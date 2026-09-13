Shreyas Iyer: श्रेयस अय्यर आशियाई क्रीडा स्पर्धेत खेळाडूंशी संवाद साधण्यास उत्सुक; जपानविरुद्ध ऐतिहासिक टी-२० सामन्याचीही उत्सुकता

नवी दिल्ली : भारताचा टी-२० संघाचा कर्णधार श्रेयस अय्यर आशियाई क्रीडा स्पर्धेदरम्यान देशातील अव्वल खेळाडूंशी संवाद साधण्यासाठी उत्सुक आहे. बहुराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेमुळे या खेळाडूंची मानसिकता समजून घेण्याची तसेच त्यांना प्रोत्साहन देण्याची संधी मिळेल, असे त्याने म्हटले आहे..आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारताचा सलामीचा सामना २८ सप्टेंबर रोजी होणार आहे. त्याअगोदर जपानविरुद्ध ऐतिहासिक टी-२० सामना होणार आहे. विविध क्रीडा प्रकारांतील खेळाडूंसोबत आपला अनुभव शेअर करण्यासाठी अय्यर उत्सुक आहे. माझ्यासह संपूर्ण संघासाठी या स्पर्धेची उत्सुकता आहे..ENG vs PAK: निर्लज्ज कुठला! इंग्लंडकडून लाजीरवाणा पराभव अन् रिझवान दात काढत होता... नेटिझन्स खवळले; Viral Video.ही माझी पहिलीच आशियाई क्रीडा स्पर्धा असणार आहे आणि आमच्या संघातील काही खेळाडू यापूर्वी आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सहभागी झाले आहेत, असे अय्यरने सांगितले. आशियाई क्रीडा स्पर्धेपूर्वी जपानविरुद्ध होणाऱ्या एकमेव टी-२० सामन्याबद्दलही तो उत्साहित आहे. आमचा पहिला सामना जपानविरुद्ध होणार आहे. त्यामुळे हा एक ऐतिहासिक सामना ठरणार आहे. तसेच हॉकीपटू आणि इतर ऑलिंपिक खेळाडू, तसेच आमच्यासोबत उपस्थित असलेल्या इतर क्रीडापटूंशी संबंध प्रस्थापित करण्याची आणि संवाद साधण्याची संधी मिळणे निश्चितच उत्तम अनुभव असेल, असे अय्यर म्हणाला..उच्च स्तरावर यश मिळवण्यासाठी या खेळाडूंना नेमकी कोणती प्रेरणा मिळते आणि त्यांची मानसिकता कशी असते, हे जाणून घेण्यासाठी त्यांच्याशी संवाद साधण्याची आपली इच्छा असल्याचे अय्यरने सांगितले. आशियाई स्पर्धेदरम्यान इतर खेळांच्या एखाद्या सामन्याला उपस्थित राहून त्यांना प्रोत्साहनही देईन, असेही अय्यर म्हणाला. सध्या तरी आम्ही उद्या होणाऱ्या सामन्याचा विचार करत आहोत, अफगाणिस्तान हा एक चांगला संघ आहे, याची आम्हाला जाणीव आहे. .IND vs AFG: वैभव सूर्यवंशी की संजू सॅमसन, कोणाला मिळणार संधी? कर्णधार श्रेयस अय्यरने दिले उत्तर; ईशान किशनच्या दुखापतीवरही अपडेट.गेल्या काही दिवसांपासून आमची तयारीही आशादायक राहिली आहे, असे त्याने सांगितले. आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या दिशेने वाटचाल करताना एका दर्जेदार संघाविरुद्ध खेळण्याची आम्हाला उत्तम संधी मिळाली आहे. त्यामुळे ही चुरशीची स्पर्धा पाहण्यासाठी आम्ही उत्सुक आहोत आणि हो, आम्ही आमच्या क्षमतेनुसार सर्वोत्तम कामगिरी करू, अशी आशा आहे, असे अय्यरने पुढे म्हटले. आशियाई क्रीडा स्पर्धेत गतविजेते असलेला भारत पूर्ण ताकदिनीशी उतरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.