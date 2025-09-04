Cricket

Shreyas Iyer: स्वतःला सिद्ध करण्यास श्रेयस सज्ज; दुलीप करंडक, मध्य विभागाविरुद्धचा सामना

Duleep Trophy: आशिया करंडकातून वगळलेला श्रेयस अय्यर दुलीप करंडक उपांत्य सामन्यात स्वतःला सिद्ध करण्यास सज्ज झाला आहे. त्याच्यासह यशस्वी जयस्वाल आणि शार्दुल ठाकूरच्या खेळीवरही सर्वांचे लक्ष असणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
बंगळूर : भारतीय संघातून दुर्लक्षित होत असलेला श्रेयस अय्यर पुन्हा एकदा स्वतःला सिद्ध करण्यासाठी सज्ज झाला आहे. त्याच्यासह आशिया करंडक स्पर्धेत स्थान न मिळालेला यशस्वी जयस्वालही कंबर कसून तयार झाला आहे. या दोघांसह शार्दुल ठाकूरच्याही कामगिरीकडे लक्ष असणार आहे.

