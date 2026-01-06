Shikhar Dhawan Wedding: गब्बर पुन्हा लग्नबंधनात अडकणार; कोण आहे, त्याची होणारी नवरी, Sophie Shine?

Former Indian cricketer Shikhar Dhawan wedding news: भारताचा माजी क्रिकेटपटू शिखर धवन आणि त्याची दीर्घकाळची आयर्लंडची मैत्रीण सोफी शाइन फेब्रुवारीमध्ये लग्नबंधनात अडकणार आहेत. फेब्रुवारीच्या तिसऱ्या आठवड्यात दिल्ली-एनसीआर प्रदेशात हा भव्य विवाह सोहळा पार पडेल. या सोहळ्याला बॉलिवूड आणि क्रिकेट क्षेत्रातील अनेक सेलिब्रिटी उपस्थित राहतील. काही वर्षांपूर्वी हे दोघे दुबईमध्ये भेटले, त्यांची मैत्री झाली आणि अखेर त्यांच्यात प्रेमसंबंध निर्माण झाले. एक वर्षापेक्षा जास्त काळ एकत्र राहिल्यानंतर, हे जोडपे एकत्र आयुष्य सुरू करण्यासाठी वचनबद्ध आहे..आयसीसी चॅम्पियन्स ट्रॉफी २०२५ चे सामने पाहण्यासाठी दोघंही एकत्र दुबईत पोहोचले होते आणि तेव्हापासून त्यांच्या प्रेमाची चर्चा रंगली. अलीकडेच धवननेही त्यांच्या नात्याबद्दल सार्वजनिकरित्या चर्चा केली, परंतु त्याने तेव्हा सोफीचे नाव घेतले नव्हते. धवनचे यापूर्वी ऑस्ट्रेलियातील आयेशा मुखर्जीशी लग्न झाले होते. त्यांना ११ वर्षांचा झोरावर धवन नावाचा मुलगा देखील आहे. ११ वर्षांच्या लग्नानंतर, ५ ऑक्टोबर २०२३ रोजी दिल्लीत त्यांचा घटस्फोट झाला..Vaibhav Suryavanshi चा हूक शॉट अन् उत्तुंग षटकार; आफ्रिकन समालोचकाची रिअॅक्शन व्हायरल, असं तो काय म्हणाला? Video.सोफी शाइन कोण आहे?सोफी शाइन ही आयर्लंडमधील उत्पादन सल्लागार आहे. तिने लिमरिक इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीमधून मार्केटिंग आणि मॅनेजमेंटचे शिक्षण घेतले आहे. ती सध्या अबू धाबीमध्ये कार्यालये असलेली नॉर्दर्न ट्रस्ट कॉर्पोरेशन या प्रमुख वित्तीय सेवा कंपनीत उपाध्यक्ष म्हणून काम करते.. सोफी शाइन ही शिखर धवन फाउंडेशनची एक प्रमुख सदस्य आहे. ही फाउंडेशन क्रीडा आणि सामाजिक सेवेच्या क्षेत्रात काम करते. ्डिया रिपोर्ट्सनुसार, शिखर धवन आणि सोफी शाइन यांचे लग्न फेब्रुवारीच्या तिसऱ्या आठवड्यात होणार आहे. हे लग्न दिल्ली-एनसीआरमध्ये होणार आहे आणि ते एक खाजगी पण भव्य सोहळा असल्याचे म्हटले जाते ज्यामध्ये जवळचे कुटुंबीय आणि निवडक मित्र उपस्थित राहतील..AUS vs ENG 5th Test: ट्रॅव्हिस हेडने इंग्लंडच्या गोलंदाजांची काढली हवा; शतक झळकावले, असा पराक्रम केला जो जगात फक्त पाच जणांना जमला.Shikhar Dhawan Career Statsशिखर धवनने ३४ कसोटी सामन्यांत २३१५ धावा करताना ७ शतकं व ५ अर्धशतकं झळकावली आहेत. १६७ वन डे सामन्यांत प्रतिनिधित्व करताना त्याने ४४.११ च्या सरासरीने ६७९३ धावा केल्या आहेत. त्यात १७ शतकं व ३९ अर्धशतकं आहेत. शिवाय ६८ आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०त त्याच्या नावावर १७५९ धावा आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.