Sanju Samson: राजस्थान माझ्याशिवाय पुढे जाण्यास तयार होता...' संजू सॅमसनने अखेर मौन सोडलं; RR सोडण्यामागचं खरं कारण सांगितलं

Sanju Samson Breaks Silence on Rajasthan Royals Exit: राजस्थान रॉयल्सचा (RR)अनेक वर्षांचा विश्वासू खेळाडू आणि माजी कर्णधार संजू सॅमसन याने अखेर राजस्थान रॉयल्स सोडण्यामागचं खरं कारण पहिल्यांदाच उघड केलं आहे. आयपीएल २०२६ हंगामापूर्वी संजूने राजस्थानची साथ सोडत चेन्नई सुपर किंग्जमध्ये(CSK) प्रवेश केला होता. त्यानंतर त्याच्या या निर्णयामागे अनेक चर्चा रंगल्या होत्या. मात्र आता स्वतः संजूने या निर्णयामागचं सत्य सांगितलं आहे..द टाइम्स ऑफ इंडिया ला दिलेल्या मुलाखतीत संजू म्हणाला, "राजस्थान रॉयल्स माझ्यासाठी फक्त एक फ्रँचायझी नव्हती, ते माझं दुसरं घर होतं. तिथे मी खेळाडू म्हणून घडलो, कर्णधार झालो आणि अनेक आठवणी मिळवल्या. त्यामुळे तो संघ सोडण्याचा निर्णय माझ्यासाठी खूप कठीण होता.".Vaibhav Suryavanshi: ९६ धावांवर बाद झाल्यावर Vaibhav सूर्यवंशीवर ओरडला रियान पराग? डगआऊटमध्ये नेमकं काय घडलं? VIDEO व्हायरल.संजूने पुढे सांगितलं की, फ्रँचायझीने पुढील काही वर्षांसाठी वेगळी दिशा ठरवली होती. "राजस्थान माझ्याशिवाय पुढे जाण्यास तयार होता. मला त्यांचा निर्णय समजला आणि त्याचा आदरही केला. त्यानंतर मीही माझ्या कारकिर्दीसाठी पुढचा निर्णय घेतला," असं त्याने स्पष्ट केलं..राजस्थान रॉयल्ससोबत संजूचं नातं अनेक वर्षांचं होतं. त्याने संघासाठी अनेक संस्मरणीय खेळी केल्या, कर्णधार म्हणून संघाला प्ले-ऑफपर्यंत पोहोचवलं आणि राजस्थानच्या चाहत्यांच्या मनात खास स्थान निर्माण केलं. त्यामुळे त्याच्या जाण्याची बातमी समोर आल्यानंतर अनेक चाहत्यांना धक्का बसला होता..दरम्यान, चेन्नई सुपर किंग्जकडून ऑफर आल्यानंतर त्याने नवीन आव्हान स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला. संजूच्या मते, नव्या वातावरणात स्वतःला सिद्ध करण्याची ही योग्य वेळ होती. चेन्नईसारख्या अनुभवी फ्रँचायझीकडून खेळण्याची संधी मिळणं ही त्याच्यासाठी मोठी गोष्ट असल्याचंही त्याने सांगितलं..राजस्थान रॉयल्स व्यवस्थापनाविषयी बोलताना संजूच्या बोलण्यात कुठेही नाराजी दिसली नाही. उलट, "मी राजस्थानचा कायम ऋणी राहीन. त्या संघाने मला खूप काही दिलं. आज मी जिथे आहे, त्यात राजस्थानचा मोठा वाटा आहे," असं तो म्हणाला. आता आयपीएल २०२६ मध्ये संजू नव्या जर्सीत खेळताना दिसणार आहे. त्यामुळे राजस्थानविरुद्ध त्याचा सामना कसा रंगतो, याकडे चाहत्यांचं विशेष लक्ष असणार आहे..Gordon Hall : भारतातील सामाजिक क्रांतीचे प्रणेते गॉर्डन हॉल यांची कहाणी त्यांच्या नातवाच्या शब्दांत .राजस्थानच्या चाहत्यांसाठी संजू कायम खास राहणार असला, तरी आता तो चेन्नई सुपर किंग्जच्या यशासाठी मैदानात उतरणार आहे.संजूच्या या वक्तव्यानंतर राजस्थान रॉयल्स आणि त्याच्या वेगळं होण्यामागील अनेक चर्चांना पूर्णविराम मिळाला आहे. त्याने कोणावरही आरोप न करता, शांतपणे आणि आदराने आपली भूमिका मांडली आहे. त्यामुळे त्याच्या या प्रतिक्रियेचं क्रिकेटविश्वातूनही कौतुक होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.