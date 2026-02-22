Cricket

Shikhar Dhawan चं दुसरं लग्न; रोहित शर्मा, चहलची उपस्थिती, तर विराट-रहाणेच्या कमेंटने वेधले लक्ष

Cricket Fraternity Congratulate Shikhar Dhawan: शिखर धवनने दुसऱ्यांदा लग्न केले असून त्याची आयरिश गर्लफ्रेंड सोफी शाईनसोबत विवाहबद्ध झाला आहे. या लग्नात रोहित शर्मा, युजवेंद्र चहल यांसारखे क्रिकेटविश्वातील दिग्गज उपस्थित होते. विराट कोहलीसह अनेकांनी त्याला शुभेच्छा दिल्या आहेत.
भारताचा माजी स्फोटक सलामीवीर शिखर धवन नुकताच दुसऱ्यांदा लग्नबंधनात अडकला. ४० वर्षीय शिखरने त्याची आयरिश गर्लफ्रेंड सोफी शाईन हिच्यासोबत शनिवारी (२१ फेब्रुवारी) लग्नगाठ बांधली.

हे दोघेही गेल्या काही वर्षांपासून रिलेशनशीपमध्ये होते. त्यांनी अनेकदा सोशल मीडियावर एकमेकांसोबतचे फोटो शेअर करत त्यांच्या नात्याबद्दलची कबुली दिली होती. आता त्यांनी लग्नही केले आहे.

