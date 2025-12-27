Shocking : क्रिकेटच्या सामन्यापूर्वी प्रशिक्षकाचा मृत्यू; खेळाडू मैदानावर उतरणारच होते, तितक्यात घडला धक्कादायक प्रकार

Bangladesh Premier League shocking incident: बांगलादेश प्रीमियर लीगच्या सामन्यापूर्वी एक धक्कादायक प्रसंग घडला. सिल्हेट आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर ढाका कॅपिटल्सचे सहाय्यक प्रशिक्षक महबूब अली झाकी यांचे निधन झाले. BPL मध्ये राजशाही वॉरियर्स विरुद्धच्या पहिल्या सामन्याच्या काही मिनिटांपूर्वी जाकी जमिनीवर कोसळले. टीम स्टाफ आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांनी ताबडतोब CPR केले आणि नंतर त्यांना रुग्णालयात नेण्यात आले, जिथे त्यांना मृत घोषित करण्यात आले. .बीसीबीचे मुख्य चिकित्सक देबाशिष चौधरी यांनी मृत्यूची पुष्टी केली. अचानक झालेल्या या घटनेने सर्वांना धक्का बसला. या घटनेपूर्वी झाकी यांनी कोणत्याही आरोग्य समस्येची तक्रार केली नव्हती, असे ढाका संघाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. ढाका कॅपिटल्सचे सहाय्यक प्रशिक्षक महबूब अली झाकी यांच्या निधनानंतर सिल्हेट टायटन्स, नोआखाली एक्सप्रेस आणि चट्टोग्राम रॉयल्सचे या संघातील काही खेळाडूंना सिल्हेट रुग्णालयात दाखल झाले..Year Ender 2025 : वैभव सूर्यवंशीने गाजवले हे वर्ष! अनेक वर्ल्ड रेकॉर्ड, Google Search मध्ये अव्वल अन् राष्ट्रीय पुरस्काराने सन्मानित.माजी वेगवान गोलंदाज झाकी यांनी राष्ट्रीय क्रिकेट अजिंक्यपद स्पर्धेत कोमिल्ला जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व केले होते. त्यांनी ढाका प्रीमियर डिव्हिजन क्रिकेट लीगमध्येही भाग घेतला होता, तसेच अबहानी आणि धनमोंडी सारख्या आघाडीच्या क्लबसाठी खेळले होते. त्यानंतर महबूब अली झाकी यांनी स्वतःला प्रशिक्षण आणि खेळाडू विकासासाठी समर्पित केले..ते २००८ मध्ये बीसीबीमध्ये हाय परफॉर्मन्स प्रशिक्षक म्हणून सामील झाले आणि त्यांच्या कामाद्वारे त्यांनी देशातील वेगवान गोलंदाजांना मदत केली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.