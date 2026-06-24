ICC ODI Rankings: शुभमन गिल दुसरा, विराट कोहली तिसरा, रोहित शर्मा चौथा... लोकेश, श्रेयस, इशानची भरारी; भारतीय लय भारी...

ICC ODI rankings after India vs Afghanistan series: भारताच्या युवा व अनुभवी फलंदाजांचा आयसीसी वन डे क्रमवारीत दबदबा दिसतोय. भारत-अफगाणिस्तान वन डे मालिकेनंतर क्रमवारीत मोठे बदल झालेले पाहायला मिळत आहेत. कर्णधार शुभमन गिलने ( Shubman Gill) दुसऱ्या क्रमांकावर आला आहे, तर विराट कोहलीची एक स्थानाने घसरण झाली आहे. रोहित शर्मा चौथ्या क्रमांकावर कायम आहे. पण, लोकेश राहुल, श्रेयस अय्यर, इशान किश व यशस्वी जैस्वाल यांनीही मोठी झेप घेतली आहे..शुभमनने तीन स्थानांची सुधारणा करताना ७९१ गुणांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आला आहे. विराट ( ७६८) ला त्याने तिसऱ्या क्रमांकावर ढकलले. रोहितच्या खात्यात ७५४ गुण आहेत. याशिवाय लोकेश राहुल ११ व श्रेयस अय्यर १४व्या क्रमांकावर आहेत. न्यूझीलंडच्या डॅरिल मिचेलने ८१५ गुणांसह अव्वल स्थान टिकवले असले तरी शुभमन फक्त २४ गुणांनी पिछाडीवर आहे. इशान किशनने २१ स्थानांची गरूड झेप घेताना ४३ वे स्थान पटकावले आहे. तेच अफगाणिस्तानचा हशमतुल्लाह शाहिदी चार स्थानांच्या सुधारमेसह ५२वे स्थान पटकावले आहे..ICC Ranking: जसप्रीत बुमराहला जबरदस्त धक्का... मॅट हेन्रीने न्यूझीलंडचा ३६ वर्षांचा दुष्काळ संपवला; Joe Root पुन्हा टॉपर ठरला.गोलंदाजांमध्ये अर्शदीप सिंग १६ स्थानांच्या सुधारणेसह २२व्या, प्रसिद्ध कृ्ष्णा ५८ व्या आणि वॉशिंग्टन सुंदर ७१ व्या स्थानावर आले आहेत. कुलदीप यादव ( ७) हा एकमेव भारतीय अव्वल १० मध्ये आहे. मोहम्मद सिराजला दोन स्थानांचा फटका बसला असून तो १७व्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. वन डे अष्टपैलू क्रमवारीत अक्षर पटेल दोन स्थान खाली सरकून १२व्या, तर रवींद्र जडेजा १५ व्या स्थानावर आहे. या यादीत कुलदीप २६व्या क्रमांकावर आहे..IPL 2027 Trade: हार्दिक पांड्यासाठी RR नंतर आणखी एक संघ मैदानात, कर्णधारपदाची ऑफर; मराठमोळ्या खेळाडूची 'वापरा अन् फेकून द्या' अशी होणार अवस्था.ट्वेंटी-२० क्रमवारीतही ऑस्ट्रेलिया-बांगलादेश मालिकेनंतर बदल पाहायला मिळतोय... ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार मिचेल मार्श चार स्थानांच्या सुधारणेसह फलंदाजांमध्ये नवव्या क्रमांकावर आला आहे. नॅथन एलिस तीन स्थान वर सरकून गोलंदाजांमध्ये सातव्या क्रमांकावर पोहोचला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.