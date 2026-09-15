Pakistan Cricket : पाकिस्तानात शाहिद आफ्रिदीच्या नावावरून पसरलीय अफवा; नेमकं काय घडलं?

Shahid Afridi PCB chief selector rumours: पाकिस्तान क्रिकेट संघाची अवस्था खूपच वाईट झाली आहे. इंग्लंड दौऱ्यावर तिन्ही कसोटीत वस्त्रहरण झाल्यानंतर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ( PCB) पुन्हा एकदा सर्कस खेळणार आहे. मालिका सुरू असताना अचानक सात खेळाडू व मुख्य प्रशिक्षक सर्फराज अहमदसह गोलंदाज प्रशिक्षक उमर गुलला घरी पाठवण्यात आले. आता निवड समितीचे प्रमुख आकिब जावेद ( Aaqib Javed ) याच्या हकालपट्टीची चर्चा सुरू आहे आणि या पदावर आता माजी कर्णधार शाहिद आफ्रिदी बसणार असल्याची अफवा सध्या जोर धरतेय...बाबर आझमच्या नेतृत्वाखाली इंग्लंड दौऱ्यावर गेलेल्या पाकिस्तान संघाला यजमानांनी शरणागती पत्करण्यास भाग पाडले. बाबर या मालिकेत सपशेल अपयशी ठरला आणि तो आता सात वर्षानंतर देशांतर्गत स्पर्धेत खेळणार आहे. या मालिकेनंतर आकिब जावेद यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले गेले. पीसीबी प्रमुख मोहसिन नक्वी प्रचंड संतापले असून ते जावेदची हकालपट्टी करणार असल्याची चर्चा आहे. जावेद आणि पाकिस्तान महिला क्रिकेट संघाचे मार्गदर्शक व गोलंदाजी प्रशिक्षक वहाब रियाझ या दोघांनाही आपापल्या पदांना मुकावे लागू शकते..बाबर आझमवर आली ७ वर्षांनंतर डोमेस्टिक क्रिकेट खेळण्याची वेळ; खराब फॉर्म अन् पाकिस्तानच्या लाजिरवाण्या पराभवानंतर PCBचा मोठा निर्णय.शाहिद आफ्रिदीची चर्चा..पाकिस्तान क्रिकेट संघाच्या मुख्य प्रशिक्षकपदी शाहिद आफ्रिदीच्या नावाची चर्चा आहे. माजी अष्टपैलू खेळाडू सोशल मीडियावर नेहमीच पाकिस्तान संघाला सल्ले देत असतो. त्यामुळे आता त्याची निवड समिती प्रमुखपदी वर्णी लागेल, अशा आशयाचे ट्विट व्हायरल झाले. त्यात मोहम्मद हाफिज आणि युनूस खान या माजी खेळाडूंकडे अनुक्रमे सल्लागार व कसोटी संघाचा मुख्य प्रशिक्षक, या पदांची जबाबदारी दिली जाईल असेही म्हटले आहे..नेमकं सत्य काय?पाकिस्तानमधील तल्हा नवाज या डिजिटल पत्रकाराने दिलेल्या अपडेट्सनुसार शाहिद आफ्रिदीने या वृत्ताचे खंडन केले आहे. आफ्रिदीची पाकिस्तान संघाच्या मुख्य प्रशिक्षकपदावर निवड झालेली नाही. तसेच हाफिज व युनूस यांनाही असं कोणतंही पद देऊ केलेले नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.