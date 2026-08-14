धक्कादायक! उद्यापासून IND vs SL कसोटी मॅच अन् त्यापूर्वी खेळाडूंच्या मारहाणीत श्रीलंकेतील क्रिकेट प्रशिक्षकाचा मृत्यू; नेमकं काय घडलं?

Sri Lankan cricket coach death shocking news before IND vs SL Test: भारत-श्रीलंका यांच्यातल्या कसोटी मालिकेला उद्यापासून सुरुवात होत आहे आणि त्यापूर्वी श्रीलंकेच्या क्रिकेट वर्तुळाला हादरवून टाकणारी बातमी समोर आली आहे. श्रीलंकेतील क्रिकेट प्रशिक्षक सुमिथ फर्नांडो यांचे खेळाडूंसोबत झालेल्या भांडणात निधन झाले आहे. कोलंबो येथील क्रिकेट क्लबमध्या पाण्याच्या कारणावरून हा वाद झाला आणि तो एवढा वाढला की १७ वर्षीय खेळाडू फर्नांडो यांना मारले. फर्नांडो हे श्रीलंकेतील नावजलेल्या प्रशिक्षकांपैकी एक होते आणि श्रीलंकेच्या वन डे संघाचा कर्णधार कुसल मेंडिस याला सुरुवातीच्या काळात त्यांनी मार्गदर्शन केले होते..हाती आलेल्या वृत्तानुसार ब्लूमफिल्ड येथे खेळाडू व फर्नांडो यांच्यात भांडण झाले. खेळाडू पाणी आणण्यासाठी नळाजवळ गेले, पण तिथे पाणी उपलब्ध नसल्याने त्यांचा फर्नांडोसोबत वाद झाला. पोलिसांनी सांगितले की, फर्नांडोने कथितरित्या त्या खेळाडूवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला, ज्यानंतर त्या १७ वर्षीय खेळाडूने प्रत्युत्तर दिले, ज्यामुळे फर्नांडो जखमी झाला. प्रशिक्षकाला रुग्णालयात नेण्यात आले आणि उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला.अधिक चांगल्या यूजर एक्सपीरियन्ससाठी eSakal App डाउनलोड करा.Android यूजर्ससाठी येथे क्लिक कराiOS यूजर्ससाठी येथे क्लिक करा.पोलिसांनी त्या १७ वर्षीय खेळाडूला तातडीने अटक केली आणि त्याला ११ ऑगस्ट रोजी कोलंबो मॅजिस्ट्रेट कोर्टात हजर करण्यात आले. त्याला १७ ऑगस्टपर्यंत परिवीक्षा व बालसंगोपन सेवा विभागाच्या देखरेखेखाली ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. श्रीलंका मिररने दिलेल्या वृत्तानुसार, हा खेळाडू सीडूवा येथील लियानागेमुल्ला येथील रहिवाशी आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, खेळाडू आणि क्लबच्या एका कर्मचाऱ्यामध्ये वाद झाला. पोलिसांनी सांगितले की, त्या कर्मचाऱ्याने कथितरित्या एका खेळाडूवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला होता..IND vs SL 1st Test: मालिका सुरू होण्यापूर्वीच गौतम गंभीरची फलंदाजाला धमकी? चांगला नाही खेळलास तर संघाबाहेर करेन... एकच खळबळ .फर्नांडोच्या मृत्यूच्या सभोवतालच्या परिस्थितीचा तपास सुरू आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, फर्नांडोला आधीपासूनच हृदयरोग होता. त्याचा मृत्यू जखमांमुळे झाला की वैद्यकीय स्थितीमुळे, हे निश्चित करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी शवविच्छेदनही केले आहे. त्याचा अहवाल अद्याप आलेला नाही. फर्नांडो यांचा अंत्यसंस्कार गुरुवारी पार पडला. ( ताज्या क्रीडा बातम्यांसाठी - Click Here ) .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.