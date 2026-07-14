Cricket

सायली वाणीची 'गोल्डन पॉइंट'च्या जबरदस्त थरारात मनिका बत्रावर मात; यूपी प्रोमिथियन्सचा ८-७ असा अहमदाबादवर विजय

Sayali Wani defeats Manika Batra in Golden Point: अल्टिमेट टेबल टेनिस (UTT) सीझन ७ मध्ये भारतीय युवा खेळाडू सायली वाणीने संस्मरणीय कामगिरी करत सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले.
Sayali Wani defeats Manika Batra in Golden Point

Sayali Wani defeats Manika Batra in Golden Point

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

अल्टिमेट टेबल टेनिस ( UTT) मध्ये भारतीय युवा खेळाडू सायली वाणीने एका अत्यंत नाट्यमय सामन्यात अविश्वसनीय कामगिरी केली. तिने सलग तीन 'टाय पॉइंट्स'वाचवले आणि त्यानंतर 'गोल्डन पॉइंट'वर भारताची दिग्गज खेळाडू मनिका बत्राचा पराभव करून यूपी प्रोमिथियन्ससाठी सीझन ७ मधील पहिला विजय निश्चित केला. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनडोअर स्टेडियमवर मंगळवारी झालेल्या या अटीतटीच्या लढतीत यूपीने अहमदाबाद एपीएल पायपर्सवर ८-७ ने विजय मिळवला.

Loading content, please wait...
sports
Table Tennis
Table Tennis Federation of India