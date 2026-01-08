6,4,6,4,6,4... सर्फराज खानच्या ३१० च्या स्ट्राईक रेटने धावा, झळकावले वेगवान अर्धशतक; श्रेयस अय्यरचीही दमदार खेळी, मुंबईची एका धावेने हार

Mumbai vs Punjab Vijay Hazare Trophy highlights : मुंबईला विजय हजारे ट्रॉफीत पंजाबविरुद्ध १ धावेना हार पत्करावी लागली. तिलक वर्मा जखमी झाल्यानंतर रिक्त झालेल्या जागेवर दावा करण्यासाठी आता शर्यत रंगताना दिसतेय.. महाराष्ट्राच्या ऋतुराज गायकवाडने सातत्य राखताना शतक झळकावले, तर मुंबईच्या सर्फराज खानने ( Sarfaraz Khan ) वेगवान अर्धशतक झळकावून निवड समितीचे लक्ष वेधले आहे. त्याने १५ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले आणि हे विजय हजारे ट्रॉफीतील सर्वात वेगवान अर्धशतक ठरले. त्याच्यासोबतीला कर्णधार श्रेयस अय्यरही उभा राहिला आणि त्यानेही जोरदार फटकेबाजी केली..मुंबईच्या गोलंदाजांनी पंजाबच्या आक्रमक फलंदाजांना आज शांत ठेवले. कर्णधार अभिषेक शर्मा ( ८ ) आणि प्रभसिमरन सिंग ( ११) यांना अनुक्रमे साईराज पाटील व ओंकार टरमळे यांनी माघारी पाठवले. ओकांरने एकाच षटकात हरनूर सिंगला भोपळ्यावर बाद केले. अनमोलप्रीत सिंगने ७५ चेंडूंत ५७ धावा करताना ६ चौकार व १ षटकार खेचले. नमन धीरनेही २२ धावांचे योगदान दिले. रमणदीप सिंगने ५ चौकार व ३ षटकारांसह ७२ धावांची खेळी करून संघाला २१६ धावांपर्यंत पोहोचवले..IND vs NZ : तिलक वर्माच्या जागी T20 संघात कोणाला मिळणार संधी? ऋतुराज गायकवाडसह मुंबईकर फलंदाज शर्यतीत, कोण मारणार बाजी?.मुंबईच्या मुशीर खानने सर्वाधिक ३, तर ओंकार, शिवम दुबे व शशांक अतार्डे यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. रमणदीप व अनमोलप्रीत यांची ८५ धावांची भागीदारी महत्त्वाची ठरली. लक्ष्याचा पाठलाग करताना मुंबईचे सलामीवीर अंगकृश रघुवंशी ( २३) व मुशीर खान ( २१) हे अपयशी ठरले. पण, सर्फराजचे वादळ घोंगावले. त्याने १५ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण करताना अभिषेक शर्माच्या एका षटकात ३० धावा चोपल्या. विजय हजारे ट्रॉफीतील सर्वात वेगवान अर्धशतकाचा विक्रम त्याने नावावर केला. यापूर्वी अजित शेठने १६ चेंडूंत अर्धशतक झळकावले होते..सर्फराज २० चेंडूंत ७ चौकार व ५ षटकारांसह ६२ धावांवर बाद झाला. कर्णधार श्रेयसने ३४ चेंडूंत ४ चौकार व २ षटकारांसह ४५ धावांची खेळी केली. शिवम दुबे १२ व सूर्यकुमार यादव १५ धावांवर बाद झाला. मुंबई हा सामना सहज जिंकेल असे वाटले होते, परंतु त्यांनी ३ धावांत ४ विकेट्स गमावल्या आणि मुंबईचा संपूर्ण संघ २१५ धावांत तंबूत परतला. एका धावेने मुंबईची हार झाली..Arjun Tendulkar: अर्जुनचा भेदक मारा, पृथ्वी शॉ याला गंडवले; वासुकी कौशिकसह महाराष्ट्राचे ५ फलंदाज २५ धावांत तंबूत पाठवले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.