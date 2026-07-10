IND vs ENG: श्रेयस अय्यरच्या नावावर नकोसा इतिहास! भारतात आजवर कोणत्याही कर्णधारासोबत घडलं नव्हतं असं...

IND vs ENG fourth T20I unwanted records: भारतीय क्रिकेट संघासाठी इंग्लंड दौरा विसरण्यासारखा ठरत आहे. ब्रिस्टलमध्ये झालेल्या चौथ्या टी-२० सामन्यात इंग्लंडने भारताचा ९ विकेट्सने धुव्वा उडवत पाच सामन्यांची मालिका ३-० अशी आपल्या नावावर केली. या पराभवासह श्रेयस अय्यरच्या( Shreyas Iye)नेतृत्वाखाली भारतीय संघाच्या नावावर एक नकोसा विक्रम नोंदवला गेला. तब्बल सात वर्षांनंतर टीम इंडियावर सलग दोन टी-२० मालिका गमावण्याची नामुष्की ओढवली आहे..श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात भारताने सर्वप्रथम आयर्लंडविरुद्धची टी-२० मालिका गमावली. त्यानंतर इंग्लंड दौऱ्यातही संघाची निराशाजनक कामगिरी सुरूच राहिली. मालिकेतील पहिला सामना पावसामुळे रद्द झाला, मात्र त्यानंतर झालेल्या सलग दोन सामन्यांत भारताला पराभव स्वीकारावा लागला. चौथ्या सामन्यातही इंग्लंडने सहज विजय मिळवत मालिका खिशात घातली..Shreyas Iyer: 'फक्त श्रेयसलाच दोष देऊ नका'; इंग्लंडविरुद्धच्या पराभवानंतर बहिणीने ट्रोलर्सना सुनावलं, पहा काय म्हणाली....भारतीय संघाने याआधी सलग दोन टी-२० मालिका २०१९ मध्ये गमावल्या होत्या. त्यावेळी विराट कोहलीच्या नेतृत्वाखाली भारताला न्यूझीलंड आणि त्यानंतर ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध मालिका पराभवाचा सामना करावा लागला होता. आता तब्बल सात वर्षांनंतर इतिहासाची पुनरावृत्ती झाली आहे..श्रेयस अय्यरच्या नावावर नकोसा विक्रमइंग्लंडविरुद्धची मालिका गमावताना श्रेयस अय्यरच्या नावावर आणखी एक नकोसा विक्रम नोंदला गेला. टी-२० क्रिकेटमध्ये सलग पाच सामने गमावणारा तो भारताचा पहिलाच कर्णधार ठरला आहे. यापूर्वी हा विक्रम महेंद्रसिंग धोनीच्या नावावर होता. धोनीच्या नेतृत्वाखाली भारताने एका टप्प्यावर सलग चार टी-२० सामने गमावले होते..टी-२० विश्वचषकानंतर सूर्यकुमार यादवकडून नेतृत्वाची धुरा श्रेयस अय्यरकडे आली. मात्र, कर्णधार म्हणून ज्या पाच पराभवांचा सामना करण्यासाठी सूर्यकुमारला जवळपास दोन वर्षे लागली, त्याच आकड्यापर्यंत श्रेयस अवघ्या दोन आठवड्यांत पोहोचला. त्यामुळे त्याच्या नेतृत्वावर आणि संघाच्या कामगिरीवर आता मोठे प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत..चौथ्या T20I मध्ये भारतीय संघाचा लाजीरवाणा पराभव'या'३ मोठ्या चुकांमुळे मालिका गमावली,गंभीर हतबल, एकटा कर्णधार श्रेयस करणार तरी काय?.आता उर्वरित सामन्यांमध्ये भारताकडून किमान प्रतिष्ठेचा विजय मिळवण्याची अपेक्षा चाहत्यांकडून व्यक्त केली जात आहे. त्याचबरोबर टीम मॅनेजमेंट आणि खेळाडूंना आपल्या चुका सुधारण्याचे मोठे आव्हानही असणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.