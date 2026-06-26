IND vs IRE 1st T20I : श्रेयस अय्यरच्या नावावर नकोसा विक्रम; टीम इंडियाचीही झाली नाचक्की... भारताला हरवणारा आयर्लंड ११ वा संघ...

Ireland beat India for the first time in international cricket: आयर्लंडला ११ आंतरराष्ट्रीय सामन्यानंतर भारतावर विजय मिळवता आला. यापूर्वी भारताने ८ ट्वेंटी-२० व ३ वने सामन्यांत भारताने विजय मिळवला होता. पण, श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली पहिल्याच सामन्यात भारताची झालेली ही हार, कर्णधाराच्या नावावर नकोसा विक्रम नोंदवला गेला. आयर्लंडच्या १८२ धावांचा पाठलाग करताना भारताचा संपूर्ण संघ १४८ धावांत गार झाला. आयर्लंडने ३४ धावांनी विजय मिळवून मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली. ३ विकेट्स घेणारा मॅट हॉलार्ड हा सामनावीर ठरला..भारतीय गोलंदाजांनी सुरेख सुरुवात करून दिली होती, परंतु आयर्लंडला त्यांच्याकडून पुनरागमनाची संधी मिळाली. कर्णधार लॉर्कन टकर ( ५०) आणि गॅरेथ डेलनी ( ४९) यांनी आयर्लंडला ९ बाद १८२ धावांपर्यंत पोहोचवले. हर्षित राणाने ३, अर्शदीप सिंग व अक्षर पटेल यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या. भारताकडून आभिषेक शर्मा ( ५०) सोडल्यास अन्य फलंदाजांना फार खास कामगिरी करता आली नाही. मॅथ्यू हम्फरेयने ३, तर जय मुंद्राने दोन विकेट्स घेतल्या. हॉलार्डने २८ धावांत ३ विकेट्स घेतल्या आणि भारताविरुद्ध ट्वेंटी-२०तील आयर्लंडविरुद्धची ही दुसरी सर्वोत्तम वैयक्तिक कामगिरी ठरली..IND vs IRE 1st T20I: भारतीय संघ का हरला? ११ सामन्यांची अपराजित मालिका खंडित; कर्णधार श्रेयस अय्यर काय म्हणतो ते वाचा....भारताने डिसेंबर २०२३ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धची मालिका १-१ अशी बरोबरीत सोडली होती. त्यानंतर भारताला प्रथमच ट्वेंटी-२० मालिका जिंकण्यात अपयश आले आहे. जानेवारी २०२४ पासून भारतीय संघाने सलग १२ मालिका जिंकल्या आहेत. भारताला पराभूत करणारा आयर्लंड हा ११ वा संघ ठरला, तर आयर्लंडकडून पराभूत झालेला भारत हा आयसीसीचा आठवा पूर्ण सदस्य असलेला संघ ठरलाय. त्यांना अद्याप ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड व श्रीलंका यांना पराभूत करता आलेले नाही..IND vs IRE 1st T20I: श्रेयस अय्यरने कर्णधार म्हणून पहिल्याच सामन्यात रोहित शर्माचे दोन विक्रम मोडले; आयर्लंडला गोलंदाजांनी रडवले.कर्णधार म्हणून आपला पहिलाच आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० सामना गमावणारा श्रेयस हा चौथा भारतीय ठरला. यापूर्वी विराट कोहली ( २०१७), रिषभ पंत ( २०२२) व शुभमन गिल ( २०२४) यांच्या वाट्याला असा नकोसा विक्रम आला आहे. ट्वेंटी-२० पदार्पणात सामनावीर पुरस्कार जिंकणारा हॉलार्ड हा दुसरा आयरीश खेळाडू ठरला. यापूर्वी २००८ मध्ये आंद्रे बोथाने ( ३८ धावा व ३-१८) याने स्कॉटलंडविरुद्ध असा पराक्रम केला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.