Shardul Thakur: शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली माझ्यासोबत अन्याय झाला! शार्दुल ठाकूरचा थेट आरोप; टीम इंडियाबाबत केला मोठा खुलासा

Shardul Thakur says he was underutilised in England Test series: भारतीय संघाचा अष्टपैलू खेळाडू शार्दुल ठाकूर(Shardul Thakur) याने मोठा खुलासा केला आहे. गेल्या वर्षी इंग्लंडविरुद्ध झालेल्या पाच कसोटी सामन्यांच्या मालिकेत आपल्या क्षमतेचा योग्य वापर झाला नसल्याची खंत त्याने व्यक्त केली आहे. शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली आणि गौतम गंभीर(gautam gambhir) यांच्या मार्गदर्शनाखाली भारताने ही मालिका २-२ अशी बरोबरीत सोडवली होती. मात्र, १३ कसोटींमध्ये ३३ विकेट्स घेणाऱ्या शार्दुलला या मालिकेत केवळ दोन कसोटी सामने खेळण्याची संधी मिळाली. त्या दोन सामन्यांत त्याने फक्त दोन विकेट्स घेतल्या. या दोन्ही सामन्यांत मिळून त्याने २७ षटके टाकली आणि १४४ धावा दिल्या..लीड्स कसोटीच्या पहिल्या डावात शार्दुलला फक्त ६ षटके गोलंदाजी मिळाली, तर दुसऱ्या डावात त्याने १० षटकांत दोन विकेट्स घेतल्या. त्यानंतर मँचेस्टर कसोटीतही त्याला केवळ ११ षटके टाकण्याची संधी मिळाली. विशेष म्हणजे, या सामन्यांत भारतीय गोलंदाजांमध्ये सर्वात कमी षटके टाकणारा गोलंदाज शार्दुलच होता..आम्ही विजयाच्या लायकीचेच नव्हतो..." भर मैदानात शुभमन गिल खेळाडूंवर भडकला, म्हणाला आम्ही जरा जास्त.. .मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या कार्यक्रमात बोलताना शार्दुल म्हणाला, "गेल्या देशांतर्गत हंगामात मी चांगली कामगिरी केली होती. त्यामुळे मला आणखी सामने खेळण्याची संधी मिळायला हवी होती. इंग्लंडमध्ये माझा गोलंदाज म्हणून योग्य वापर झाला नाही. मला वाटतं, गोलंदाजीच्या बाबतीत काहीतरी गणित चुकलं होतं.".त्याने लीड्स कसोटीचाही उल्लेख केला. तो म्हणाला, "त्या सामन्यात मी सलग दोन विकेट्स घेत भारताला सामन्यात परत आणलं होतं. तरीही मला पुढे गोलंदाजी दिली गेली नाही. आणखी काही षटके मिळाली असती, तर कदाचित आणखी विकेट्स मिळाल्या असत्या आणि सामन्याचा निकालही बदलू शकला असता.".कर्णधार किंवा प्रशिक्षकाशी याबाबत चर्चा झाली का, असा प्रश्न विचारला असता शार्दुल म्हणाला, "सामन्यादरम्यान अशा गोष्टींवर चर्चा होत नाही. संघ व्यवस्थापन जे काम देतं, तेच आम्ही करतो. संधी मिळाली की संघासाठी सर्वोत्तम कामगिरी करण्याचा प्रयत्न करतो.".Rohit Sharma चं टेन्शन वाढणार... कर्णधार शुभमन गिलने अफगणिस्तानविरुद्धच्या विजयानंतर दिलाय इशारा.तरीही शार्दुलने भारतीय संघात पुनरागमनाची आशा सोडलेली नाही. तो म्हणाला, "मी भारतासाठी खेळताना काहीच योगदान दिलं नाही असं नाही. मला आणखी काही संधी मिळायला हव्या होत्या. पण आशा अजूनही जिवंत आहे. भविष्यात पुन्हा भारतासाठी खेळण्याची संधी मिळाली, तर मी पूर्णपणे तयार आहे.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.