Cricket

Shreyas Iyer: श्रेयस अय्यर आशियाई क्रीडा स्पर्धेत खेळाडूंशी संवाद साधण्यास उत्सुक; जपानविरुद्ध ऐतिहासिक टी-२० सामन्याचीही उत्सुकता

Shreyas Iyer Asian Games 2026 मध्ये भारताच्या टी-२० संघाचे नेतृत्व करणार आहे. जपानविरुद्धच्या ऐतिहासिक सामन्याआधी अय्यरला विविध खेळांतील भारतीय खेळाडूंची मानसिकता जाणून घ्यायची आहे.
Shreyas Iyer

Shreyas Iyer

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली : भारताचा टी-२० संघाचा कर्णधार श्रेयस अय्यर आशियाई क्रीडा स्पर्धेदरम्यान देशातील अव्वल खेळाडूंशी संवाद साधण्यासाठी उत्सुक आहे. बहुराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेमुळे या खेळाडूंची मानसिकता समजून घेण्याची तसेच त्यांना प्रोत्साहन देण्याची संधी मिळेल, असे त्याने म्हटले आहे.

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