Shreyas Iyer ने कसोटी क्रिकेटमधून का घेतला ब्रेक? अखेर स्वत:च सांगितलं नेमकं खरं कारण काय

भारतीय वनडे संघाचा उपकर्णधार श्रेयस अय्यरने प्रथम श्रेणी क्रिकेटमधून सहा महिन्यांची विश्रांती घेतली आहे. त्यामुळे श्रेयस वेस्ट इंडिजविरुद्ध कसोटी मालिका खेळताना दिसला नव्हता. आता त्याने या विश्रांतीमागील कारणाचा खुलासा केला आहे..भारतीय वनडे संघाचा उपकर्णधार श्रेयस अय्यरने काही दिवसांपूर्वीच प्रथम श्रेणी क्रिकेटमधून विश्रांती घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे तो सध्या भारताच्या कसोटी संघाचाही भाग नाही. त्याच्या या निर्णायाने सर्वांनाच आश्चर्य वाटले होते. तसेच त्यामागील कारणांचा अनेक अंदाज लावण्यात आले होते. श्रेयस गेल्या दोन वर्षापासून सातत्याने चांगली कामगिरी करत आहे. त्यामुळे तो वेस्ट इंडिजविरुद्ध झालेल्या कसोटी मालिकेत खेळेल, असं वाटलं होतं. पण त्याने प्रथम श्रेणी क्रिकेटमधून काही काळतरी विश्रांती घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान आता त्याने यामागील कारणाचा स्वत:च खुलासा केला आहे..Shreyas Iyer भारताच्या वन डे संघाचा कर्णधार होणार, रोहित शर्माला रिप्लेस करणार? अजित आगरकरचं मोठं विधान... .श्रेयस नुकताच भारताकडून गुरुवारी (२३ ऑक्टोबर) ऍडलेडमध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध दुसरा वनडे सामना खेळला, ज्यात त्याने ६१ धावांची अर्धशतकी खेळीही केली. पण या सामन्यात भारतीय संघाला २ विकेट्सने पराभवचा सामना करावा लागला. या सामन्यानंतर श्रेयस अय्यरने पत्रकार परिषदेसाठी उपस्थित होता. त्यावेळी त्याने प्रथम श्रेणी क्रिकेटमधून विश्रांतीमागील कारण सांगितले. श्रेयसने सध्या सहा महिन्यांच्या विश्रांतीची विनंती केली आहे. त्यामुळे सध्या श्रेयस मर्यादीत षटकांच्या क्रिकेटवर लक्ष केंद्रित करत आहे. त्याने सांगितले की त्याचा वर्कलोड आणि टेक्निकल ऍडजस्टमेंटसाठी त्याने हा निर्णय घेतला..श्रेयसने सांगितले, 'चॅम्पियन्स ट्रॉफी आणि आयपीएलनंतर जेव्हा मी प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेळण्यासाठी आलो, तेव्हा मला जाणवलं की जेव्हा मी अधिक षटके मैदानात क्षेत्ररक्षण करतो, तेव्हा माझी ऊर्जा कमी होते आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये तुम्हाला तुमची ऊर्जा कायम ठेवावी लागते. मला जाणवलं की मला ते करता येत नाही.''वनडेमध्ये तुम्हाला मध्ये विश्रांती मिळते. त्यामुळे तुम्हाला सावरायला वेळ मिळतो आणि त्याचं मॅनेजमेंट सोपं जातं. त्यामुळे मी तो निर्णय घेतला आणि तसा संदेश निवड समितीला दिला.'श्रेयसने आयपीएल २०२५ नंतर दुलीप ट्रॉफीमध्ये आणि ऑस्ट्रेलिया अ संघाविरुद्ध प्रथम श्रेणी सामना खेळला होता. ऑस्ट्रेलिया अ संघाविरुद्धच्या कसोटी मालिकेत तो भारतीय अ संघाचा कर्णधारही होता. पण त्याने पहिल्या सामन्यानंतर माघार घेतली. .श्रेयस अय्यरला गेल्या काही वर्षांपासून पाठीच्या दुखापतीचा त्रास आहे. त्याने त्यासाठी शस्त्रक्रियाही करून घेतली होती. पण या दुखापतीचा त्याला विचार करून खेळावं लागत असल्याचं दिसत आहे.श्रेयसने त्याच्या कारकिर्दीत १४ कसोटी सामने खेळले आहेत. यामध्ये त्याने एका शतकासह ८११ धावा केल्या आहेत. .Breaking : Shreyas Iyer ची वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या मालिकेतून माघार; सहा महिन्यासाठी ब्रेक, BCCI चं महत्त्वाचं स्टेटमेंट.श्रेयसने यावेळी असंही सांगितलं की मैदानातील परिस्थिती कशी आहे त्यानुसार तो त्याचा खेळ करण्याचा प्रयत्न करतो. त्याने सांगितले की यामुळे त्याने त्याचा स्टान्स खूपवेळा बदलला आहे, त्यामुळे तो आता तो कुठेही खेळू शकतो. श्रेयसने ऍडलेडमध्ये ६१ धावांची खेळी करताना रोहित शर्मासोबत ११८ धावांची भागीदारी केली होती. त्यामुळे भारताने २६४ पर्यंत मजल मारली होती मात्र ऑस्ट्रेलियाने हे लक्ष २ विकेट्स बाकी ठेवून गाठलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.