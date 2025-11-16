Sarfaraz Khan: धावा न होण्याचे दडपण नाही; सर्फराझ, शैलीत बदलाची गरज नाही, पुरेसा सराव करतोय!

मुंबई : यंदाच्या रणजी मोसमात आपल्याकडून अपेक्षेएवढ्या मोठ्या प्रमाणात धावा होत नसल्यामुळे आपल्यावर दडपण आलेले नाही किंवा निराशही झालेलो नाही. परिणामी, फलंदाजीच्या तंत्रात बदल करण्याचा प्रश्न नाही, असे मत मुंबईचा फलंदाज सर्फराझ खानने व्यक्त केले..भारताच्या कसोटी संघातून वगळण्यात आल्यानंतर अ संघासाठीही विचार न झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर सर्फराझसाठी हा मोसम आव्हानात्मक गेलेला आहे. चार रणजी सामन्यांत मिळून त्याला २२.२० च्या सरासरीने केवळ १११ धावाच करता आलेल्या आहेत..या अगोदरच्या मोसमात त्याने खोऱ्याने धावा फटकावल्या होत्या. २०२२-२३ हंगामात त्याने सहा सामन्यांत ९२.६६ च्या सरासरीने ५५६ धावा केल्या होत्या; २०२१-२२ मध्ये त्याने १२२.७५ च्या सरासरीने ९८२ धावा फटकावल्या होत्या; त्यापूर्वी २०१९-२० मध्ये सहा सामन्यांत १५४.६६ सरासरीने त्याने ९२८ धावांचा पाऊस पाडला होता..फलंदाजीच्या तंत्रात किंवा शैलीत काहीही बदल करण्याची गरज वाटत नाही, कारण मी चांगलेच करत आहे. मी सरावात खूप चेंडू खेळलो आहे आणि आत्ताही शक्य तितका सराव करण्याचा प्रयत्न करतो, असे सर्फराझने वानखेडे स्टेडियमवर मुंबईच्या सराव सत्रादरम्यान पत्रकारांना सांगितले..प्रत्येक सामन्यात धावा करता येत नाहीत. मागील चार हंगामात मी खूप धावा केल्या आहेत आणि कधी कधी चांगले खेळूनही फलंदाज बाद होतो, पण पुन्हा धावा करता येतात, असे तो म्हणाला..Ranji Troohy: अजिंक्य रहाणेवर चांगल्या कामगिरीचे दडपण वाढले, मुंबईचा आजपासून छत्तीसगढविरुद्ध सामन्याला सुरुवात.कर्णधार शार्दुलच्या निःस्वार्थ नेतृत्वाची तो प्रशंसा करत सर्फराझ म्हणाला, कधी कधी विकेट वेगवान गोलंदाजीसाठी नसली तरीही तो स्वतः गोलंदाजी करत नाही, कारण ‘मी कर्णधार आहे, मी विकेट घेतल्यास माझ्या करिअरला फायदा होईल’ असे तो कधीच विचार करत नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.