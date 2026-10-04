Cricket

IND vs WI: वेस्ट इंडिजच्या ऐतिहासिक विजयामागे धोनीचा हात? शाय होपने उघडलं राज; म्हणाला, ‘माहीने मला हेच सांगितलं होतं...’

MS DHONI ADVICE TO SHAI HOPE: भारताविरुद्धच्या तिसऱ्या वनडेत वेस्ट इंडिजने ३५२ धावांचं लक्ष्य ५ विकेट्स राखून गाठलं. शे होपने नाबाद १६२ धावांची खेळी करत विजयात मोठी भूमिका बजावली. सामन्यानंतर होपने एमएस धोनीने दिलेल्या गुरुमंत्राचा उल्लेख करत आपल्या फलंदाजीचं गुपित सांगितलं.
MS DHONI ADVICE TO SHAI HOPE

MS DHONI ADVICE TO SHAI HOPE

esakal

Varsha Balhe
Updated on

MS DHONI ADVICE TO SHAI HOPE: भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यात झालेल्या शेवटच्या वनडे सामन्यात वेस्ट इंडिजने भारताचा ५ विकेट्सने पराभव करत सामना आपल्या नावावर केला. परंतु, एक विशेष बाब म्हणजे भारताने याआधीच मालिका जिंकली होती. त्यामुळे हा सामना जिंकून वेस्ट इंडिजने मालिका २-१ अशी संपवली.

वेस्ट इंडिजच्या विजयाचा हिरो ठरला तो कर्णधार शे होप. त्याने नाबाद १६२ धावांची शानदार खेळी केली. सामना जिंकल्यानंतर शे होपने आपल्या विजयाचं गुपित काय होतं, याबद्दल भाष्य केलं आहे. यावेळी त्याने महेंद्रसिंग धोनीने दिलेल्या गुरुमंत्राचाही उल्लेख केला.

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