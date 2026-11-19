Shoaib Akhtar Ball Tampering Controversy: ऑस्ट्रेलियाच्या बॉल टॅम्परिंग प्रकरणावर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. ऑस्ट्रेलियाचा माजी फलंदाज उस्मान ख्वाजा याने आपल्या पुस्तकातून २०१८ मधील सॅंडपेपर प्रकरणाबाबत काही खुलासे केले आहेत. यानंतर पाकिस्तानचा माजी वेगवान गोलंदाज शोएब अख्तरनेही या प्रकरणावर प्रतिक्रिया दिली आहे. 'आम्ही सॅंडपेपर नाही, तर बाटलीची झाकणं वापरायचो', असं म्हणत त्याने बॉल टॅम्परिंगच्या मुद्द्यावर आपलं मत मांडलं आहे..२०१८ मध्ये दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात केपटाऊन येथे झालेल्या कसोटी सामन्यात कॅमरून बॅनक्रॉफ्ट चेंडूवर सॅंडपेपर वापरताना कॅमेऱ्यात दिसला होता. या प्रकरणामुळे क्रिकेट जगतात मोठा वाद झाला होता. क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाने केलेल्या चौकशीनंतर स्टीव्ह स्मिथ, डेव्हिड वॉर्नर आणि कॅमरून बॅनक्रॉफ्ट यांच्यावर कारवाई करण्यात आली होती. मात्र, उस्मान ख्वाजाने आपल्या 'सबर' या पुस्तकात या प्रकरणाबाबत संघातील अनेक खेळाडूंना माहिती असल्याचा दावा केला आहे..MS Dhoni Retirement: "मी गांगुलीला तेव्हाच सांगितलेलं..." सचिन तेंडुलकरने धोनीबद्दलचा सांगितला जुना किस्सा; खास पोस्ट चर्चेत.या प्रकरणावर बोलताना शोएब अख्तरने बॉल टॅम्परिंगवरून एवढा गदारोळ करण्याची गरज नसल्याचं म्हटलं आहे. त्याने पाकिस्तानच्या संघातही चेंडूशी छेडछाड करण्यासाठी बाटलीची झाकणं वापरली जात असल्याचा दावा केला. इंग्लंडमध्ये खेळताना चेंडू बदलण्यासह वेगवेगळ्या गोष्टी केल्या जात असल्याचंही त्याने सांगितलं..अख्तर म्हणाला की, या प्रकरणामुळे क्रिकेटची प्रतिमा खराब झाली, हे मान्य आहे. मात्र, आता सत्य समोर आल्यानंतर त्यावर वारंवार वाद घालण्याची गरज नाही. खेळात अशा गोष्टी घडल्या आहेत आणि त्याबाबत आता फार गदारोळ करू नये, असं त्याचं मत आहे..उस्मान ख्वाजाने केलेल्या खुलाशांवरही अख्तरने प्रतिक्रिया दिली. चेंडूशी छेडछाड करण्याचा निर्णय हा केवळ दोन किंवा तीन खेळाडूंचा नसून, संघातील अनेकांना त्याची माहिती असू शकते, असं त्याने म्हटलं. चेंडू रिव्हर्स स्विंग होण्यासाठी अशा गोष्टी केल्या जात असल्याचा दावाही अख्तरने केला..SA vs BAN 1st Test: याला म्हणतात दणक्यात कमबॅक; १३० वर्षांपूर्वीचा विक्रम केला उद्ध्वस्त; कोण आहे Simon Harmer?.मात्र, असं काही घडायला नको होतं, असंही त्याने स्पष्ट केलं. ख्वाजाने सत्य समोर आणलं, हे योग्य आहे; पण त्याने हे सर्व सांगण्याची वेळ वेगळी असती तर बरं झालं असतं, असं अख्तर म्हणाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.