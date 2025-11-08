Cricket

AUS vs IND, 5th T20I: खेळाडूंसह प्रेक्षकांना अचानक जायला सांगितलं छताखाली; पाऊस नसतानाही नेमका का थांबवला सामना?

AUS vs IND 5th T20I interrupted by Severe weather: गॅबा स्टेडियमवर भारत-ऑस्ट्रेलिया टी२० सामना पाचव्या षटकादरम्यान अचानक थांबवण्यात आला. खेळाडूंसह प्रेक्षकांना छताखाली राहण्याचा इशाराही देण्यात आला होता.
Pranali Kodre
Updated on
  • ब्रिस्बेनमधील गॅबा स्टेडियमवर भारत आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये टी२० मालिकेतील पाचवा सामना पावसामुळे थांबवण्यात आला.

  • अभिषेक शर्मा आणि शुभमन गिल यांनी आक्रमक सुरुवात केली होती.

  • मात्र, विजेच्या कडकडाटामुळे सामना थांबवण्यात आला.

