५०० हून जास्त विकेट्स, पण मानसिक आरोग्याशी संघर्ष! इंग्लंडच्या ३२ वर्षीय खेळाडूने घेतली धक्कादायक निवृत्ती

England fast bowler Craig Miles retirement news: इंग्लंडचा वेगवान गोलंदाज क्रेग माइल्सने अवघ्या ३२ व्या वर्षी क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर करून सर्वांना धक्का दिला. १५ वर्षांच्या कारकीर्दित क्रेगने सर्व फॉरमॅटमध्ये मिळून ५०० हून अधिक विकेट्स घेतल्या आहेत. इंग्लंडकडून मर्यादित षटकांच क्रिकेट खेळलेल्या ग्लोऊसेस्टरशायरच्या गोलंदाजाने आता आणखी क्रिकेट खेळण्याची क्षमता उरली नसल्याचे सांगितले. त्याने या खेळाचा त्याच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम झाल्याचेही कारण सांगितल. २०१० मध्ये Gloucestershire कडून पदार्पण केल्यानंतर ते आतापर्यंत तो क्लबसाठी सर्वाधिक विकेट्स घेणाऱ्या गोलंदाजापैकी एक आहे. निवृत्ती जाहीर करताना तो थोडा भावनिक झाला, परंतु हिच योग्य वेळ असल्याचे त्याने म्हटले.."जड अंतःकरणाने, परंतु मी अभिमानाने हे जाहीर करतो की, मी व्यावसायीक क्रिकेटमधून निवृत्त होत आहे. माझ्यासाठी हा निर्णय घेणे इतका सोपा नव्हता, विशेषतः मागील काही वर्षात मला अडथळ्यांचा सामना करावा लागला होता. मी निर्णय माझ्या मानसिक आरोग्याच्या दृष्टीने घेत आहे," असे माइल्सने सांगितले..Wide बॉलवर Six! क्रिकेटच्या इतिहासात असे विचित्र प्रथमच घडले; पाकिस्तानी गोलंदाजाने बाऊन्सर टाकला तो थेट सीमापार Video Viral.तो पुढे म्हणाला,"काही दिवसांपूर्वी या खेळापासून दूर राहिल्यानंतर मला आत्मपरीक्षण करण्याची संधी मिळाली आणि क्रिकेटसोबतचं नातंही मला अधिक स्पष्टपणे समजले. मी सध्या ज्या आव्हानांचा सामना करतोय, त्याचा मी यापूर्वीही केला आहे. पण, यावेळी त्याची तीव्रता अधिक आहे. मी स्वतःकडून ठेवलेल्या उच्च अपेक्षा आणि मी नेहमीच गाठण्याचा प्रयत्न केलेले मापदंड, हेच अनेकदा अशा काळासाठी उत्प्रेरक ठरले आहेत.".वयाच्या १६ व्या वर्षी प्रथम-श्रेणी पदार्पण, २०० हून अधिक सामने, ५०० हून अधिक विकेट्स, वन डे कप आणि चॅम्पियनशिपमधील विजय, हा एक खूप चांगला प्रवास राहिला आहे. आता मी त्या यशांचे पूर्वीपेक्षा अधिक कौतुक करू शकतो आणि कदाचित पहिल्यांदाच, मी पात्र असलेली आत्म-पुष्टी स्वतःला देऊ शकतो, असे तो म्हणाला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.