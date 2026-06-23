IND vs IRE: वैभव सूर्यवंशीला संधी नाहीच... संजू सॅमसन IN; आयर्लंडविरुद्ध पहिल्या सामन्यासाठी अशी असेल भारताची Playing XI

India vs Ireland Playing XI: भारतीय संघ आता आगामी आयर्लंड(Ireland) दौऱ्यासाठी सज्ज झाला आहे. भारताने २०२६ चा टी-२० विश्वचषक जिंकल्यानंतर आपला पहिला आंतरराष्ट्रीय सामना शुक्रवारी म्हणजेच २६ जून रोजी बेलफास्ट येथील सिव्हिल सर्व्हिस क्रिकेट क्लबमध्ये खेळणार आहे. हा सामना अनेक कारणांमुळे महत्त्वाचा ठरणार आहे. कारण या दौऱ्यासाठी भारतीय संघात अनेक बदल करण्यात आले आहेत. सर्वात मोठा बदल म्हणजे टी-२० संघाच्या कर्णधारपदाची जबाबदारी श्रेयस अय्यरकडे(Shreyas Iyer) सोपवण्यात आली आहे, तर युवा तिलक वर्माची उपकर्णधारपदी निवड करण्यात आली आहे. याशिवाय १५ वर्षीय युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशीलाही या दौऱ्यासाठी भारतीय संघात स्थान मिळाले आहे..या मालिकेतील पहिला सामना २६ जून रोजी खेळला जाणार आहे. या सामन्यात वैभव सूर्यवंशीवर सर्वांच्या नजरा असतील. नुकत्याच झालेल्या भारत अ, श्रीलंका अ आणि अफगाणिस्तान अ यांच्यातील त्रिदेशीय मालिकेच्या अंतिम सामन्यात त्याने धडाकेबाज खेळी करत आपली क्षमता दाखवून दिली होती. त्यामुळे जर वैभवला पहिल्या सामन्यात प्लेइंग-११ मध्ये संधी मिळाली, तर तो सचिन तेंडुलकरचा विक्रम मोडून भारताकडून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळणारा सर्वात तरुण क्रिकेटपटू ठरेल..India Squad Change: भारतीय संघात मुंबईकर खेळाडूची एन्ट्री! श्रेयस अय्यरचा भिडू खेळाडू हार्दिक, नितीश कुमारची उणीव भरून काढणार.मात्र, पहिल्याच सामन्यात त्याचे पदार्पण होण्याची शक्यता कमी असल्याचे सांगितले जात आहे. कारण भारतीय संघ आपल्या सर्वोत्तम ११ खेळाडूंना मैदानात उतरवण्याची शक्यता आहे. टी-२० विश्वचषक जिंकून देणाऱ्या प्रमुख खेळाडूंवरच पुन्हा विश्वास दाखवला जाणार आहे. त्यामुळे अभिषेक शर्मा आणि संजू सॅमसन ही जोडी सलामीला दिसू शकते, तर इशान किशन तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना दिसण्याची शक्यता आहे..कर्णधार श्रेयस अय्यर चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजीसाठी उतरेल. डिसेंबर २०२३ नंतर भारतासाठी हा त्याचा पहिलाच टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामना असेल. त्यानंतर उपकर्णधार तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे आणि अक्षर पटेल यांच्यावर मधल्या फळीची जबाबदारी असेल..गोलंदाजी विभागात वरुण चक्रवर्ती दुखापतीमुळे संघाबाहेर आहे, तर कुलदीप यादवची निवड झालेली नाही. त्यामुळे पुनरागमन करणाऱ्या रवी बिश्नोईला संधी मिळू शकते. वेगवान गोलंदाजीची जबाबदारी अर्शदीप सिंग आणि हर्षित राणा यांच्यावर असण्याची शक्यता आहे. यामुळे वैभव सूर्यवंशीसोबतच युवा वेगवान गोलंदाज प्रिन्स यादव यालाही आपल्या टी-२० आंतरराष्ट्रीय पदार्पणासाठी आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागू शकते..India A Squad: भारत अ संघाची घोषणा! ध्रुव जुरेलकडे मोठी जबाबदारी, 'या' युवा वेगवान गोलंदाजाची लागली लॉटरी.भारताची संभाव्य प्लेइंग-११अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (यष्टिरक्षक), इशान किशन, श्रेयस अय्यर (कर्णधार), तिलक वर्मा (उपकर्णधार), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, रवी बिश्नोई, अर्शदीप सिंग..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.