Shefali Verma: थायलंडविरुद्ध विजय मिळवूनही टीम इंडियाची चिंता वाढली; शेफाली वर्माने फलंदाजीतील ‘या’ कमकुवत बाजूवर दिला इशारा

दुबई : अनुभवात कमी असलेल्या थायलंडसमोर चांगली सुरुवात करूनही भारतीय महिला संघाच्या मधल्या फळीने निराशा केली. महिला आशिया करंडक स्पर्धेत विजय मिळाला असला तरी ही कमकुवत बाजू पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली. नेमक्या काय चुका झाल्या, याचा शोध घेणे आवश्यक आहे, असे मत सलामीवीर शेफाली वर्माने व्यक्त केले..या सामन्यात शेफाली वर्माने ३६ चेंडूंत ६४ धावांची आक्रमक खेळी साकार केली. यात तिने आठ चौकार आणि तीन षटकार मारले. भारताने एक बाद ९१ अशी सुरुवातही केली होती; मात्र त्यानंतर सहा बाद १२७ अशी घसरगुंडी उडाली होती. अखेर २०व्या षटकाअखेर जेमतेम १५९ धावाच करता आल्या. त्यानंतर भारतीयांनी थायलंडला ६५ धावांत गुंडाळून अपेक्षित विजय मिळवला..फलंदाजीत नेमक्या कोठे आणि कोणत्या चुका झाल्या, त्यात सुधारणा कशी करता येईल, याचे विश्लेषण करावे लागणार आहे. सलामीचा सामना आम्ही अपेक्षेप्रमाणे जिंकला आहे; पण तो फलंदाजीच्या दृष्टीने तो समाधानकारक नव्हता. अजून मोठ्या प्रमाणात सुधारणा आवश्यक आहे, असे सामन्यात सर्वोत्तम ठरलेल्या शेफाली वर्माने सांगितले..अनुभवी आणि कर्णधार हरमनप्रीत कौर (९ चेंडूंत ५ धावा), भारती फुलमाली (१४ चेंडूत १३), रिचा घोष (०) आणि दीप्ती शर्मा (५) या मधल्या फळीतील फलंदाजांनी साफ निराशा केली. खेळपट्टीवर चेंडू थांबून येत होता, तसेच फिरकही घेत होता, याची जाणीव भारतीयांनी होती, तरीही अशा परिस्थितीनुसार खेळ करण्याची गरज होती, असे शेफाली म्हणाली..दुबईतील खेळपट्टी फिरकी गोलंदाजीस सहाय्य करते. तसेच चेंडू अधूनमधून थांबून येतो, याबाबत आम्हा सर्वांना माहीत होते; मात्र नवा चेंडू व्यवस्थितपणे बॅटवर येत होता. तो जुना झाल्यावर थांबून येत होता, असे शेफालीने सांगितले..६४ धावांची शानदार खेळी केल्यानंतर शेफाली १३व्या षटकात बाद झाली. ती बाद झाली तो चेंडू थांबून बॅटवर आला, त्यामुळे तिचे टायमिंग चुकले. फलंदाजीत जम बसल्याचे मला जाणवत होते; पण तो चेंडू खेळताना माझ्याकडून चूक झाली. मी चेंडू बॅटवर येण्याअगोदर फटका मारला. तो चेंडू जमिनीलगत खेळायला हवे होते, असे शेफाली म्हणाली..२०२४ मध्ये अमिरातीमध्ये झालेल्या टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेत शेफाली खेळली होती. त्या वेळच्या अनुभवाचा मला आता फायदा होत आहे, असे सांगून ती पुढे म्हणाली, या आशिया करंडक स्पर्धंसाठी तयारी करताना मी दोन वर्षांपूर्वीच्या अनुभवाचा विचार केला. भारताचा पुढील सामना ३ सप्टेंबर रोजी हाँगकाँगविरुद्ध होणार आहे. त्यानंतर ५ तारखेला पाकिस्ताविरुद्ध लढत होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.