MCA Awards 2026 : शार्दुल ठाकूर, सिद्धेश लाड 'क्रिकेटर ऑफ द इयर'; वर्ल्ड कप विजेत्या आयुष म्हात्रे, सूर्या दादासह अनेकांचा गौरव!

मुंबई: मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने (MCA) बुधवारी एका दिमाखदार सोहळ्यात २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या दोन हंगामांतील उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंचा गौरव केला. भारतीय संघाचा अष्टपैलू शार्दुल ठाकूर आणि फलंदाज सिद्धेश लाड यांना 'वर्षातील सर्वोत्तम ज्येष्ठ क्रिकेटपटू' या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले..भारताला विविध वयोगटात वर्ल्ड कप स्पर्धेचे जेतेपद जिंकून देणाऱ्या मुंबईकर खेळाडूंचा आणि प्रशिक्षकांचा यावेळी विशेष गौरव करण्यात आला. १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप विजेत्या भारतीय संघाचे नेतृत्व करणाऱ्या आयुष म्हात्रे याच्यासह सूर्यकुमार यादव, शिवम दुबे, जेमिमा रॉड्रिग्ज आणि प्रशिक्षक अमोल मुजुमदार यांचा सत्कार करण्यात आला..Steve Smith Century: १८ चेंडूंत ८४ धावा! स्टीव्ह स्मिथने पाकिस्तानी गोलंदाजांना 'सोलले'; PSL २०२६ मधील वेगवान शतक झळकावले.मुंबई क्रिकेटसाठी आपले आयुष्य वेचणाऱ्या ज्येष्ठ क्रिकेटपटू चंद्रकांत पाटणकर आणि शोभा पंडित यांच्यासह प्रशासक श्रीकांत तिगदी आणि रवींद्र सावंत यांना जीवनगौरव पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.विशेष सत्कार:ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप विजेते: सूर्यकुमार यादव आणि शिवम दुबे.१९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप विजेते: आयुष म्हात्रे आणि अभिज्ञान कुंडू.महिला वर्ल्ड कप विजेते: जेमिमा रॉड्रिग्ज, अमोल मुजुमदार (प्रशिक्षक), आविष्कार साळवी (प्रशिक्षक)..पुरस्कार श्रेणी २०२४-२५ हंगाम व २०२५-२६ हंगामसर्वोत्तम ज्येष्ठ क्रिकेटपटू (पुरुष)- शार्दुल ठाकूर,सिद्धेश लाडसर्वोत्तम ज्येष्ठ क्रिकेटपटू (महिला) - वृषाली भगत, सायली सातघरेरणजी ट्रॉफी सर्वाधिक धावा- सिद्धेश लाड, सिद्धेश लाडरणजी ट्रॉफी सर्वाधिक बळी - शम्स मुलानी, शम्स मुलानीसर्वोत्तम ज्युनियर क्रिकेटपटू (महिला) - इरा जाधव, सन्मया उपाध्यायसर्वोत्तम ज्युनियर क्रिकेटपटू (U-19)- नमन पुष्पक,हर्ष आघव.