Shreyas Iyer ट्वेंटी-२० संघाचा कर्णधार म्हणून सूर्यकुमार यादवची जागा घेणार? भारतीय क्रिकेटपटूचं मोठं विधान...

श्रेयस अय्यरला सूर्यकुमार यादवच्या जागी ट्वेंटी-२० कर्णधार करण्याची चर्चा रंगली आहे.अय्यरने २०२५ च्या आयपीएलमध्ये १७५ पेक्षा जास्त स्ट्राईक रेटसह ६००+ धावा केल्या होत्या.कोलकाता नाईट रायडर्सला अय्यरच्या नेतृत्वाखाली आयपीएल विजेतेपद मिळाले होते..Will Shreyas Iyer replace Suryakumar Yadav as India's T20 captain? श्रेयस अय्यरला भारतीय ट्वेंटी-२० संघाचा पुढील कर्णधार म्हणून पुढे केले जात आहे. २०२६ च्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेनंतर सूर्यकुमार यादवच्या जागी कर्णधारपदी श्रेयसच्या नावाची चर्चा आहे. पण, भारताचा जलदगती गोलंदाज संदीप शर्मा याने या सर्व चर्चा खोडून काढल्या आहेत. यात कोणतेच तथ्य नसल्याचे त्याने स्पष्ट केले. श्रेयसच्या नेतृत्वाखाली मागील दोन आयपीएल पर्वात संघांनी अंतिम फेरीपर्यंत धडक मारली होती. त्यात त्याने कोलकाता नाइट रायडर्सला जेतेपद पटकावून दिले होते. .श्रेयस अय्यरने २०२० मध्ये दिल्ली कॅपिटल्सचे नेतृत्व केले होते आणि त्यावेळी संघाने पहिल्यांदाच आयपीएल फायनल गाठली होती. पण, त्यांना उपविजेतेपदावर समाधान मानावं लागलं होतं. अय्यरने आयपीएल २०२५ हंगामात अप्रतिम खेळ करत १७५ हून अधिक स्ट्राईक रेटने ६०० पेक्षा जास्त धावा केल्या होत्या. तरीदेखील, संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये होणाऱ्या ट्वेंटी-२० स्वरूपात होणाऱ्या आगामी आशिया कप २०२५ स्पर्धेसाठी जाहीर झालेल्या भारतीय संघात अय्यरला स्थान मिळालं नाही..संदीप शर्मा म्हणाला, "अय्यरने आयपीएलमध्ये संघाला फायनलमध्ये पोहोचवलं म्हणून तो भारताचा कर्णधार व्हावा, ही चर्चा अर्थहीन आहे. सूर्यकुमार यादव आयपीएल संघाचे नेतृत्व करत नाही. मग, त्याचं निकष काय? गेली तीन वर्षं रोहित शर्मा कोणत्याही आयपीएल संघाचा कर्णधार नव्हता, पण तो भारताचा ट्वेंटी-२०, वन डे आणि कसोटी तिन्ही स्वरूपात कर्णधार होता. मग आयपीएलमधील यश अन् राष्ट्रीय संघाचे नेतृत्व अशी तुलना निरर्थक ठरते." .आयपीएल ही केवळ देशांतर्गत स्पर्धा आहे. त्यातून आंतरराष्ट्रीय कर्णधार निवडायचा निकष ठरू शकत नाही, असेही संदीप म्हणाला. आंतरराष्ट्रीय संघ निवडताना फक्त १५ जण निवडले जातात आणि त्यांना हाताळणारा योग्य नेता हवा असतो. या दोन संघांची तुलना करणे योग्य नाही, हेही त्याने स्पष्ट केले. .आशिया चषक स्पर्धेसाठी कर्णधार सूर्यकुमार यादवसह टीम इंडियाचे बरेच खेळाडू दुबईत काल दाखल झाले आहेत. भारताचा पहिला सामना १० सप्टेंबरला संयुक्त अरब अमिरातीसोबत होणार आहे आणि त्यानंतर १४ तारखेला पाकिस्तानशी मुकाबला आहे..