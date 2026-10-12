Cricket

सारा तेंडुलकरच्या बर्थडे पार्टीत तिला घट्ट मिठी मारणारा तो तरुण कोण? वहिनी सानिका पाहतच राहिली; Video Viral

SARA TENDULKAR HUG VIRAL VIDEO: सारा तेंडुलकरच्या वाढदिवसाच्या डिनरनंतरचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. मुंबईतील रेस्टॉरंटबाहेर एका तरुणाला मिठी मारताना सारा दिसली. मात्र, त्या तरुणाची ओळख स्पष्ट झालेली नाही.
SARA TENDULKAR HUG VIRAL VIDEO

SARA TENDULKAR HUG VIRAL VIDEO

esakal

Varsha Balhe
Updated on

SARA TENDULKAR HUG VIRAL VIDEO: सारा तेंडुलकर( SARA TENDULKAR) हिचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. यामध्ये तिच्या वाढदिवसाच्या पार्टीसाठी ती तिची वहिनी सानिया चांदोकसोबत एका रेस्टॉरंटमध्ये दिसत आहे.

यावेळी सारा एका तरुणाला घट्ट मिठी मारताना दिसते, तर सानिया तिच्याकडे पाहतच राहते. हा व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होत आहे. तिला घट्ट मिठी मारणारा तो तरुण नेमका कोण आहे?

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