IPL 2026 Controvarsy: शार्दूल ठाकूर फंलदाजीला आलाच कसा? मुंबई इंडियन्सने Impact Player म्हणून दानिशला खेळवले, मग?

Why Shardul Thakur Comes to bat even After Impact Sub? मुंबई इंडियन्सचा लाजीरवाणा पराभव राहिला बाजूला, आता चेन्नई सुपर किंग्सविरुद्धच्या सामन्यात शार्दूल ठाकूर फलंदाजीला आलाच कसा? यावरून वाद सुरू झाला आहे. २०८ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना १३व्या षटकात शार्दूलला फलंदाजीला पाठवले गेले. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे तो ना प्लेइंग इलेव्हनचा भाग होता, ना इम्पॅक्ट प्लेअरच्या यादीत त्याचं नाव होतं... त्यात मुंबई इंडियन्सने आधीच दानिश मालेवार याचा Impact player म्हणून आधीच वापर केला होता. असे असूनही मग शार्दूल फलंदाजीला आलाच कसा? .CSK च्या २०७ धावांचा पाठलाग करताना MI चा संपूर्ण संघ १९ षटकांत १०४ धावांत तंबूत परतला. चेन्नईने १०३ धावांनी हा सामना जिंकला आणि हा त्यांचा आयपीएल इतिहासातील सर्वात मोठा विजय, तर मुंबईचा सर्वात मोठा पराभव ठरला. मुंबईला १०० हून अधिक धावांनी पराभूत करणारा चेन्नई , हा पहिलाच संघ ठरला. पण, या सामन्यात वादग्रस्त निर्णय पाहायला मिळाला. दुसऱ्या डावाच्या तेराव्या षटकात शार्दूल फलंदाजीसाठी आला, तेव्हा नूर अहमदने हार्दिक पांड्या आणि शेर्फेन रदरफोर्ड यांना सलग चेंडूंवर बाद केले..Hardik Pandya Reaction: आयपीएल इतिहासातील लाजीरवाणा पराभव; हार्दिक पांड्या काय म्हणतो, वाचा; आता चर्चा करावीच लागेल....Why Shardul came to bat?पहिल्या डावात झेल घेण्याचा प्रयत्न करताना दुखापतग्रस्त झालेल्या मिचेल सँटनरच्या जागी concussion substitue म्हणून शार्दूल ठाकूर फलंदाजीसाठी आला. पण, आयपीएलच्या नियमांनुसार, डोक्याला दुखापत झाल्याची खात्री झाल्यास किंवा तसा संशय असल्यासच बदली खेळाडूला परवानगी आहेआणि बदली खेळाडूची भूमिका मूळ भूमिकेशी तंतोतंत जुळणारी असणे आवश्यक आहे. हा नियम, देशांतर्गत बहुदिवसीय स्पर्धांसाठी लागू करण्यात आलेल्या आणि अद्याप आयपीएलला लागू झालेला नाही..MI vs CSK Live: चल, जा आता नाहीतर! Tilak Varma अन् जेमी ओव्हरटन यांच्यात बाचाबाची; वानखेडेवर राडा, प्रेक्षकांचा कल्ला.. Video Viral.सामनाधिकाऱ्याने बदलीला मंजुरी दिल्याने, हा निर्णय आयपीएलच्या सध्याच्या नियमांच्या चौकटीत बसतो. परंतु, या प्रकरणामुळे पुन्हा एकदा वादाला फोडणी मिळाली आहे. या निर्णयावर सोशल मीडियावर लगेचच तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या, ज्यात नेटकऱ्यांनी या बदलीच्या वैद्यकीय आधारावर आणि स्पर्धात्मक निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. .पण, या निर्णयाचा सामन्याच्या निकालात कोणताही बदल झाला नाही, उलट मुंबई इंडियन्सला आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वात मोठा पराभव पत्करावा लागला आणि ते १०३ धावांनी हरले. संजू सॅमसनच्या नाबाद १०१* धावांनी चेन्नई सुपर किंग्जला २०७/६ पर्यंत पोहोचवले. अकील होसेन (४/१७) आणि नूर अहमद (२/२४) या फिरकी गोलंदाजांच्या जोडीच्या दमदार कामगिरीखाली चेन्नईने विजय मिळवला.