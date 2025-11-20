Shardul Thakur: रणजी वेळापत्रकाला शार्दुलचा हिरवा कंदील

मुंबई : शार्दुल ठाकूरच्या नेतृत्वात मुंबईच्या क्रिकेट संघाने बुधवारी पुद्दुचेरी संघाला डावाने पराभूत करण्याची किमया करून दाखवली. या लढतीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत शार्दुल ठाकूर याने भारतातील स्थानिक स्पर्धांच्या मुख्यत: रणजी करंडकाच्या वेळापत्रकाचे कौतुक केले..लाल चेंडूने खेळली जात असलेली रणजी स्पर्धा मागील मोसमापासून दोन टप्प्यात खेळवण्यात येत आहे. यामुळे मधल्या ब्रेकमध्ये सफेद चेंडूने खेळल्या जात असलेल्या स्पर्धेचे आयोजन करण्यात येत आहे. यामुळे क्रिकेटपटू मानसिकदृष्ट्या ताजे अन् टवटवीत राहात आहेत..शार्दुल ठाकूर याप्रसंगी म्हणाला की, इंग्लंड व वेल्स क्रिकेट मंडळाकडून तेथील स्थानिक स्पर्धांचे योग्यरीत्या आयोजन करण्यात येते. सात ते आठ प्रथमश्रेणी सामने खेळवण्यात आल्यानंतर त्यांच्याकडून ब्रेक घेण्यात येतो. त्यानंतर सफेद चेंडूने खेळल्या जात असलेल्या प्रकाराचे सामने पार पडतात..यामुळे क्रिकेटपटू टवटवीत राहतात. आपल्या देशातही मागील दोन वर्षांमध्ये अशाचप्रकारे वेळापत्रक आखण्यात येत आहे. रणजी स्पर्धा दोन टप्प्यात खेळवण्यात येत आहे. दरम्यान, सफेद चेंडूने खेळल्या जात असलेल्या स्पर्धेतील लढती होत असतात. यामुळे खेळाडूंमध्ये दोन्ही प्रकारांतील स्पर्धांमध्ये उल्लेखनीय खेळ करण्याचा उत्साह निर्माण होत आहे..Yearly Horoscope: हे वर्ष तुम्हाला कसे जाणार..? नशिबाची दारं उघडणार की आणखी प्रतिक्षा..?.प्रथमश्रेणी क्रिकेट खेळणाऱ्यांसाठी उत्तमशार्दुल ठाकूर याने स्थानिक स्पर्धा वेळापत्रकावर आनंद व्यक्त करतानाच पुढे म्हटले की, जे खेळाडू वर्षभर प्रथमश्रेणी क्रिकेट खेळत असतात, अशा खेळाडूंसाठी अशाप्रकारचा स्पर्धांचा आराखडा उत्तम ठरला आहे. सलग १४ प्रथमश्रेणी सामने खेळणाऱ्यांसाठी ब्रेक मिळाल्यास त्यांनाही ताजे राहता येत आहेत. तसेच प्रदीर्घ व झटपट अशा दोन्ही प्रकारांमध्ये खेळताना अडचण निर्माण होत नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.