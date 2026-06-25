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Team India Semi Final Scenario : भारताने बाजी मारली, तरीही उपांत्य फेरीचे स्थान संकटात! ऑस्ट्रेलियाचा अडथळा, जाणून घ्या चक्रावणारे समीकरण

Team India semi final scenario Women's T20 World Cup 2026 : आयसीसी महिला ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६ मध्ये भारताने बांगलादेशवर महत्त्वपूर्ण विजय मिळवत उपांत्य फेरीच्या आशा जिवंत ठेवल्या. सलामीवीर शफाली वर्मा आणि राधा यादव, या दोघींच्या शानदार कामगिरीमुळे भारताने स्पर्धेतील महत्त्वाचे दोन गुण मिळवले.
India Women qualification chances after beating Bangladesh

India Women qualification chances after beating Bangladesh

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India Women qualification chances after beating Bangladesh: भारतीय महिला संघाने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत गुरुवारी बांगलादेशवर महत्त्वपूर्ण विजय मिळवला. भारताच्या गचाळ क्षेत्ररक्षणाचा बांगलादेशने चांगला फायदा उचलला, परंतु राधा यादव व श्री चरणी यांच्या माऱ्याने भारताला पुनरागमन करून दिले. त्यानंतर शफाली वर्माच्या ( Shafali Verma ) आक्रमक फटकेबाजीने संघाला चांगली सुरुवात करून दिली होती. ती बाद होताच बांगलादेशने कमबॅक केले खरे, परंतु ते हरमनप्रीत कौरच्या संघाला पराभूत करू शकले नाही. भारताने हा विजय मिळवून उपांत्य फेरीच्या आशा जीवंत ठेवल्या आहेत...

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