सायली वाणीची 'गोल्डन पॉइंट'च्या जबरदस्त थरारात मनिका बत्रावर मात; यूपी प्रोमिथियन्सचा ८-७ असा अहमदाबादवर विजय

अल्टिमेट टेबल टेनिस ( UTT) मध्ये भारतीय युवा खेळाडू सायली वाणीने एका अत्यंत नाट्यमय सामन्यात अविश्वसनीय कामगिरी केली. तिने सलग तीन 'टाय पॉइंट्स'वाचवले आणि त्यानंतर 'गोल्डन पॉइंट'वर भारताची दिग्गज खेळाडू मनिका बत्राचा पराभव करून यूपी प्रोमिथियन्ससाठी सीझन ७ मधील पहिला विजय निश्चित केला. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनडोअर स्टेडियमवर मंगळवारी झालेल्या या अटीतटीच्या लढतीत यूपीने अहमदाबाद एपीएल पायपर्सवर ८-७ ने विजय मिळवला. .शेवटच्या सामन्यापर्यंत आलेल्या निर्णायक लढतीत सायलीने अविश्वसनीय पुनरागमन केले. पहिला गेम ११-५ असा गमावल्यानंतर, या युवा खेळाडूने ३-७ अशा पिछाडीवरून सावरत दुसरा गेम ११-८ असा जिंकला; मात्र निर्णायक गेममध्ये ती ७-१० अशी पिछाडीवर पडली आणि यूपी संघावर पराभवाचे सावट निर्माण झाले. तरीही न डगमगता, तिने तिन्ही 'मॅच पॉइंट्स' वाचवून सामना 'गोल्डन पॉइंट'पर्यंत नेला आणि अत्यंत संयमाने विजय मिळवत भारतीय टेबल टेनिसमधील एका दिग्गज खेळाडूविरुद्ध नेत्रदीपक विजय साकारला..IND VS ENG 1ST ODI: शुभमन गिलने अचानक मैदान सोडले, श्रेयससोबत चांगला खेळत होता अन्... नेमकं काय घडलं? BCCI म्हणते....संपूर्ण संध्याकाळ या लढतीत चुरस पाहायला मिळाली. पायस जैनने एका गेमने पिछाडीवर पडल्यानंतरही सुधांशू ग्रोव्हरचा पराभव केला; त्यानंतर सोफिया पोल्कानोव्हाने दोनवेळा एमव्हीपी किताब जिंकणाऱ्या यांगझी लियूवर मात करत अहमदाबादला सुरुवातीची आघाडी मिळवून दिली. मात्र, यूपीच्या रिकार्डो वाल्थर आणि स्वस्तिका घोष यांनी दमदार प्रत्युत्तर दिले. मिश्र दुहेरीत त्यांनी सलग गेम्समध्ये विजय मिळवला (ज्यात दोन 'गोल्डन पॉईंट' विजयांचा समावेश होता), ज्यामुळे लढतीचे पारडे पूर्णपणे त्यांच्या बाजूने झुकले..त्यानंतर ॲड्रियन रासेनफॉसने वाल्थरविरुद्ध तीन गेम्स चाललेल्या संघर्षपूर्ण लढतीत विजय मिळवून सामना पुन्हा बरोबरीत आणला. दुसऱ्या गेममधील पिछाडी भरून काढत त्याने हा विजय मिळवला आणि निकालाचा निर्णय महिला एकेरीच्या सामन्यावर अवलंबून राहील, हे निश्चित केले. या परिस्थितीमुळे सायलीच्या अविस्मरणीय कामगिरीसाठी आणि यूपीला महत्त्वपूर्ण विजय मिळवून देण्यासाठी योग्य पार्श्वभूमी तयार झाली. .यूपी प्रोमिथियन्स ८-७ अहमदाबाद एपीएल पायपर्ससुधांशू ग्रोव्हर पराभूत वि. पयास जैन १-२ (११-५, ९-११, ५-११)यांगझी लियू पराभूत वि. सोफिया पोल्कनोव्हा १-२ (११-३, १०-११, ६-११)रिकार्डो वाल्थर/स्वस्तिका घोष विजयी वि. पयास जैन/सोफिया पोल्कनोव्हा यांच्यावर ३-० (११-९, ११-१०, ११-१०)रिकार्डो वाल्थर पराभूत वि. एड्रियन रासेनफॉस १-२ (६-११, ९-११, ११-९)सायली वाणी विजयी वि. मनिका बत्रा २-१ (५-११, ११-८, ११-१०) .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.