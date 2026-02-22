Shikhar Dhawan चं दुसरं लग्न; रोहित शर्मा, चहलची उपस्थिती, तर विराट-रहाणेच्या कमेंटने वेधले लक्ष

भारताचा माजी स्फोटक सलामीवीर शिखर धवन नुकताच दुसऱ्यांदा लग्नबंधनात अडकला. ४० वर्षीय शिखरने त्याची आयरिश गर्लफ्रेंड सोफी शाईन हिच्यासोबत शनिवारी (२१ फेब्रुवारी) लग्नगाठ बांधली. हे दोघेही गेल्या काही वर्षांपासून रिलेशनशीपमध्ये होते. त्यांनी अनेकदा सोशल मीडियावर एकमेकांसोबतचे फोटो शेअर करत त्यांच्या नात्याबद्दलची कबुली दिली होती. आता त्यांनी लग्नही केले आहे. .Shikhar Dhawan Video: 'एकतर चुकीच्या वेळी आणि ठिकाणी तू...' भारत - पाकिस्तान WCL सामन्याच्या प्रश्नावर शिखर भडकला.शिखर धवन आणि सोफी शाईन यांच्या लग्नासाठी (Shikhar Dhawan marries Sophie Shine) क्रिकेटविश्वातील अनेक दिग्गजही उपस्थित होते. यामध्ये युजवेंद्र चहल, भारताचा माजी कर्णधार रोहित शर्मा आणि त्याची पत्नी रितिका सजदेह, माजी कर्णधार आणि प्रशिक्षक राहुल द्रविड, माजी अष्टपैलू इरफान पठाण, बीसीसीआयचे उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला अशा अनेकांचा समावेश होता. राजीव शुक्ला यांनी याबाबत पोस्टही शेअर केली होती. याशिवाय देखील अनेक सेलिब्रेटी त्याच्या लग्नासाठी उपस्थित होते..शिखरची खास पोस्ट अन् विराटच्या शुभेच्छाशिखर धवनने लग्नानंतर सोशल मीडियावर एक खास पोस्ट शेअर केली आहे. त्यात त्याने लग्नातील फोटो शेअर केले आहेत आणि कॅप्शनमध्ये लिहिले की 'मिस्टर आणि मिसेस धवन'. त्याच्या या पोस्टवर लाखो लाईक्स आल्या असून हजारो कमेंट्सही आल्या आहेत.शिखरचा मित्र आणि माजी संघसहकारी विराट कोहलीनेही 'मुबारकां जाट जी' अशी कमेंट केली आहे. त्याच्या कमेंटचा स्क्रिनशॉटही सध्या सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत आहे. विराट आणि शिखर जुने मित्र असून त्यांनी दिल्लीसाठी देशांतर्गत क्रिकेट आणि भारतासाठीही अनेक सामने एकत्र खेळले आहेत..दरम्यान, केवळ विराटच नाही, तर अजिंक्य रहाणे, अनिल कुंबळे, उन्मुक्त चंद, रनवीर सिंग, जॅकलिन फर्नांडिस, अशा अनेक सेलिब्रेटिंनीही शुभेच्छांच्या कमेंट्स केल्या आहेत..शिखर धवनचं दुसरं लग्नशिखरने याआधी २०१२ मध्ये बॉक्सर आयशा मुखर्जी हिच्याशी लग्न केले होते. त्यांना २०१४ मध्ये मुलगाही झाला, ज्याचं नाव जोरावर ठेवलं होते. पण २०२१ मध्ये हे दोघे वेगळे झाल्याचे समजले, त्यानंतर २०२३ मध्ये दोघांचा घटस्फोट झाल्याचेही समोर आले. यानंतर आयशा त्यांच्या मुलाला जोरावरला भेटू देत नसल्याचेही शिखरने अनेकदा म्हटले होते. दरम्यान, घटस्फोटानंतर शिखर सोफी शाईनसोबत डेटिंग करत होता..Shikhar Dhawan's fiancée Sophie Shine : शिखर धवनची होणारी बायको 'सोफी शाइन' आहे तरी कोण? सौंदर्य असं की अभिनेत्रींनाही लाजवेल .शिखर धवनची आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दशिखर धवनने भारतासाठी ३४ कसोटी सामने खेळले असून ७ शतकांसह २३१५ धावा केल्या आहेत. त्याने १६७ वनडेत १७ शतकांसह ६७९३ धावा केल्या आहेत. त्याने ६६ आंतरराष्ट्रीय टी२० सामन्यांत १७५९ धावा केल्या.शिखर २२२ आयपीएल सामनेही खेळला, ज्यात त्याने २ शतकांसह ६७६९ धावा केल्या आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.