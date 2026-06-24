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ICC ODI Rankings: शुभमन गिल दुसरा, विराट कोहली तिसरा, रोहित शर्मा चौथा... लोकेश, श्रेयस, इशानची भरारी; भारतीय लय भारी...

Indian Batters Rule ODI Rankings! भारतीय फलंदाजांनी आयसीसीच्या ताज्या वन डे क्रमवारीत वर्चस्व गाजवले आहे. युवा सलामीवीर शुभमन गिलने एका स्थानाची झेप घेत दुसरे स्थान पटकावले आहे. त्याच्या मागोमाग विराट कोहली तिसऱ्या आणि रोहित शर्मा चौथ्या स्थानावर कायम आहेत.
Shubman Gill has climbed to No.2 in the ICC ODI batting rankings

Shubman Gill has climbed to No.2 in the ICC ODI batting rankings

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

ICC ODI rankings after India vs Afghanistan series: भारताच्या युवा व अनुभवी फलंदाजांचा आयसीसी वन डे क्रमवारीत दबदबा दिसतोय. भारत-अफगाणिस्तान वन डे मालिकेनंतर क्रमवारीत मोठे बदल झालेले पाहायला मिळत आहेत. कर्णधार शुभमन गिलने ( Shubman Gill) दुसऱ्या क्रमांकावर आला आहे, तर विराट कोहलीची एक स्थानाने घसरण झाली आहे. रोहित शर्मा चौथ्या क्रमांकावर कायम आहे. पण, लोकेश राहुल, श्रेयस अय्यर, इशान किश व यशस्वी जैस्वाल यांनीही मोठी झेप घेतली आहे.

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