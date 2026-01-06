Cricket

Shikhar Dhawan Wedding: गब्बर पुन्हा लग्नबंधनात अडकणार; कोण आहे, त्याची होणारी नवरी, Sophie Shine?

Who Is Sophie Shine? : भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी सलामीवीर शिखर धवन उर्फ ‘गब्बर’ पुन्हा एकदा लग्नबंधनात अडकणार आहे. आयरिश मॉडेल सोफी शाइनसोबत तो फेब्रुवारी महिन्यात विवाह करणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
SHIKHAR DHAWAN TO MARRY SOPHIE SHINE IN FEBRUARY

SHIKHAR DHAWAN TO MARRY SOPHIE SHINE IN FEBRUARY

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Former Indian cricketer Shikhar Dhawan wedding news: भारताचा माजी क्रिकेटपटू शिखर धवन आणि त्याची दीर्घकाळची आयर्लंडची मैत्रीण सोफी शाइन फेब्रुवारीमध्ये लग्नबंधनात अडकणार आहेत. फेब्रुवारीच्या तिसऱ्या आठवड्यात दिल्ली-एनसीआर प्रदेशात हा भव्य विवाह सोहळा पार पडेल. या सोहळ्याला बॉलिवूड आणि क्रिकेट क्षेत्रातील अनेक सेलिब्रिटी उपस्थित राहतील. काही वर्षांपूर्वी हे दोघे दुबईमध्ये भेटले, त्यांची मैत्री झाली आणि अखेर त्यांच्यात प्रेमसंबंध निर्माण झाले. एक वर्षापेक्षा जास्त काळ एकत्र राहिल्यानंतर, हे जोडपे एकत्र आयुष्य सुरू करण्यासाठी वचनबद्ध आहे.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
wedding
Cricket News in Marathi
Shikhar Dhawan
cricket news today

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com