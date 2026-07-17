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Sanju Samson: राजस्थान माझ्याशिवाय पुढे जाण्यास तयार होता...' संजू सॅमसनने अखेर मौन सोडलं; RR सोडण्यामागचं खरं कारण सांगितलं

Sanju Samson Breaks Silence on Rajasthan Royals Exit: राजस्थान रॉयल्स सोडण्यामागचं खरं कारण संजू सॅमसनने अखेर उघड केलं. RR सोडून CSKमध्ये जाण्याचा निर्णय का घेतला? जाणून घ्या त्याचं भावनिक वक्तव्य आणि आयपीएल २०२६ मधील मोठा खुलासा.
Sanju Samson

Sanju Samson

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Sanju Samson Breaks Silence on Rajasthan Royals Exit: राजस्थान रॉयल्सचा (RR)अनेक वर्षांचा विश्वासू खेळाडू आणि माजी कर्णधार संजू सॅमसन याने अखेर राजस्थान रॉयल्स सोडण्यामागचं खरं कारण पहिल्यांदाच उघड केलं आहे.

आयपीएल २०२६ हंगामापूर्वी संजूने राजस्थानची साथ सोडत चेन्नई सुपर किंग्जमध्ये(CSK) प्रवेश केला होता. त्यानंतर त्याच्या या निर्णयामागे अनेक चर्चा रंगल्या होत्या. मात्र आता स्वतः संजूने या निर्णयामागचं सत्य सांगितलं आहे.

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