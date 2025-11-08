AUS vs IND, 5th T20I: खेळाडूंसह प्रेक्षकांना अचानक जायला सांगितलं छताखाली; पाऊस नसतानाही नेमका का थांबवला सामना?

ब्रिस्बेनमधील गॅबा स्टेडियमवर भारत आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये टी२० मालिकेतील पाचवा सामना पावसामुळे थांबवण्यात आला. अभिषेक शर्मा आणि शुभमन गिल यांनी आक्रमक सुरुवात केली होती. मात्र, विजेच्या कडकडाटामुळे सामना थांबवण्यात आला. .भारत आणि ऑस्ट्रेलिया संघात ब्रिस्बेनमधील गॅबा स्टेडियमवर टी२० मालिकेतील पाचवा आणि अखेरचा टी२० सामना शनिवारी (८ नोव्हेंबर) होणार आहे. या सामन्यात भारताकडून अभिषेक शर्मा आणि शुभमन गिल यांनी आक्रमक सुरुवात केली होती. मात्र हे दोघेही जवळपास ११ च्या धावगतीने धावा करत असताना अचानक सामना थांबवण्यात आला. तसेच सर्वांना खुल्या आकाशाखाली थांबण्यापासून रोखण्यात आले..AUS vs IND, 5th T20I: मॅक्सवेलने झेल सोडला अन् अभिषेक शर्माने इतिहास घडवला; सूर्यकुमार अन् केएल राहुलला टाकलं मागे.या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार मिचेल मार्शने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे भारतीय संघ प्रथम फलंदाजीसाठी उतरला. भारताकडून अभिषेक शर्मा आणि शुभमन गिल यांनी आक्रमक खेळताना भारताला ४.५ षटकात बिनबाद ५२ धावा करून दिल्या असताना पंचांनी सामना थांबवला. त्यावेळी गिल १६ चेंडूत २९ धावांवर आणि अभिषेक शर्मा १३ चेंडूत २३ धावांवर खेळत होते. दरम्यान, खराब वातावरणामुळे पंचांनी सामना थांबवला होता, त्यावेळी ब्रिस्बेनमध्ये पाऊस पडत नव्हता. मात्र विजेचा कडकडाट झाला होता, त्यामुळे लगेचच ग्राऊंड स्टाफने मैदानात कव्हर टाकले. पण अनेकांना हा प्रश्न पडला की पाऊसही पडला नसताना सामना का थांबवण्यात आला..पण नंतर समालोचन करणाऱ्या ऑस्ट्रेलियाच्या मॅथ्यू हेडनने यामागील कारण सांगितले. तो म्हणाला, एक मोठे वादळ गॅबाच्या दिशेने येत आहे. त्यामुळे सामना थांबवण्यात आला आणि खेळाडूंना आत ड्रेसिंग रुममध्ये जाण्यास सांगण्यात आले. तसेच हवामान अंदाजानुसार येथे तासभर तरी जोरात पाऊस असेल..प्रेक्षकांनाही सुचनादरम्यान, मैदानात मोठ्या स्क्रिनवर प्रेक्षकांसाठीही सुचना झळकल्या की त्यांनी खुल्या आकाशाखाली थांबण्याऐवजी छताखाली जावं. सुचनेमध्ये लिहिले होते की 'सध्या वातावरण खराब आहे आणि खुल्या ठिकाणी थांबणे असुरक्षित आहे. कृपया छताखाली जावं आणि स्टाफच्या सुचना ऐका. यानंतर काही मिनिटांनी ब्रिस्बेनमध्ये पावसालाही सुरुवात झाली होती..AUS vs IND, 5th T20I: ऑस्ट्रेलियाने टॉस जिंकला, पण भारताला गॅबामध्ये मालिका विजयाची संधी; पाहा Playing XI.भारताला मालिका जिंकण्याची संधीहा सामना जिंकून भारताला मालिका जिंकण्याची संधी आहे. कारण ४ सामन्यांनंतर भारतीय संघ २-१ अशा फरकाने आघाडीवर आहे. त्यामुळे हा सामना जिंकला, तर भारतीय संघ मालिका जिंकेल. पण ऑस्ट्रेलिया सामना जिंकला, तर मालिका बरोबरीत सुटेल. तसेच जर पाचवा सामना पावसामुळे रद्द जरी झाला, तरी भारतीय संघ मालिकेत आघाडीवर असल्याने ही मालिका जिंकेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.