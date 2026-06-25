Team India Semi Final Scenario : भारताने बाजी मारली, तरीही उपांत्य फेरीचे स्थान संकटात! ऑस्ट्रेलियाचा अडथळा, जाणून घ्या चक्रावणारे समीकरण

India Women qualification chances after beating Bangladesh: भारतीय महिला संघाने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत गुरुवारी बांगलादेशवर महत्त्वपूर्ण विजय मिळवला. भारताच्या गचाळ क्षेत्ररक्षणाचा बांगलादेशने चांगला फायदा उचलला, परंतु राधा यादव व श्री चरणी यांच्या माऱ्याने भारताला पुनरागमन करून दिले. त्यानंतर शफाली वर्माच्या ( Shafali Verma ) आक्रमक फटकेबाजीने संघाला चांगली सुरुवात करून दिली होती. ती बाद होताच बांगलादेशने कमबॅक केले खरे, परंतु ते हरमनप्रीत कौरच्या संघाला पराभूत करू शकले नाही. भारताने हा विजय मिळवून उपांत्य फेरीच्या आशा जीवंत ठेवल्या आहेत... .भारतीय गोलंदाज श्री चरणी ( २-२१) व राधा यादव ( ३-२८) यांच्या उल्लेखनीय कामगिरीमुळे बांगलादेशला ८ बाद १३६ धावांवर रोखण्यात यश आले. भारतीय खेळाडूंनी पहिल्या पाच षटकांत चार झेल टाकल्यामुळे बांगलादेशला डोकं वर काढता आले. जौरिया फर्डोस ( ३३), सोभना मोस्तरी ( २२) व कर्णधार निगर सुलताना ( ३२) यांच्या कामगिरीने बांगलादेशला सारवले. पण, राधा व चरणी यांनी त्यांना बॅकफूटवर फेकले. भारतासाठी वर्ल्ड कपच्या एका पर्वात सर्वाधिक १२ विकेट्सचा विक्रम चरणीने नावावर केला..INDW vs BAN W Live: एक नंबर! २१ वर्षीय श्री चरणीने इतिहास रचला, ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपमधील १६ वर्षांपूर्वीचा विक्रम मोडला; बांगलादेशची दैना.तिने पूनम यादवचा २०२० चा १० विकेट्सचा विक्रम मोडला. आता तिला न्यूझीलंडच्या अमेलिया केर ( १५ ) हिचा वर्ल्ड रेकॉर्ड खुणावतोय. लक्ष्याचा पाठलाग करताना स्मृती मानधना ८ धावांवर तिसऱ्याच षटकात माघारी परतली, परंतु शफाली वर्माने आक्रमक फटकेबाजी सुरू ठेवली. तिने फटकेबाजी करताना पॉवर प्लेमध्ये १ बाद ६३ धावा कुटल्या आणि ही भारताची वर्ल्ड कपमधील पहिल्या सहा षटकांतील सर्वोत्तम धावसंख्या ठरली. यापूर्वी याच वर्ल्ड कपमध्ये त्यांनी नेदरलँड्सविरुद्ध बिनबाद ५९ धावा केल्या होत्या..शफालीने या पॉवरप्लेमध्ये २४ चेंडूंत नाबाद ४३ धावा चोपल्या आणि ही ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील १ ते ६ षटकांतील सर्वोत्तम वैयक्तिक धावसंख्या ठरली. यापूर्वीचा विक्रमही तिच्याच नावावर होता, जेव्हा तिने २०२० मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध १७ चेंडूंत ३९ धावा केल्या होत्या. शफालीने २९ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले आणि वर्ल्ड कपमधील भारतीय महिला फलंदाजाचे हे दुसरे वेगवान शतक ठरले. हरमनप्रीत कौरने २०२४ मधअये श्रीलंकेविरुद्ध २७ चेंडूंत अर्धशतक केले होते. शफालीने आज स्मृती मानधनाचा ( ३१ चेंडू वि. बांगलादेश, २०२६) विक्रम मोडला..नवव्या षटकात शफालीच्या विकेटनंतर सर्व चित्र बदलले... शफाली ३४ चेंडूंत ८ चौकार व १ षटकारांसह ५३ धावांवर नाहिदा अक्तेरच्या गोलंदाजीवर यष्टिचीत झाली. तिने बचाव केलेला चेंडू टप्पा खात यष्टीरक्षकाच्या हाती गेला, तोपर्यंत शफाली क्रिजच्या बाहेर आली होती. शफालीनंतर यास्तिका भाटीया ( २३) व रिचा घोष ( १०) या पटापट विकेट पडल्यानं बांगलादेशला पुनरागमनाचे स्वप्न पडू लागले. पण, जेमिमा रॉड्रिग्ज व हरमनप्रीत यांनी भारताचा विजय पक्का केला. विजयासाठी ९ धावांची आवश्यकता असताना जेमिमा ( १५ चेंडूंत २६ धावा) झेलबाद झाली. भारताने ५ विकेट्स राखून हा सामना जिंकला. हरमनप्रीत १२ धावांवर नाबाद राहिली. .ENG vs NZ 3rd Test: टॉम लॅथम-डेव्हॉन कॉनवे यांनी इंग्लंडचा 'बँड' वाजवला; दोघांची शतकं अन् मोडला १९३० सालचा मोठा विक्रम .India Women Semi Final qualification Scenarioभारतीय महिला संघाने या विजयासह ग्रुप १ मध्ये सहा गुणांची कमाई केली आहे. चार सामन्यानंतर त्या दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत आणि त्यांचा शेवटचा साखळी सामना ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध आहे. हा सामना जिंकल्यास ते उपांत्य फेरीत पोहोचतील, परंतु या शर्यतीत दक्षिण आफ्रिकाही आहे. त्यांचे तीन सामन्यांत चार गुण आहेत आणि उर्वरित दोन सामन्यांत त्यांना नेदरलँड्स व बांगलादेशचा सामना करायचा आहे. हे दोन्ही सामना जिंकून तेही ८ गुणांसह भारताशी बरोबरी साधतील. या परिस्थितीत नेट रन रेट निर्णायक ठरेल, सध्याच्या घडीला भारताचा नेट रन रेट खूप चांगला आहे. पण, जर ऑस्ट्रेलियाने तो सामना जिंकल्यास भारत ६ गुणांवर अडकेल आणि आफ्रिकेचा पराभव त्यांना आवश्यक असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.