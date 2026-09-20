SHEFALI VERMA: सेमीफायनलमध्ये शफाली वर्माचा शतकी धमाका! भारताने बांगलादेशसमोर ठेवलं विशाल लक्ष्य

SHEFALI VERMA CENTURY IN INDIA VS BANGLADESH SEMI FINAL: आशियाई क्रीडा २०२६ मधील महिला क्रिकेटचा भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील उपांत्य फेरीचा सामना सुरू आहे. कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क येथे होत असलेल्या या सामन्यात भारताने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. भारताने २० षटकांत ४ विकेट्स गमावत १९५ धावा केल्या असून बांगलादेशसमोर १९६ धावांचं लक्ष्य ठेवलं आहे. या डावात शफाली वर्माने ४९ चेंडूत नाबाद १०० धावा करत टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील पहिलं शतक झळकावलं आहे..शफालीने आपल्या खेळीत ३ चौकार आणि ९ षटकार लगावले. विशेष म्हणजे भारतीय डावाच्या शेवटच्या चेंडूवर एक धाव घेत तिने आपलं शतक पूर्ण केलं. त्यामुळे आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील महिला क्रिकेटमध्ये शतक करणारी शेफाली पहिली फलंदाज ठरली आहे..शफालीने ४९ चेंडूत शतक पूर्ण करत भारताच्या महिला टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील सर्वात वेगवान शतकाच्या विक्रमाची बरोबरी केली आहे. याआधी हरमनप्रीत कौरने २०१८ मध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध ४९ चेंडूत शतक केलं होतं. महिला टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वात कमी चेंडूत शतक करण्याचा विक्रम डिआंड्रा डॉटिनच्या नावावर आहे. तिने २०१० मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध ३८ चेंडूत शतक केलं होतं..भारताची या सामन्यात चांगली सुरुवात झाली. पहिल्या सहा षटकांत भारताने ७२ धावा केल्या. मात्र, सहाव्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर स्मृती मंधाना बाद झाली. नाहिदा अख्तरने तिला बाद केलं. स्मृतीने १९ चेंडूत ५ चौकार आणि २ षटकारांच्या मदतीने ३७ धावा केल्या. या ३७ धावांसह स्मृती मंधानाने महिला टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करण्याचा विक्रम आपल्या नावावर केला. तिच्या नावावर आता ४७८८ धावा आहेत. तिने न्यूझीलंडच्या सुझी बेट्सचा ४७५८ धावांचा विक्रम मागे टाकला आहे..यानंतर शफालीने डावाची जबाबदारी घेत आक्रमक फलंदाजी केली. तिला हरमनप्रीत कौरची चांगली साथ मिळाली. हरमनप्रीतने ३३ चेंडूत ४० धावा केल्या. दोघींमध्ये तिसऱ्या विकेटसाठी ९४ धावांची भागीदारी झाली. रिचा घोषने २ धावा केल्या, तर भारती फुलमालीने ५ चेंडूत नाबाद ९ धावा केल्या. अखेर शफालीने शेवटच्या चेंडूवर एक धाव घेत आपलं शतक पूर्ण केलं आणि भारताला १९५ धावांपर्यंत पोहोचवलं. आता बांगलादेशसमोर १९६ धावांचं लक्ष्य आहे. हा सामना जिंकणारा संघ अंतिम फेरीत सुवर्णपदकासाठी खेळणार आहे, तर पराभूत होणाऱ्या संघाला कांस्यपदकासाठी सामना खेळावा लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.