T20 World Cup: १० वर्ष तू स्वतःला कुठे पाहतोस? वडिलाचं स्वप्न सॅमसनने पूर्ण केलं... म्हणाला, 'टीम इंडियाचा बेस्ट खेळाडू...'

टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा भारतीय संघाने अंतिम सामन्यात न्यूझीलंडला पराभूत करत जिंकली. यासोबतच मायदेशात टी२० वर्ल्ड कप जिंकण्याचा आणि तीन वेळा टी२० वर्ल्ड कप जिंकण्याचा पराक्रमही केला. हा वर्ल्ड कप जसा भारतीय संघाच्या यशासाठी लक्षात राहिल, तसाच तो संजू सॅमसनच्या पुनरागमनासाठीही लक्षात राहिल. टी२० वर्ल्ड कपच्या सुरुवातीला प्लेइंग इलेव्हनमधील सॅमसनच्या जागेवरही प्रश्नचिन्ह होते. मात्र भारताची वरची फळी अपयशी ठरल्यानंतर अखेर सॅमसनला संधी मिळाली आणि त्यानेही ही संधी दोन्ही हातांनी झेलत महत्त्वाच्या सामन्यांमध्ये मोठ्या खेळी केल्या. त्याने या वर्ल्ड कपमध्ये गेल्या तीन सामन्यात नाबाद ९७, ८९ आणि ८९ अशा धावांची खेळी केली. त्यामुळे त्याला मालिकावीर पुरस्कारही जिंकला. त्यामुळे त्याने त्याच्या वडिलांचं स्वप्नही पूर्ण केलं. .काही वर्षांपूर्वी २०१८ मध्ये एका मुलाखतीत त्याच्या वडिलांनी तो १० वर्षात स्वत:ला कुठे पाहतो असं विचारलं होतं. त्या मुलाखतीत त्याने सांगितलं होतं की 'माझ्या वडिलांना मला भारतीय संघाली सर्वोत्तम खेळाडू झालेला पाहायचं आहे. ते मला मी ४ वर्षांचा असल्यापासून गोलंदाजी करतात. मला त्यांचं ते स्वप्न पूर्ण करायचं आहे.'दरम्यान, ८ वर्षांनी संजूने टी२० वर्ल्ड कप भारतीय संघाला जिंकून तर दिलाच स्पर्धेतील तो सर्वोत्तम खेळाडूही ठरला..संजूचे वडील विश्वनाथ सॅमसन हे दिल्ली पोलिस खात्यात नोकरीला होते, त्यामुळे ते शिस्तप्रिय होते. आर अश्विनच्या युट्युबला दिलेल्या मुलाखतीत खुलासा केला होता. त्याने अश्विनला दिलेल्या मुलाखतीत असही सांगितलं होतं की त्याचे वडील त्याला नेहमी सांगतात की 'लिडर असल्यासारखं स्वत:ला वागव.' हे चार शब्द नेहमीच त्याच्या डोक्यात असतात..विश्वनाथ सॅमसन हे दिल्लीमध्ये फुटबॉलही खेळले असून त्यांनी संतोष ट्रॉफी या प्रसिद्ध स्पर्धेत दिल्लीचे प्रतिनिधित्वही केले आहे. ते दिल्ली पोलिसमध्ये कॉन्स्टेबल होते. त्यामुळे संजूचे बालपण दिल्लीमध्ये गेले, त्याने सुरुवातीचे क्रिकेटचे धडेही दिल्लीतच गिरवले. मात्र दिल्लीमध्ये त्याला मर्यादीत संधी असल्याचे लक्षात आल्यानंतर विश्वनाथ यांनी संजू्च्या क्रिकेटसाठी पुन्हा आपल्या राज्यात केरळला येण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी स्वेच्छा निवृत्ती स्वीकारली, ज्यामुळे संजू केरळमध्ये क्रिकेटमध्ये खेळू शकला. .नंतर संजूने केरळच्या वयोगटातील संघांकडूनही दमदार कामगिरी करत वरिष्ठ संघातही जागा मिळवली आणि भारतीय संघातही तो सामील झाला. पण गेल्या १० वर्षात त्याला भारतीय संघात सातत्याने संधी मिळाली नाही. परंतु, गेल्या दोन वर्षात तो भारताच्या टी२० संघाचा भरवशाचा फलंदाज बनला.संजू सॅमसनने भारतासाठी १६ वनडे आणि ६२ टी२० सामने खेळले आहेत. त्याने १६ वनडेत ५१० धावा केल्या असून आंतरराष्ट्रीय टी२० मध्ये १३९९ धावा केल्या आहेत.