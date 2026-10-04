IND vs WI: वेस्ट इंडिजच्या ऐतिहासिक विजयामागे धोनीचा हात? शाय होपने उघडलं राज; म्हणाला, ‘माहीने मला हेच सांगितलं होतं...’

MS DHONI ADVICE TO SHAI HOPE: भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यात झालेल्या शेवटच्या वनडे सामन्यात वेस्ट इंडिजने भारताचा ५ विकेट्सने पराभव करत सामना आपल्या नावावर केला. परंतु, एक विशेष बाब म्हणजे भारताने याआधीच मालिका जिंकली होती. त्यामुळे हा सामना जिंकून वेस्ट इंडिजने मालिका २-१ अशी संपवली.वेस्ट इंडिजच्या विजयाचा हिरो ठरला तो कर्णधार शे होप. त्याने नाबाद १६२ धावांची शानदार खेळी केली. सामना जिंकल्यानंतर शे होपने आपल्या विजयाचं गुपित काय होतं, याबद्दल भाष्य केलं आहे. यावेळी त्याने महेंद्रसिंग धोनीने दिलेल्या गुरुमंत्राचाही उल्लेख केला..तिसऱ्या आणि मालिकेच्या शेवटच्या सामन्यात भारताने वेस्ट इंडिजसमोर ३५२ धावांचं मोठं लक्ष्य ठेवलं होतं. भारतासाठी केएल राहुलने शानदार १२९ धावा केल्या. त्याचबरोबर रोहित शर्माने ९२ धावा केल्या, तर ऋतुराज गायकवाडनेही ५७ धावा करत भारताच्या मोठ्या धावसंख्येत योगदान दिलं. या मोठ्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना वेस्ट इंडिजने ४८.२ षटकांत ५ विकेट्स गमावत हे लक्ष्य पूर्ण केलं. शे होपने या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली..नेमका काय आहे गुरुमंत्र?शे होपने सांगितलं की, एमएस धोनीसोबत त्याची चांगली चर्चा झाली होती. यावेळी धोनीने त्याला सांगितलं होतं की, आपण विचार करतो त्यापेक्षा आपल्या हातात नेहमीच जास्त वेळ असतो. त्यामुळे होपने भारताविरुद्धच्या सामन्यात अंतिम निकालाचा जास्त विचार केला नाही. त्याने सामना छोट्या टप्प्यांमध्ये विभागून खेळण्याचा प्रयत्न केला आणि योग्य वेळी चौकार-षटकार मारण्याचा प्रयत्न केला.भारताच्या डावातील काही षटकांमध्ये भारतीय संघ थोडा मागे पडला होता. त्यामुळे शेवटच्या षटकांमध्ये भारताला पाच क्षेत्ररक्षक सर्कलमध्ये ठेवावे लागणार, हे होपच्या लक्षात आलं होतं. त्यामुळे फलंदाजी करताना त्याने याचाही विचार केला..या खेळीदरम्यान साधारण ३० षटकांनंतर कमरेजवळ काहीतरी जाणवत होतं, असंही होपने सांगितलं. मात्र, त्याने शेवटपर्यंत खेळण्याचा प्रयत्न केला. वेस्ट इंडिजच्या डावात एक फलंदाज कमी झाला होता. त्यामुळे परिस्थिती थोडी कठीण होती. मात्र, होपने शेवटपर्यंत फलंदाजी करत संघाला विजय मिळवून दिला. वेस्ट इंडिजने भारताविरुद्ध ३५२ धावांचं लक्ष्य पूर्ण करत वनडे क्रिकेटमधील आपला सर्वात मोठा रनचेज केला. याबाबत बोलताना होपने सांगितलं की, संघाने सामन्यात वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये चांगलं क्रिकेट खेळलं..Cricket News: विराट कोहलीने कसोटीत अजून खेळायला हवे होते ; कपिल देव.गेल्या दोन-तीन वर्षांत वेस्ट इंडिजच्या फलंदाजांनी सातत्याने चांगली कामगिरी केली आहे. मोठी धावसंख्या उभारण्याचा प्रयत्न संघाकडून केला जात आहे. भारतासारख्या फलंदाजीला पोषक परिस्थितीत गोलंदाजी करणं नेहमीच कठीण असतं. त्यामुळे गोलंदाजांना आपल्या कौशल्याचा वापर करताना चुकांसाठी फार कमी जागा ठेवावी लागते, असंही होपने सांगितलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.