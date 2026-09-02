होलसेल बदलामागचं लॉजिक काय? Shahid Afridi ने पाकिस्तान संघाचे वाभाडे काढले; म्हणाला, ट्वेंटी-२० तील खेळाडू कसोटी संघात...

Shahid Afridi slams PCB decision to change Test squad mid-series: पाकिस्तान क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार शाहिद आफ्रिदीने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डावर जोरदार टीका केली आहे. इंग्लंड दौऱ्यावर असलेल्या पाकिस्तान संघात तिसऱ्या कसोटीपूर्वी अचानक ७ खेळाडू बदलले गेले. त्यात मुख्य प्रशिक्षकासह कोचिंग स्टाफमधील काहींना घरी जाण्यास सांगण्यात आले. पीसीबीच्या या निर्णयावर आफ्रिदीने निशाणा साधला आणि निवड समितीचा हा आतापर्यंतचा सर्वात धक्कादायक निर्णय असल्याचे मत व्यक्त केले..पाकिस्तानला इंग्लंडविरुद्धच्या पहिल्या दोन्ही कसोटीत दारूण पराभव पत्करावा लागला. ९ सप्टेंबरपासून तिसरी कसोटी सुरू होत आहे आणि त्यापूर्वी मुख्य प्रशिक्षक सर्फराज अहमद व गोलंदाज प्रशिक्षक उमर गुल यांना हटवण्यात आले. पहिला सामना पाकिस्तानने एक डाव आणि १०३ धावांनी गमावला, तर दुसरा सामना इंग्लंडने लॉर्ड्सवर १९४ धावांनी जिंकला. आफ्रिदीने सोशल मीडियावर एका तीव्र शब्दांतील पोस्टद्वारे या मोठ्या फेरबदलाच्या वेळेवर आणि त्यामागील कारणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले..IND vs AFG T20I: भारत-अफगाणिस्तानचे संघ जाहीर झाले, तारखा ठरल्या, ठिकाणही ठरले; पण Live मॅच कुठे पाहता येणार? जाणून घ्या डिटेल्स."या निर्णयामागे काय तर्क किंवा कारण आहे हे कळत नाही!", असे आफ्रिदीने लिहिले. तो पुढे म्हणाला,"बदली खेळाडूंचाही काही अर्थ लागत नाही. इंग्लंडमधील कसोटी सामन्यासाठी ट्वेंटी-२० खेळाडूंचा समावेश केला आहे? यामागे कोणता विचार आणि दृष्टिकोन आहे? पाच कसोटी सामन्यांनंतर प्रशिक्षकाला का काढून टाकण्यात आले? इतके अनुभवी निवडकर्ते असलेल्या निवड समितीने घेतलेला हा आतापर्यंतचा सर्वात धक्कादायक निर्णय आहे.".लॉर्ड्स कसोटी संपल्यानंतर संघातून मोहम्मद रिझवान, इमाम-उल-हक, सलमान अली आघा, अली उस्मान, आमिर जमाल, मोहम्मद अवैस जफर आणि खुर्रम शहजाद यांना मुक्त केले गेले. त्यांच्याजागी सात बदली खेळाडूंची नावे जाहीर करण्यात आली आहेत. ज्यात कसोटी स्तरावर पदार्पण न केलेल्या पाच आणि आंतरराष्ट्रीय सामना खेळलेल्या दोन खेळाडूंचा समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.