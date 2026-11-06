BAN vs WI 2nd Test: हादरवणारा प्रसंग... Live सामन्यात खेळाडूला स्ट्रेचरवरून हॉस्पिटलमध्ये न्यावे लागले, सहकारी टेंशनमध्ये

What happened to Shadman Islam during the West Indies Test? वेस्ट इंडीज आणि बांगलादेश यांच्यातल्या दुसऱ्या कसोटी सामन्याच्या दुसऱ्या दिवशी एक धक्कादायक क्षण पाहायला मिळाला. बांगलादेशचा खेळाडू शादमान इस्लाम याला तातडीने स्ट्रेचरवर झोपवण्यात आले आणि हॉस्पिटलमध्ये नेण्यासाठी पळापळ पाहायला मिळाली. दिवसाच्या पहिल्या सत्रात हा प्रसंग घडल्याने सहकारी चिंतीत झाले आहेत आणि अद्याप शाहमान याच्याबद्दल अपडेट्स आलेले नाहीत..वेस्ट इंडिजने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला, परंतु त्यांचे आघाडीचे तीन फलंदाज धडाधड माघारी परतले. ब्रेंडन किंग ( ९) व जोशुआर डी सिल्वा ( १२) यांना तस्कीन अहमदने बाद केले, तर हसन महमुदने काव्हेम हॉजचा ( १) त्रिफळा उडवला. केव्हिन विचहॅम व आमीर जांगू यांनी विंडीजचा डाव सावरला आणि संघाला ३ बाद २७ वरून १५८ धावांपर्यंत पोहोचवले. हसनने ही जोडी तोडताना विचहॅमला ( ६१) बाद केले.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IPL 2027 Trade: ४० कोटी द्या, तरच संघात थांबतो! आयपीएल फ्रँचायझींसमोर बड्या खेळाडूंची मागणी, वाढली डोकेदुखी; नेमकी भानगड काय?.आमीर जांगूचे शतक...भारताविरुद्ध तुफान फॉर्म दाखवणाऱ्या जांगूने बांगलादेशच्या गोलंदाजांचा समाचार घेतला आणि जस्टीन ग्रीव्ह्ससोबत शतकी भागीदारी केली. हसनने त्याची विकेट मिळवली. जांगू २१२ चेंडूंत १३ चौकार व २ षटकारांसह १३३ धावा केल्या. कर्णधार रॉस्टन चेस भोपळ्यावर हसनच्या गोलंदाजीवरच बाद झाला. जस्टीनने अर्धशतक झळकावले आणि जोशुआ बिशॉप ( २३) यांनी डाव सावरताना संघाला ६ बाद २९७ धावांपर्यंत पोहोचवले आहे..शादमानला दुखापत..डावाच्या ७८व्या षटकात बांगलादेशच्या शादमाला दुखापत झाली. चेंडू अडवण्याचा प्रयत्न करताना त्याचा डावा घोटा जमिनीवर अडकला आणि तो मुरगळला. ज्यामुळे तो विचित्र पद्धतीने खाली पडला. त्याला खूप वेदना होत होत्या आणि हसन महमूद त्याच्या दिशेने धावत गेला व त्वरित फिजिओला बोलावले.फिजिओ शादमानला तपासण्यासाठी मैदानावर आले. त्याच्याभवती सहकारी खेळाडू गोळा झाले आहेत. त्यानंतर त्याला उचलून स्ट्रेचरवर बसवले आणि त्याला हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले. त्याच्या दुखापतीबाबत अद्याप अपडेट्स आलेले नाहीत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.