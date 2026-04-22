MCA Awards 2026 : शार्दुल ठाकूर, सिद्धेश लाड 'क्रिकेटर ऑफ द इयर'; वर्ल्ड कप विजेत्या आयुष म्हात्रे, सूर्या दादासह अनेकांचा गौरव!

MCA Awards 2026: मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने (MCA) बुधवारी एका भव्य सोहळ्यात २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या मोसमातील गुणवंतांचा गौरव केला. या सोहळ्यात शार्दुल ठाकूर (२०२४-२५) आणि फलंदाज सिद्धेश लाड (२०२५-२६) यांना 'वर्षातील सर्वोत्तम ज्येष्ठ क्रिकेटपटू' म्हणून 'जस्टिस तेंडुलकर ट्रॉफी' देऊन सन्मानित करण्यात आले.
Mumbai Cricket Association (MCA) celebrated its 2024-25 and 2025-26 seasons with a grand awards ceremony

Swadesh Ghanekar
Updated on

मुंबई: मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने (MCA) बुधवारी एका दिमाखदार सोहळ्यात २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या दोन हंगामांतील उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंचा गौरव केला. भारतीय संघाचा अष्टपैलू शार्दुल ठाकूर आणि फलंदाज सिद्धेश लाड यांना 'वर्षातील सर्वोत्तम ज्येष्ठ क्रिकेटपटू' या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.

