Cricket

होलसेल बदलामागचं लॉजिक काय? Shahid Afridi ने पाकिस्तान संघाचे वाभाडे काढले; म्हणाला, ट्वेंटी-२० तील खेळाडू कसोटी संघात...

Shahid Afridi latest statement on Pakistan cricket: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाच्या निर्णयांवर माजी कर्णधार शाहिद आफ्रिदी याने जोरदार टीका केली आहे. इंग्लंडविरुद्धची कसोटी मालिका सुरू असतानाच पाकिस्तानच्या कसोटी संघात आणि कोचिंग स्टाफमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बदल करण्यात आले.
ENG vs PAK Test Series

Shahid Afridi reacts during the ongoing controversy over the IND vs PAK clash in the T20 World Cup

esakal

Swadesh Ghanekar
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Shahid Afridi slams PCB decision to change Test squad mid-series: पाकिस्तान क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार शाहिद आफ्रिदीने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डावर जोरदार टीका केली आहे. इंग्लंड दौऱ्यावर असलेल्या पाकिस्तान संघात तिसऱ्या कसोटीपूर्वी अचानक ७ खेळाडू बदलले गेले. त्यात मुख्य प्रशिक्षकासह कोचिंग स्टाफमधील काहींना घरी जाण्यास सांगण्यात आले. पीसीबीच्या या निर्णयावर आफ्रिदीने निशाणा साधला आणि निवड समितीचा हा आतापर्यंतचा सर्वात धक्कादायक निर्णय असल्याचे मत व्यक्त केले.

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