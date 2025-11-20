Cricket

Shardul Thakur: रणजी वेळापत्रकाला शार्दुलचा हिरवा कंदील

Ranji Trophy Schedule: शार्दुल ठाकूरने रणजी करंडकाच्या दोन टप्प्यातील वेळापत्रकाचे कौतुक करत खेळाडू मानसिकदृष्ट्या ताजेतवाने राहतात असे सांगितले. मुंबईने पुद्दुचेरीवर डावाने विजय मिळवल्यानंतर शार्दुलने स्थानिक स्पर्धांच्या नियोजनातील बदलांचे स्वागत केले.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : शार्दुल ठाकूरच्या नेतृत्वात मुंबईच्या क्रिकेट संघाने बुधवारी पुद्दुचेरी संघाला डावाने पराभूत करण्याची किमया करून दाखवली. या लढतीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत शार्दुल ठाकूर याने भारतातील स्थानिक स्पर्धांच्या मुख्यत: रणजी करंडकाच्या वेळापत्रकाचे कौतुक केले.

