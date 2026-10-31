SHEHBAZ SHARIF: भारताला हरवताच पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांचा जल्लोष! शहबाज शरीफ यांनी केली अशी पोस्ट सोशल मीडियावर उडाली खिल्ली; नेमकं काय घडलं?

IND vs PAK Hong Kong Sixes 2026: हॉन्गकॉन्ग सिक्सेस २०२६ स्पर्धेत पाकिस्तानने भारताला पराभूत केलं. या विजयानंतर पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत संघाचं अभिनंदन केलं. त्यांनी पाकिस्तानी खेळाडूंसोबतच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे (PCB) अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांचंही कौतुक केलं. मात्र, त्यांच्या या पोस्टनंतर सोशल मीडियावर वेगळीच चर्चा सुरू झाली. अनेकांनी शहबाज शरीफ यांच्या पोस्टवर प्रतिक्रिया देत त्यांची खिल्ली उडवली..शहबाज शरीफ यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर पोस्ट केली होती. त्यात त्यांनी हॉन्गकॉन्ग सिक्सेस २०२६ स्पर्धेच्या पहिल्याच सामन्यात भारताला चार विकेट्सने हरवल्याबद्दल पाकिस्तानी संघाचं अभिनंदन केलं. .IND vs WI, Schedule: वनडे मालिका संपली, आता ५ सामन्यांची T20I मालिका होणार सुरू; संपूर्ण वेळापत्रक जाणून घ्या.हा सामना चांगला झाल्याचं सांगत त्यांनी खेळाडूंचं कौतुक केलं. तसेच मोहसिन नक्वी आणि त्यांच्या टीमने खेळाडूंच्या तयारीसाठी आणि त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी चांगलं काम केल्याचंही त्यांनी म्हटलं..मात्र, शहबाज शरीफ यांची ही पोस्ट पाहून सोशल मीडिया युजर्सनी त्यांना ट्रोल करण्यास सुरुवात केली. काही जणांनी या पोस्टवर मीम्स शेअर केले. तर काहींनी शहबाज शरीफ यांना विराट कोहलीची आठवण करून दिली. या सामन्यात विराट कोहली खेळत नव्हता, अशी प्रतिक्रिया काही युजर्सनी दिली. त्यांच्या क्रिकेटविषयक माहितीवरही काहींनी प्रश्न उपस्थित केले..दरम्यान, हॉन्गकॉन्ग सिक्सेस स्पर्धेत भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामना शुक्रवारी खेळवण्यात आला. या सामन्यात भारतीय संघाला प्रथम फलंदाजी करताना सहा षटकांत पाच विकेट्स गमावून ८८ धावा करता आल्या. शशांक सिंहने अवघ्या ११ चेंडूंत ४० धावा केल्या..Cricket News: महाराष्ट्राच्या संघाला ३३३ धावांवर रोखले; रणजी क्रिकेट करंडक ;सेनादलच्या एक बाद ७४ धावा.पाकिस्तानने हे लक्ष्य ३.५ षटकांत दोन विकेट्स गमावून पूर्ण केलं. ख्वाजा नफेने १२ चेंडूंत ४१ धावा केल्या, तर अब्बास अफ्रिदीने अवघ्या आठ चेंडूंत ३५ धावा ठोकल्या. या दोघांनी १३ चेंडूंत ५९ धावांची भागीदारी केली. अब्बासने भारतीय कर्णधार कृणाल पंड्याच्या एका षटकात पाच षटकारही मारले. त्यामुळे पाकिस्तानने हा सामना चार विकेट्सने जिंकला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.