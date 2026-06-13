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पोलिसांनी गळा पकडला, मारहाण अन् शिवीगाळ केली! आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटूसोबत भयानक घडलं; बोर्डाची चौकशीची मागणी

Nayeem Hasan alleges police harassment in Chattogram: बांगलादेशचा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटू नईम हसन याने चट्टोग्राममध्ये आपल्यासोबत धक्कादायक घटना घडल्याचा आरोप केला आहे.
Nayeem Hasan alleges police harassment in Chattogram

Nayeem Hasan alleges police harassment in Chattogram

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Bangladesh cricketer claims assault by law enforcement: बांगलादेशचा कसोटी संघातील ऑफ-स्पिनर नईम हसन याला शनिवारी त्याच्या मूळ गावी चट्टोग्राम येथे एका पोलिसांकडून कथितपणे त्रास देण्यात आला. १२ जून रोजी ढाका येथील बीकेएसपी येथे नुकत्याच संपन्न झालेल्या देशातील पारंपरिक लिस्ट ए स्पर्धेत प्राइम बँक क्रिकेट क्लबसाठी आपला शेवटचा सामना खेळून नईम घरी परतल्यानंतर रात्री उशिरा ही घटना घडली.

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