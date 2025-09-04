Shreyas Iyer: स्वतःला सिद्ध करण्यास श्रेयस सज्ज; दुलीप करंडक, मध्य विभागाविरुद्धचा सामना

बंगळूर : भारतीय संघातून दुर्लक्षित होत असलेला श्रेयस अय्यर पुन्हा एकदा स्वतःला सिद्ध करण्यासाठी सज्ज झाला आहे. त्याच्यासह आशिया करंडक स्पर्धेत स्थान न मिळालेला यशस्वी जयस्वालही कंबर कसून तयार झाला आहे. या दोघांसह शार्दुल ठाकूरच्याही कामगिरीकडे लक्ष असणार आहे..उद्यापासून सुरू होणाऱ्या दुलीप करंडक उपांत्य सामन्यात पश्चिम विभागाचे हे नावाजलेले खेळाडू मध्य विभागविरुद्ध दोन हात करण्यात तयार झाले आहेत. भारतीय संघाचा आगामी कार्यक्रम भरगच्च असणार आहे तरीही सध्या दुर्लक्षित असलेला श्रेयस या नव्या मोसमाची दमदार सुरुवात करण्यास सज्ज होत आहे. निवड समितीला बॅटमधूनच उत्तर देण्याची तयारी त्याने केली आहे..रोहित शर्मा आणि विराट कोहली निवृत्त झालेले असतानाही कसोटी संघासाठी विचार न झालेल्या श्रेयस अय्यरसाठी दुलीप करंडक स्पर्धेद्वारे होणारी यंदाच्या मोसमाची सुरुवात महत्त्वाची असणार आहे. ऑक्टोबर महिन्यात वेस्ट इंडीजचा संघ दोन कसोटी सामन्यांची मालिका खेळण्यासाठी भारतात येत आहे. त्यानंतर ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध मर्यादित षटकांची मालिका होणार आहे. त्यासाठी श्रेयसला पुन्हा एकदा स्वतःला सिद्ध करून दाखवावे लागणार आहे..काही दिवसांत अमिरातीमध्ये सुरू होणाऱ्या आशिया करंडक टी-२० स्पर्धेसाठी श्रेयसला स्थान मिळेल अशी शक्यता होती, परंतु आयपीएलमध्ये नेतृत्व करताना पंजाब संघाला अंतिम फेरी गाठून देऊनही आणि १७ सामन्यांत ५०.३३ ची सरासरीने तसेच १७५ पेक्षा अधिक स्ट्राईक रेटने ६०४ धावा करूनही त्याचा विचार झाला नव्हता. श्रेयसला कोणाऐवजी स्थान द्यायचे, असे स्पष्टीकरण निवड समितीचे अध्यक्ष अजित आगरकर यांनी दिले होते..आखूड टप्प्याचे चेंडू श्रेयस खेळू शकत नाही, असे त्याच्याबाबत बोलले जाते, मात्र त्याने हा दोष कधीच काढून टाकलेला आहे. भारताच्या कसोटी संघात पुन्हा स्थान मिळवायचे असेल, तर श्रेयसला धावांचा पाऊस पाडावा लागणार आहे. मुंबईचा दुसरा फलंदाज यशस्वी जयस्वालसाठी मात्र वेगळी परिस्थिती आहे. कसोटी संघातील त्याचे स्थान पक्के आहे. त्यामुळे ही दुलीप करंडक स्पर्धा त्याच्यासाठी मायदेशात होणाऱ्या आगामी कसोटी मालिकांसाठी सरावाकरिता महत्त्वाची असणार आहे..संघ ः पश्चिम विभाग : शार्दुल ठाकूर (कर्णधार), यशस्वी जयस्वाल, आर्या देसाई, हर्विक देसाई (यष्टीरक्षक), श्रेयस अय्यर, शिवालिक शर्मा, ऋतुराज गायकवाड, जेमीत पटेल, मनन हिंग्राजिया, सौरभ नवळे (यष्टीरक्षक), शम्स मुलानी, तनुष कोटियन, धर्मेंद्रसिंह जडेजा, तुषार देशपांडे, अर्सान नागवासवाला..India squad for Asia Cup 2025: ठरलं! जसप्रीत बुमराह आशिया चषक खेळणार, पण...; भारताचा संघ जाहीर होण्याची तारीखही ठरली.मध्य विभाग : ध्रुव जुरेल (कर्णधार/यष्टीरक्षक), राजत पाटीदार (उपकर्णधार), आर्यन जुएल, दानिश मालेवार, संजीत देसाई, आदित्य ठाकरे, दीपक चहर, सरंश जैन, आयुष पांडे, शुभम शर्मा, यश राठोड, हर्ष दुबे, मानव सूथार, खलील अहमद..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.