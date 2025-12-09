Shahid Afridi : याला वाटतं, हाच शहाणा...! आफ्रिदीची गौतम गंभीरवर बोचरी टीका; रोहित, विराटला फुल्ल सपोर्ट

Shahid Afridi Renews Criticism of Gautam Gambhir : पाकिस्तान क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार शाहिद आफ्रिदी याने पुन्हा एकदा भारताचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर याला डिवचण्याचा प्रयत्न केला आहे. विराट कोहली ( Virat Kohli ) व रोहित शर्मा यांच्या वन डे वर्ल्ड कप २०२७ खेळण्यावरून बरीच चर्चा भारतीय क्रिकेट वर्तुळात सुरू आहे. त्यात आता आफ्रिदीनेही सहभाग घेतला आहे आणि एका मुलाखतीत त्याने यावरूनच गंभीरवर टीका केली आहे. त्याने रोहित व विराट यांना फुल्ल सपोर्ट दर्शवला आहे.."विराट आणि रोहित हे भारतीय संघाच्या फलंदाजीचा कणा आहेत," असे आफ्रिदीने सांगून त्यांच्या अलीकडील फॉर्मकडे लक्ष वेधले. तो म्हणाला, "अलीकडील वन डे मालिकेत ज्या पद्धतीने ते खेळले आहेत, त्यावरून ते २०२७ च्या वर्ल्ड कपपर्यंत खेळू शकतात असे आत्मविश्वासाने म्हणता येईल. तुम्हाला या दोन्ही स्टार खेळाडूंना टिकवून ठेवण्याची आवश्यकता आहे. जेव्हा भारत कमकुवत संघाविरुद्ध खेळत असतो तेव्हा, ते काही नवीन खेळाडूंना आजमावू शकतात आणि विराट आणि रोहितला विश्रांती देऊ शकतात.".Hardik Pandya-Mahieka Sharma: हार्दिकची सटकली! माहिकाचा 'त्या' अँगलने Video काढणाऱ्या paparazzi वर संतापला; म्हणाला, ती पायऱ्या उतरत असताना.... .गंभीरच्या नेतृत्वाखाली भारताने संमिश्र यश मिळवले आहे. त्यांनी चॅम्पियन्स ट्रॉफी आणि आशिया कप जिंकला, पण न्यूझीलंड आणि दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध घरच्या मैदानावर कसोटी मालिका गमावल्या. आफ्रिदीने भारताच्या मुख्य प्रशिक्षकावर टीका केली. तो म्हणाला," गौतम गंभीरला असे वाटते की, तो जो विचार करतो आणि बोलतो, तेच बरोबर असते. पण, तुम्ही नेहमीच बरोबर नसता, हे काही कालावधीनंतर सिद्धही झाले आहे.''.माजी अष्टपैलू खेळाडूने त्याचा वन डे सामन्यातील सर्वाधिक षटकारांचा विक्रम मोडणाऱ्या रोहित शर्माचे कौतुक केले. "विक्रम हे मोडण्यासाठी असतात. रोहितने हा विक्रम मोडला, याचा मला आनंद आहे." रायपूरमध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या दुसऱ्या वन डे सामन्यात रोहितने आफ्रिदीच्या ३५१ षटकारांना मागे टाकले आणि आता रोहित ३५५ षटकारांसह अव्वल स्थानी आहे..IPL 2026 Auction : निवृत्ती मागे घेतली... भारताविरुद्ध शतक झळकावले अन् पठ्ठ्याचा कॉन्फिडन्स वाढला, लिलावासाठी नोंदवलं नाव; वाचा संपूर्ण लिस्ट, बेस प्राईज अन् बरंच काही.आयपीएलच्या पहिल्या हंगामात डेक्कन चार्जर्समध्ये एकत्र असताना रोहितबद्दलच्या त्याच्या सुरुवातीच्या अनुभवांच्या आठवणींना आफ्रिदीने उजाळा दिला. तो म्हणाला, "मी त्याला सराव सत्रादरम्यान फलंदाजी करताना पाहिले आणि त्याच्या खेळीने मला प्रभावित केले. मला माहित होते की एक दिवस रोहित भारतासाठी खेळेल आणि त्याने स्वतःला एक उत्कृष्ट फलंदाज म्हणून सिद्ध केले आहे.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.