Shreyas Iyer: 'फक्त श्रेयसलाच दोष देऊ नका'; इंग्लंडविरुद्धच्या पराभवानंतर बहिणीने ट्रोलर्सना सुनावलं, पहा काय म्हणाली...

Shreshta Iyer defends Shreyas Iyer after England defeat: भारतीय संघाचा इंग्लंड दौरा सध्या निराशाजनक ठरत आहे. तिसऱ्या टी-२० सामन्यात इंग्लंडने भारताचा तब्बल १२५ धावांनी पराभव करत मालिकेत २-० अशी आघाडी घेतली. या मोठ्या पराभवानंतर भारतीय संघाचा कर्णधार श्रेयस अय्यर(Shreshta Iyer) पुन्हा एकदा चाहत्यांच्या टीकेचा विषय ठरला. मात्र, अशा कठीण काळात त्याच्या पाठीशी त्याची बहीण श्रेष्टा अय्यर ठामपणे उभी राहिली आहे..श्रेष्टाचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये ती श्रेयसवर टीका करणाऱ्यांना उत्तर देताना म्हणते, "शुभमन गिल, विराट कोहली, रोहित शर्मा, सचिन तेंडुलकर यांसारख्या दिग्गजांनाही त्यांच्या कारकिर्दीत अनेक सामने गमवावे लागले आहेत. त्यामुळे फक्त श्रेयस अय्यरलाच दोष देणं योग्य नाही.".पुढे ती म्हणाली, "श्रेयसमध्ये खूप क्षमता आहे. त्याच्याकडे भारतीय क्रिकेटला देण्यासारखं खूप काही आहे. लवकरच असा दिवस येईल, जेव्हा लोक म्हणतील की श्रेयस अय्यर हा भारताच्या सर्वोत्तम कर्णधारांपैकी एक आहे. मला तर वाटतं, त्याची सुरुवात आधीच झाली आहे.".श्रेष्टाचे हे वक्तव्य अशा वेळी समोर आले आहे, जेव्हा श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली भारताची कामगिरी सातत्याने निराशाजनक राहिली आहे. पूर्णवेळ टी-२० कर्णधार झाल्यानंतर त्याने आयर्लंडविरुद्धची मालिका ०-२ ने गमावली. त्यानंतर इंग्लंडविरुद्धच्या मालिकेत पहिला सामना पावसामुळे रद्द झाला, दुसऱ्या सामन्यात चार विकेट्सनी पराभव झाला, तर तिसऱ्या सामन्यात भारताला १२५ धावांनी मोठा धक्का बसला..आकडेवारीही श्रेयससाठी फारशी दिलासादायक नाही. कर्णधार म्हणून त्याने खेळलेल्या शेवटच्या १२ टी-२० सामन्यांपैकी भारताला केवळ एका सामन्यात विजय मिळाला असून १० सामने गमवावे लागले आहेत, तर एक सामना निकालाविना राहिला आहे..IND vs ENG 3rd T20I: टीम इंडियाचा लाजीरवाणा पराभव, कर्णधार श्रेयस अय्यर संतापला; म्हणाला, हे भयंकर होते....आता मालिकेत टिकून राहण्यासाठी भारताला ब्रिस्टल येथे होणारा चौथा टी-२० सामना जिंकणं अनिवार्य आहे. या सामन्यात श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडिया पुनरागमन करते का, याकडे सर्व क्रिकेट चाहत्यांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.