IND vs IRE 1st T20I: कर्णधार म्हणून श्रेयस अय्यरची टीम सोबत पहिली मिटींग, वैभव सूर्यवंशीचं कसं झालं स्वागत? पाहा Video

BCCI shares Vaibhav Sooryavanshi welcome video: भारत आणि आयर्लंड यांच्यात(IND vs IRE) २ टी-२० सामन्यांची मालिका आजपासून खेळली जाणार आहे. या सामन्यात सर्वांचं लक्ष लागलं आहे ते १५ वर्षीय युवा वैभव सूर्यवंशीकडे(Vaibhav Sooryavanshi). आज त्याचं आयर्लंडविरुद्ध पदार्पण झालं, तर तो भारताकडून टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण करणारा सर्वात युवा खेळाडू ठरेल. दरम्यान, भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) एक खास व्हिडिओ शेअर केला आहे. या व्हिडिओमध्ये वैभव सूर्यवंशीचं संघात झालेलं स्वागत आणि कर्णधार म्हणून श्रेयस अय्यरची संघासोबतची पहिली टीम मीटिंग पाहायला मिळत आहे..या मालिकेसाठी भारतीय संघात अनेक बदल करण्यात आले आहेत. १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीला पदार्पणाची संधी मिळण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर उपकर्णधार म्हणून युवा तिलक वर्मावर विश्वास दाखवण्यात आला आहे, तर कर्णधारपदाची जबाबदारी श्रेयस अय्यरकडे सोपवण्यात आली आहे. त्यामुळे आजच्या सामन्याची क्रिकेट चाहत्यांना मोठी उत्सुकता लागून राहिली आहे..श्रेयस अय्यरची कर्णधार म्हणून पहिली मीटिंगभारत आणि आयर्लंड यांच्यात आज टी-२० सामन्याचा थरार रंगणार आहे. तत्पूर्वी BCCI ने एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. त्यामध्ये भारताचा टी-२० कर्णधार श्रेयस अय्यर खेळाडूंना संबोधित करताना दिसत आहे. बेलफास्ट येथे सामन्यापूर्वी संघाने पहिली टीम मीटिंग घेतली. कर्णधार म्हणून श्रेयस अय्यरची ही पहिलीच टीम मीटिंग होती. यावेळी त्याने खेळाडूंमध्ये नवा जोश भरत आगामी मालिकेसाठी संघ सज्ज असल्याचा विश्वास व्यक्त केला..वैभव सूर्यवंशीचं खास स्वागतBCCI ने शेअर केलेल्या या व्हिडिओमध्ये सर्वाधिक लक्ष वेधून घेतलं ते वैभव सूर्यवंशीच्या स्वागताने. श्रेयस अय्यरने जेव्हा संघातील खेळाडूंची ओळख करून द्यायला सुरुवात केली, तेव्हा १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीचं नाव घेताच संपूर्ण हॉलमध्ये टाळ्यांचा कडकडाट झाला. मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर, सपोर्ट स्टाफ आणि संघातील वरिष्ठ खेळाडूंनी टाळ्या वाजवत या सर्वात युवा खेळाडूचं हसतमुखाने स्वागत केलं..IND vs IRE: वैभव सूर्यवंशीच्या पदार्पणाची उत्सुकता; पण प्लेइंग XI मधून बाहेर बसणार कोण?.या व्हिडिओमध्ये मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर खेळाडूंना काही महत्त्वाच्या सूचना देताना दिसत आहेत. त्यानंतर स्ट्रेंथ अँड कंडिशनिंग कोचने वॉर्म-अप आणि सरावाचं नियोजन खेळाडूंना समजावून सांगितलं. तसेच इशान किशन, अभिषेक शर्मा आणि तिलक वर्मा हे वैभव सूर्यवंशीसोबत गप्पा मारताना आणि त्याचा आत्मविश्वास वाढवताना देखील दिसत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.