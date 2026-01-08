T20 World Cup : शुभमन गिलची भारताच्या ट्वेंटी-२० संघात होणार एन्ट्री? पडद्यामागून घडल्या बऱ्याच घडामोडी, BCCI म्हणते...

Tilak Varma injury impact on India T20 World Cup squad : फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात खेळवल्या जाणाऱ्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या तयारीच्या दृष्टीने भारतासाठी न्यूझीलंडविरुद्धची मालिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. IND vs NZ T20 मालिकेसाठी निवडणारा भारतीय संघच ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत खेळणार आहे. भारताचा कसोटी व वन डे संघाचा कर्णधार शुभमन गिल ( Shubman Gill ) याला वर्ल्ड कप संघात स्थान न मिळाल्याने बरीच चर्चा रंगली. पण, आता त्याला संधी मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. भारताच्या ट्वेंटी-२० संघातील स्टार खेळाडू तिलक वर्मा या दुखापतग्रस्त झाला आहे आणि तो किवीविरुद्धच्या मालिकेत मुकण्याची शक्यता आहे..भारत-न्यूझीलंड यांच्यातली ट्वेंटी-२० मालिका २१ जानेवारीपासून सुरू होत आहे. दहा दिवसांत पाच सामने खेळल्यानंतर भारतीय संघ ७ फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या वर्ल्ड कपसाठी सज्ज होईल. पण, तिलकच्या दुखापतीने भारताच्या चिंता वाढवल्या आहेत. आशिया चषक स्पर्धेच्या फायनलमध्ये नायक ठरलेल्या तिलकच्या पोटात दुखू लागले आहे. राजकोटमध्ये विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेत खेळत असताना बुधवारी सकाळच्या नाश्त्यानंतर त्याचे पोटात दुखू लागले..INDU19 vs SAU19 : वैभव सूर्यवंशीच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडियाने मिळवला ऐतिहासिक विजय; दक्षिण आफ्रिकेला व्हाईटवॉश."तिलकच्या पोटात तीव्र वेदना जाणवू लागल्या. त्याला तातडीने राजकोटमधील रुग्णालयात नेण्यात आले, जिथे विविध स्कॅन करण्यात आले आणि CoE येथील डॉक्टरांना अहवाल पाठविण्यात आले.डॉक्टरांनी त्याला शस्त्रक्रिया करण्याचा सल्ला दिला आहे, त्याला बरे होण्यासाठी तीन ते चार आठवडे लागतील. त्यामुळे तो न्यूझीलंडविरुद्ध संपूर्ण ट्वेंटी-२० मालिका खेळण्याची शक्यता कमी आहे" असे भारतीय बोर्डातील एका सूत्राने सांगितले..शुभमन गिलची होईल का एन्ट्री?शुभमन गिल भारताच्या ट्वेंटी-२० संघाचा सदस्य होता, परंतु त्याला मिळालेल्या संधीवर चांगली कामगिरी करता आली नाही. तो संघात असल्याने संजू सॅमसनला सलामीची जागा सोडून तिसऱ्या किंवा त्या खालच्या क्रमांकावर खेळावे लागत होते. त्यामुळे निवड समितीसमोर मोठा पेचच निर्माण झाला होता. तो सोडवण्यासाठी त्यांनी शुभमनला ट्वेंटी-२० संघातून वगळले आहे आणि इशान किशनचा समावेश केला. आता तिकलच्या दुखापीतमुळे शुभमनच्या पुनरागमनाच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत..WTC Standings: ऑस्ट्रेलियाने जिंकली Ashes मालिका, इंग्लंडवर ४-१ असा दणदणीत विजय अन् मावळल्या भारताच्या फायनल गाठण्याच्या आशा.पण, शुभमनला संधी मिळण्याची शक्यता कमी आहे. तिलक वेळेत बरा झाल्यास पुन्हा शुभमला संघाबाहेर करणे योग्य ठरणार नाही, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. सध्यातरी बीसीसीआयने तिलकची रिप्लेसमेंट जाहीर केलेली नाही. पण, या शर्यतीत आसामचा रियान पराग आघाडीवर आहे आणि न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेत त्याचा समावेश केला जाऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.