्रिकेट क्लबमध्ये खेळणार आहे. हा सामना अनेक कारणांमुळे महत्त्वाचा ठरणार आहे.

कारण या दौऱ्यासाठी भारतीय संघात अनेक बदल करण्यात आले आहेत. सर्वात मोठा बदल म्हणजे टी-२० संघाच्या कर्णधारपदाची जबाबदारी श्रेयस अय्यरकडे(Shreyas Iyer) सोपवण्यात आली आहे, तर युवा तिलक वर्माची उपकर्णधारपदी निवड करण्यात आली आहे. याशिवाय १५ वर्षीय युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशीलाही या दौऱ्यासाठी भारतीय संघात स्थान मिळाले आहे.

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