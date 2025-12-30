Cricket

ICC T20I Rankings: शफाली वर्मासह रेणूका सिंगची गरुड झेप, टॉप-१० मध्ये एन्ट्री; स्मृती मानधना कोणत्या क्रमांकावर?

Shafali Verma and Renuka Singh Rise in New T20I Rankings: आयसीसीने नुकतेच महिला टी२० क्रमवारी जाहीर केली असून यात शफाली वर्मासह रेणुका सिंग ठाकूरने मोठी झेप घेतली आहे.
Smriti Mandhana - Shafali Verma

  • भारत आणि श्रीलंका महिला टी२० मालिकेत भारतीय संघाने वर्चस्व राखले आहे.

  • शफाली वर्माने फलंदाजांच्या क्रमवारीत ४ स्थानांची उडी घेत सहावा क्रमांक मिळवला आहे.

  • रेणुका सिंग ठाकूरने गोलंदाजांच्या यादीत ८ स्थानांची उडी घेत सहावे स्थान मिळवले आहे.

