सारा तेंडुलकरच्या बर्थडे पार्टीत तिला घट्ट मिठी मारणारा तो तरुण कोण? वहिनी सानिका पाहतच राहिली; Video Viral

SARA TENDULKAR HUG VIRAL VIDEO: सारा तेंडुलकर( SARA TENDULKAR) हिचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. यामध्ये तिच्या वाढदिवसाच्या पार्टीसाठी ती तिची वहिनी सानिया चांदोकसोबत एका रेस्टॉरंटमध्ये दिसत आहे. यावेळी सारा एका तरुणाला घट्ट मिठी मारताना दिसते, तर सानिया तिच्याकडे पाहतच राहते. हा व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होत आहे. तिला घट्ट मिठी मारणारा तो तरुण नेमका कोण आहे?.क्रिकेटचा देव म्हणून ओळखले जाणारे सचिन तेंडुलकर यांची मुलगी सारा तेंडुलकरदेखील सोशल मीडियावर चांगलीच प्रसिद्ध आहे. १२ ऑक्टोबर रोजी तिने तिचा २८ वा वाढदिवस साजरा केला. यानिमित्ताने ती तिची वहिनी सानिया चांदोक, जी तिची जवळची मैत्रीणही आहे, आणि आणखी काही मित्रांसोबत मुंबईतील एका रेस्टॉरंटमध्ये डिनरसाठी गेली होती. .Sara Tendulkar Viral Video : कोणाला सपोर्ट करणार, लखनौ की गुजरात? सारा तेंडुलकर गोड हसली अन् तिची प्राईजलेस रिअॅक्शन, Video.यावेळी रेस्टॉरंटबाहेरचा तिचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये सारा एका व्यक्तीला मिठी मारताना दिसत आहे. त्यामुळे या व्यक्तीबद्दल सोशल मीडियावर चर्चा सुरू झाली आहे. साराच्या वाढदिवसाच्या डिनरनंतर ती आणि सानिया चांदोक रेस्टॉरंटबाहेर आल्या. त्यावेळी तिथे उपस्थित असलेल्या एका व्यक्तीला साराने मिठी मारली. हा क्षण पॅपाराझींनी कॅमेऱ्यात टिपला. त्यानंतर हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आला आणि अनेकांचं लक्ष त्याकडे गेलं. आता सर्वांच्या मनात एकच प्रश्न आहे की, या व्हिडिओमध्ये दिसणारा तो तरुण नेमका कोण आहे?.कोण आहे ती व्यक्ती?व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये त्या व्यक्तीचा चेहरा स्पष्टपणे दिसत नसल्यामुळे तो नेमका कोण आहे, याबद्दल उत्सुकता निर्माण झाली आहे. काही प्रसारमाध्यमांतील वृत्तांनुसार, तो साराच्या जवळच्या मित्रांपैकी एक आहे. मात्र, त्या व्यक्तीची ओळख स्पष्ट झालेली नाही. त्यामुळे या व्हिडिओवरून वेगवेगळ्या चर्चा सुरू असल्या, तरी त्याबाबत कोणताही ठोस निष्कर्ष अजून काढता येत नाही..सारा तेंडुलकर सोशल मीडियावर लोकप्रिय आहे. त्यामुळे तिच्या वैयक्तिक आयुष्यातील छोट्या गोष्टीही अनेकदा चर्चेत येतात. वाढदिवसाच्या डिनरमधील हा व्हिडिओही सध्या लक्ष वेधून घेत आहे. मात्र, साराने या व्यक्तीबद्दल किंवा व्हायरल व्हिडिओबद्दल कोणतीही अधिकृत माहिती दिल्याचं समोर आलेलं नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.